Redazione Centrale TdG –

Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 Piazza Vittorio Emanuele II e Via S. Martino – Moncalieri

Si prepara ad accogliere la quinta edizione di Moncalieri in Vino, un intero weekend dedicato al vino e alla cultura enogastronomica italiana, con due giornate per assaporare oltre 200 etichette piemontesi e non solo

Il cuore della manifestazione sarà anche quest’anno la Fiera dei Vini, in programma sabato 30 maggio dalle ore 14 alle 21 e domenica 31 maggio dalle 11 alle 21, dove decine di cantine piemontesi e non solo, racconteranno per le vie del centro storico, i loro vini e le loro storie. A completare il palinsesto, ci saranno i laboratori didattici a cura di R.A.M. Radici A Moncalieri SSA, tour tra le cantine a cura di creator digitali, degustazioni alla cieca con Fisar Torino, musica no stop, e poi ancora cibo di strada, e i piatti del Ristorante la Cadrega.

Per avvicinarci alla Fiera, Martedì 26, Mercoledì 27 e Giovedì 28, alle ore 18.00, ci saranno tre grandi masterclass, presso la Sala Antica del Consiglio Comunale, dove si andranno ad approfondire i grandi vini siciliani, la denominazione tutelata dal Consorzio Tutela Lambrusco e il terroir della Riviera del Monferrato.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione delle eccellenze vitivinicole regionali e nazionali promosso dal Salone del Vino Torino e dalla Torino Wine Week, in stretta sinergia con la visione strategica di valorizzazione territoriale promossa dalla Città di Moncalieri all’interno del palinsesto eventi di Visit Moncalieri. Un progetto culturale e turistico che, attraverso eventi diffusi e tante collaborazioni, vuole promuoverne la ricchezza produttiva e artigianale.

L’accesso alla fiera è libero e gratuito e il pubblico potrà assaggiare i vini presenti presso gli stand acquistando il pacchetto degustazione (al costo di 15€ in prevendita online, 20€ sul posto), che include: calice ufficiale, taschina porta-bicchiere e degustazioni illimitate.

Moncalieri in Vino 2026 – La Fiera dei Vini

Il Salone del Vino e la Torino Wine Week presentano la 5ª edizione della Fiera dei Vini a Moncalieri: eccellenze vitivinicole piemontesi, cantine ospiti, cibo di strada e musica coloreranno il centro storico della città in Piazza Vittorio Emanuele II e Via San Martino. Il cuore di Moncalieri si trasforma nella cornice di una grande festa del vino con più di 200 vini diversi in degustazione.

All’interno del palinsesto della manifestazione, saranno presenti, per tutta la durata della Fiera, anche stand con le eccellenze agroalimentari del territorio, e saranno previste aree dedicate a chi vuole scoprire il vino (e non solo) in modo diverso. Tra attività esperienziali, laboratori e momenti di gioco pensati anche per i più piccoli, il vino diventa un’occasione di scoperta, condivisione e divertimento per tutti.

La Fattoria didattica R.A.M. Radici A Moncalieri SSA presenterà sabato 30 maggio dalle 16 alle 19 e domenica 31 maggio dalle 14 alle 18, un laboratorio di introduzione al mondo delle api: un’occasione speciale, adatta a tutte le età, per far vedere da vicinissimo le meraviglie dell’alveare, far conoscere la funzione degli insetti impollinatori e quali prodotti si ricavano dall’apicoltura. In parallelo verranno fabbricate delle candeline da portare a casa a partire da fogli cerei e filo di cotone.

Lo stand di Fisar Torino, farà conoscere al pubblico i principi di base della degustazione, attraverso il gioco degli assaggi alla cieca per risvegliare i propri sensi e incominciare a conoscere l’universo mondo del vino.

Durante la Fiera sarà inoltre possibile prendere parte a quattro tour tematici fra le cantine partecipanti a Moncalieri in Vino a cura di Mescita.it e il_vino_lo_porto_io, creator digitali del territorio piemontese che hanno focalizzato la loro attività sul racconto e sulla divulgazione del mondo vitivinicolo, e con cui il Salone del Vino collabora già da diversi anni. I tour si terranno sia nella giornata di sabato 30 maggio, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 16:00, sia nella giornata di domenica 31 maggio, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 12:00 alle 13:00.

Per l’occasione, sarà possibile prendere parte a un percorso di degustazione diverso dal solito, andando alla scoperta di cantine e denominazioni diverse, scoprendo le chicche che si nascondono dietro a ogni calice, e imparando a riconoscere le caratteristiche peculiari di un vino. La partecipazione ai tour non ha nessun costo aggiuntivo, l’unico requisito è aver acquistato un pacchetto degustazioni illimitate per Moncalieri in Vino. La prenotazione al tour è obbligatoria.

