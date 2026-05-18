Il 23 maggio prenderà il via l’11ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Ad ospitare la tappa iniziale della rassegna sarà LAURIANO (Torino), che per la prima volta accoglie Monferrato On Stage.

Alle ore 19.00 in Piazza Risorgimento il Sindaco di Lauriano, Mara Baccolla, insieme alle autorità locali con il taglio del nastro daranno ufficialmente il via all’11ª edizione della rassegna monferrina.

«Abbiamo aderito con convinzione a Monferrato on Stage perché crediamo che sia uno straordinario volano di promozione del territorio – dichiara MARA BACCOLLA, Sindaco di Lauriano – È la prima volta che Lauriano si affaccia su questo palcoscenico, cogliendo l’occasione di presentare la rinnovata Piazza Risorgimento. Siamo sicuri che questo spazio pubblico possa essere fin da oggi cuore e fulcro di iniziative artistiche e culturali per la nostra comunità e aperto a tutti coloro che amano il Monferrato».

Saranno GIUSEPPE SCARPATO, IVANO ZANOTTI e MARIO GUARINI i primi artisti a calcare il palco di Monferrato On Stage 2026. Sempre in Piazza Risorgimento il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Storie di Rock’n’Roll” con racconti, performance e segreti dei grandi artisti italiani: un viaggio attraverso il racconto musicale di tre musicisti che da anni affiancano in tour e in studio di registrazione alcuni dei più celebri artisti italiani, tra cui Edoardo Bennato, Luciano Ligabue, Claudio Baglioni e Loredana Berté.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

A fare da sfondo allo spettacolo la proiezione delle opere di PABLO T considerato, oggi, uno tra i maggiori pittori astrattisti internazionali, fondatore e maestro dell’Astrattismo Extrasensoriale, con Atelier nel Monferrato. Gli sono state dedicate Monografie in Giappone, Cina e Middle East e, in Italia, il Volume d’Arte Psiche de L’Editoriale Giorgi Mondatori, lo ha inserito in “Pensieri e ricerche che influenzano l’arte contemporanea” insieme a David Hockney e Marco Lodola. Nel 2025 ha aperto la Rassegna di arte contemporanea con la sua Personale sotto il logo del Giubileo Pellegrini di Speranza e, tra gli altri, ha esposto all’Abbazia di Polirone tra le opere di Correggio e Bonsignori, sotto la tutela dei Beni Culturali. Due Leoni d’oro per le arti visive a Venezia e diversi premi internazionali.

Ad impreziosire ulteriormente la tappa di Lauriano ci sarà la mostra fotografica interattiva PICTURES OF YOU – On the road, un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti, che sarà visitabile per tutta la serata in Piazza Risorgimento a partire dalle ore 19.00.

La mostra, esposta in formato pop-up, raccoglie fotografie realizzate da Henry Ruggeri ad alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, tra cui Pearl Jam, Foo Fighters, The Rolling Stones e Ramones. Attraverso l’app Notaway®️, ogni immagine prende vita: inquadrando le fotografie con il proprio smartphone, i visitatori potranno accedere a contenuti video esclusivi realizzati appositamente dal giornalista e scrittore MASSIMO COTTO, tra le voci più autorevoli del giornalismo musicale italiano scomparso nel 2024.

Dalle ore 20.00 sarà possibile accedere all’area dedicata al food & beverage a cura della Pro Loco di Piazzo e della Pro Loco di Lauriano che proporranno piatti realizzati con prodotti tipici locali di grande qualità.

La proposta dei vini sarà supportata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e da tutte le associazioni di produttori ad esso aderenti e sarà composta solo ed esclusivamente da vini del Monferrato.

Il cocktail bar, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue anche per questa edizione la collaborazione con lo storico partner Distilleria Bosso ed altri produttori locali.

L’appuntamento in programma a Lauriano è realizzato in collaborazione con il Comune di Lauriano, la Pro Loco di Piazzo e la Pro Loco di Lauriano.

La rassegna proseguirà poi il 6 giugno ad ALBUGNANO (Asti), il 12 giugno a COCCONATO (Asti), il 20 giugno a ROATTO (Asti), il 26 e il 27 giugno a FERRERE (Asti), il 2 luglio a OVADA (Alessandria), il 10 luglio a SAN MARZANO OLIVETO (Asti), l’11 luglio a CASALBORGONE (Torino), il 17 e 18 luglio a CAVAGNOLO (Torino), il 26 luglio a PIEA (Asti), l’8 agosto a MONCALVO (Asti), il 21 agosto a PORTACOMARO (Asti) e il 29 agosto a CAMERANO CASASCO (Asti).

Monferrato On Stage nasce nel 2016 dall’idea del Presidente di Fondazione MOS ETS Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione tra le diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari (ora soci di Fondazione MOS ETS), insieme alle amministrazioni locali e alle rispettive Pro loco, ha assunto una dimensione tale da richiedere la nascita, nel 2020, di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costruzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

La rassegna negli anni è divenuta, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile e ben affermato nel panorama culturale del Piemonte, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

Monferrato On Stage non è solo un festival musicale ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale.L’edizione del 2026 è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in partnership con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Vignaioli Piemontesi, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato ed Enoteca regionali di Ovada e del Monferrato, Enoteca regionale di Albugnano in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Management, Meta e Fassa Bortolo.

Redazione Centrale TdG