li Piceno celebra dal 9 al 20 agosto: “Ascoliva Festival”

La festa mondiale dell’Oliva ascolana del Piceno DOP, una tappa golosa del Grand Tour delle Marche

Il Grand Tour delle Marche, il format creato dalla lungimiranza del Direttore di Tipicità Festival Angelo Serri, approda a Ascoli Piceno, la luminosa città del travertino si accende di verdi atmosfere dal 10 al 20 agosto, per “Ascoliva Festival 2025”, la festa di Sua Maestà “l’oliva ripiena all’ascolana”. L’invito a corte è certamente tra i più golosi ed irresistibili!

Infatti, l’Oliva all’ascolana è un’autentica icona, un simbolo del buon gusto non solo delle Marche, ma dell’intero Bel paese, un’ambasciatrice della tavola italiana, regina dell’aperitivo per eccellenza alla quale è affidato il compito di dare avvio ad ogni convivio, facilitare relazioni e socializzazione. Ben conosciuta ad ogni latitudine, questa golosa specialità ha come ingrediente principale l’Oliva Tenera Ascolana del Piceno DOP, alla quale è addirittura dedicato un Festival. Mondiale, naturalmente!

Ascoliva-Festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno DOP, è questa la denominazione ufficiale di un’iniziativa di straordinario successo! Basti pensare che nelle precedenti undici edizioni – quest’anno si celebra la dodicesima – ha totalizzato una cifra complessiva superiore al mezzo milione di visitatori a testimonianza del richiamo esercitato da questo esclusivo prodotto, ma anche dall’eccezionale bellezza del centro storico di Ascoli Piceno, fascinosa città delle cento torri costellata di preziose chiese e splendidi monumenti, interamente “scolpita”, nel corso dei secoli, nelle eleganti tonalità del pregiato travertino locale.

Ascoliva Festival 2025 si svolgerà nella centralissima piazza Arringo, cuore della città, dove sarà allestito il “Villaggio dell’oliva”, un percorso espositivo destinato ai produttori di olive ascolane ripiene DOP, ma all’interno del quale troveranno spazio anche ben 12 piatti della tradizione gastronomica locale.

Piazza Arringo ospiterà l’intero ricchissimo programma di Ascoliva Festival, comprendente degustazioni guidate, laboratori con assaggi, nonché una serie di eventi enogastronomici e culturali capaci di coinvolgere le migliaia di visitatori attratti dal capoluogo piceno. Tra questi spiccano l’Oliva Day, con le Olimpiadi dell’oliva, ed il “Premio Ascoliva”, consistente in un riconoscimento attribuito a chi si è caratterizzato per aver contribuito alla promozione del territorio piceno anche, ma non solamente, attraverso le suadenti suggestioni esercitate dal comparto enogastronomico.

Com’è ormai consuetudine, non mancherà di suscitare notevole interesse la gara tra le massaie, una singolar tenzone per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa, un’ulteriore dimostrazione del radicamento di questa preparazione nella tradizione gastronomica picena.

Ascoliva Festival è patrocinato da Comune di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche ed è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità ed ANCI Marche.

Tutte le info sul www.ascoliva.it ed anche su www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e Tipicità