Per entrambe le giornate della Fiera, sabato 30 e domenica 31 maggio, il Castello di Moncalieri aprirà le sue porte al pubblico con visite guidate a tariffa ridotta dedicate ai possessori del pacchetto degustazioni della manifestazione. Le visite, della durata di circa 60 minuti con partenze ogni ora, si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00) e permetteranno di scoprire alcuni degli ambienti più affascinanti della storica residenza sabauda.

Per i possessori del pacchetto degustazione “Moncalieri in Vino” sarà possibile accedere alla visita con tariffa ridotta di 5 euro, esibendo il bracciale consegnato insieme al kit degustazione ritirabile in Piazza Vittorio Emanuele II. È consigliata la prenotazione online sul sito: lavenaria.it/it/visita-castello-moncalieri.

Infine, a fare da cornice alla Fiera, non mancherà la musica da vivo, che animerà Piazza Vittorio Emanuele II per entrambe le giornate, dalle 16:00 fino alle 21:00.

Sabato 30 maggio la piazza centrale di Moncalieri sarà invasa dalle sonorità di Onda Pacifica – Tropical Discoteque .

la piazza centrale di Moncalieri sarà invasa dalle sonorità di . Domenica 30 maggio è invece il turno di Pazza Idea, che unisce suoni elettronici alle grandi canzoni italiane con DJ Hemper e DJ Madamesoleil.

Le Masterclass gratuite di avvicinamento alla Fiera

Ad avvicinare il pubblico a questa nuova edizione di Moncalieri in Vino, da martedì 26 a giovedì 28 maggio (dalle 18.30 alle 20) tornano anche quest’anno le Masterclass gratuite con accredito obbligatorio organizzate presso la Sala Antica del Consiglio Comunale (ingresso da Piazza Vittorio Emanuele II), per scoprire i vini da tutta Italia in abbinamento alle eccellenze del Salumificio del Castello di Moncalieri e ai grissini Feyles. A seguire il programma

Martedì 26 maggio – I due volti della Sicilia: terre di bianchi e rossi autoctoni

Un viaggio enologico tra le anime più autentiche della Sicilia, terra di straordinaria biodiversità vitivinicola. Dalle alture dell’Etna alle terre assolate del sud, i vitigni autoctoni esprimono carattere, eleganza e profonda identità territoriale. Una masterclass dedicata ai grandi protagonisti siciliani, tra tradizione, terroir e nuove espressioni qualitative. Degustazione guidata per scoprire i due volti di un’isola unica nel panorama del vino italiano.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: https://app.salonedelvinotorino.it/20260526-masterclass-vinisiciliani/

Mercoledì 27 maggio – Dalle radici al futuro: l’identità dell’Emilia del vino

Negli ultimi anni il Lambrusco sta vivendo una nuova stagione di successo, frutto del lavoro di produttori che hanno scelto di valorizzarne qualità, territorialità e autenticità. Dalle versioni artigianali rifermentate in bottiglia alle interpretazioni più raffinate e gastronomiche, questo vino simbolo dell’Emilia conquista oggi una nuova generazione di appassionati, sommelier e professionisti del settore. La masterclass offrirà un percorso di degustazione attraverso diverse espressioni e tecniche di vinificazione: dal metodo ancestrale alla rifermentazione in bottiglia, passando per il metodo Charmat fino alle interpretazioni più tradizionali e contemporanee. La degustazione sarà guidata da Valentina e Luca di Mescita, in collaborazione con il Consorzio Tutela Lambrusco.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: https://app.salonedelvinotorino.it/20260527-masterclass-moncalieriinvino-mescita/

Giovedì 28 maggio – Dall’anima ribelle dell’Orange all’eleganza della Barbera: viaggio nella Riviera del Monferrato

Un percorso sensoriale tra vini identitari e territori ricchi di fascino nel cuore della Riviera del Monferrato. Dall’anima libera e materica degli Orange Wine fino all’eleganza e alla profondità della Barbera, esploreremo stili, tradizioni e visioni contemporanee. Una masterclass dedicata a produttori e vini capaci di raccontare autenticità, sperimentazione e cultura del territorio. Degustazione guidata per scoprire le molte sfumature di una delle aree più dinamiche del panorama enologico piemontese.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: https://app.salonedelvinotorino.it/20260528-masterclass-Moncalieriinvino-rivieradelmonferrato/

I pacchetti degustazione sono disponibili su: https://www.moncalierinvino.it/