Mercato Centrale Torino arriva Cosplay da paura!

Venerdì 31 ottobre, dalle 18 alle 23, l’Halloween in collaborazione con XMAS COMICS per adulti e bambini

Mercato Centrale Torino

Venerdì 31 ottobre, al Mercato Centrale Torino, la notte delle streghe si trasforma in un evento straordinario dedicato ai grandi e piccini: una serata unica all’insegna del Cosplay, grazie alla collaborazione con XMAS COMICS, la più importante manifestazione torinese del mondo pop, fumetto e videogame organizzata a Lingotto Fiere in programma a dicembre.

Il Cosplay, che consiste nell’interpretare un personaggio indossando un suo costume, trova in Halloween l’occasione perfetta per mostrare la propria creatività e abilità nella realizzazione di abiti complessi, trasformando una celebrazione occidentale in un’occasione di puro divertimento ed espressione artistica.

Un’opportunità imperdibile per esprimere la propria creatività e divertirsi insieme, con travestimenti che spaziano da personaggi di fantasia a eroi dei manga e icone degli anime.

Cosplay Halloween.

La serata sarà animata da una serie di attività sia per adulti che bambini a tema Cosplay, in collaborazione con il team di XMAS COMICS, in un’anteprima speciale che anticipa la manifestazione di dicembre.

A partire dalle 18.30, il Mercato Centrale si animerà con una serie di attività pensate per famiglie e appassionati. I più piccoli potranno divertirsi con il “Trucco Bimbi” (18.30-19.30) e partecipare a una sfilata in costume, con premi per i migliori look (19.30-20.00). La serata proseguirà con baby dance, quiz, sarabanda a tema e karaoke, culminando nella sfilata degli adulti alle 22.30, anch’essa con premiazione per i costumi più creativi.

I vincitori della sfilata bimbi e adulti riceveranno come premio un ingresso omaggio alla manifestazione XMAS COMICS 2025.

Nel corso della serata, i visitatori avranno anche l’opportunità di incontrare gruppi di Cosplayer che interpreteranno supereroi, principesse e personaggi iconici del mondo del cinema e dell’animazione.”, che gireranno per lo store interagendo con il pubblico e posando per foto e video.

Mercato Centrale Torino è un luogo di incontro dove poter condividere esperienze culinarie di ogni genere. Oltre alle attività di intrattenimento, i partecipanti alla serata potranno degustare le bontà degli artigiani, disponibili anche nell’opzione menu bimbi per i più piccoli.La partecipazione è gratuita, ingresso libero sino ad esaurimento posti

Gradita la registrazione al link https://niceurl.co/lva3n.

Inoltre, ci sarà la possibilità di prenotare – per i gruppi superiori alle 4 pax – un tavolo in piazza scrivendo a info.torino@mercatocentrale.it

Il Mercato Centrale Torino
Ideale piazza delle bontà in cui cibo e cultura si incontrano, il Mercato Centrale Torino è uno spazio di 4.500 mq dislocati su tre piani dove scoprire le botteghe degli artigiani, fare la spesa e partecipare a una serie di eventi – tutti gratuiti – tra incontri, dibattiti e laboratori rivolti a grandi e piccini. Si trova in Piazza della Repubblica 25 ed è aperto tutti i giorni.  |mercatocentrale.it/torino

XMAS COMICS & GAMES
XMAS Comics & games è l’evento organizzato da GL events Italia e Just For Fun dedicato a fumetti, cosplay, videogiochi, giochi da tavolo e cultura pop. Due giorni di attività per tutte le età tra artist alley, stand, tornei esports, show cosplay e ospiti. Si svolge all’Oval – Lingotto Fiere il 13 e 14 dicembre 2025, con orario 10:00–19:30.

Redazione Centrale TdG

