Da venerdì 10 a domenica 12 marzo, in Piazza Città di Lombardia, torna Milano in Vino, la mostra-mercato dedicata al vino di qualità.

Organizzata da Arte del Vino e giunta all’ottava edizione, la Fiera Nazionale Milano in Vino accoglie etichette e produttori da tutta Italia e dà ai wine lovers la possibilità di conoscere piccole e grandi realtà della vitivinicoltura nostrana, senza muoversi da Milano. Oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola, saranno a disposizione degli appassionati conoscitori così come dei semplici curiosi. Un’occasione unica per scoprire, i profumi, i sapori e le sfumature del grande “vigneto Italia”, raccontato in prima persona dai vignaioli.

Ad arricchire l’offerta dell’evento, un ricco programma di masterclass tenute da professionisti ONAV guiderà il pubblico alla scoperta del patrimonio enologico italiano spaziando tra regioni e territori di tutta la penisola. Gli appuntamenti diurni avranno diversi cappelli tematici: nord e sud a confronto, bollicine italiane, rossi italiani, bianchi italiani. Nelle serate di venerdì e sabato (tra le 19:15 e le 21:15) saranno oggetto di approfondimento e degustazione alcune delle realtà che hanno fatto e fanno la storia del vino: da Antinori e Masi per i grandi rossi, a Donnafugata e Argiolas per i bianchi, sino a Bellavista e Ferrari per le bollicine.

Le masterclass sono a numero chiuso, hanno una durata di mezz’ora ciascuna ed è obbligatoria la prenotazione. Anche quest’anno sarà possibile acquistare le proprie bottiglie preferite direttamente dal produttore e, per la prima volta, sarà disponibile anche un servizio di delivery reso possibile da KiPoint, partner ufficiale dell’evento: grazie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di spedizione sia in Italia, sia all’estero. Ad accompagnare le degustazioni di Milano in Vino, alcune specialità selezionate da Love Gargano: salumi, formaggi, focacce, taralli, e altre prelibatezze pugliesi. Non mancherà lo street food mediterraneo preparato in loco, dal tipico “cuoppo” campano alla pizza, dagli arrosticini abruzzesi alle immancabili patatine fritte.

Last but not least, la musica: venerdì 10 e sabato 11 marzo a partire dalle 21:30 degustazione musicale del vino grazie alla raffinata esibizione dal vivo di un violinista che amplificherà emozioni, ricordi e atmosfere.

In qualità di sponsor dell’evento sarà presente con uno stand anche 20 Hours Club, fitness club con tredici centri in Lombardia, che in occasione dei vent’anni di attività riserverà a tutti i visitatori di Milano in Vino una speciale offerta: venti giorni di abbonamento a soli 20 euro, oltre a tre sedute di personal trainer. Un’occasione unica per una breve remise en forme in palestra al prezzo di un caffè al giorno!

Sabato 11 marzo dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica 12 marzo dalle ore 12.00 alle ore 20.00

Venerdì 10 e sabato 11 marzo dalle ore 19.00 alle ore 24.00

