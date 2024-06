La Via del Gusto a Fiumicino

Sabato 15 e domenica 16 giugno la prima edizione della kermesse che coinvolge ben 27 ristoranti di via della Torre Clementina, abbinati ad altrettante aziende vinicole laziali, musica di sottofondo e artisti che concorreranno con le loro opere.

Un evento che unisce buona tavola, vino d’eccellenza, arte e musica.

La Via del Gusto – Vino, cibo, arte e musica in strada

15 e 16 giugno 2024 – Orario: 18:00-24:00

Via della Torre Clementina, Fiumicino (RM)

Info: www.laviadelgustofiumicino.it

Saranno l’odore della salsedine, il verso dei gabbiani in volo e il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga a fare da cornice idilliaca alla prima edizione della kermesse, promossa dall’associazione dei commercianti di Via della Torre Clementina e Centro Storico, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino e organizzata dalla RistorAgency, che coinvolgerà il grande pubblico per due serate in riva al mare interamente dedicate al buon cibo, al vino laziale, all’arte e alla musica dal vivo.

La Via del Gusto – Vino, cibo, arte e musica in strada, questo il nome della manifestazione in programma a Fiumicino in via della Torre Clementina e piazza Grassi sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 (h. 18/24), aprirà le porte alla stagione estiva coinvolgendo praticamente tutte le realtà ristorative della via in un vero e proprio percorso di degustazione a tappe con gli assaggi dei ristoranti abbinati a ottimi calici di vino (ma c’è anche una birra artigianale), rigorosamente laziale.

La Via del Gusto sarà, dunque, un grande evento diffuso, che darà l’opportunità a tutti i partecipanti, previo acquisto del “kit” comprensivo di calice, apposita taschina e gettoni per gli assaggi (15 euro), di passeggiare attraverso un vero e proprio “food district”, per una degustazione da assaporare insieme alla famiglia e agli amici, in un clima di convivialità e spensieratezza con lo sguardo rivolto al tramonto e al mare, accompagnati da un sottofondo musicale.

Ad aprire la manifestazione sarà il classico taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dell’assessore allo sport e cultura Federica Poggio e dell’assessore al commercio e alle attività produttive Raffaello Biselli.

“Siamo entusiasti di presentare la prima edizione di LA VIA DEL GUSTO, un evento che celebra il meglio della nostra tradizione enogastronomica – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Un appuntamento strategico che non rappresenta solo un’occasione per gustare eccellenti vini e cibi, ma anche un modo per valorizzare le attività di ristorazione locali e promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità. Ci aspettiamo una grande affluenza ed invitiamo tutti i cittadini e i turisti a partecipare.”

Sulla stessa linea l’assessore Biselli. “L’obiettivo principale di LA VIA DEL GUSTO è promuovere le attività di ristorazione di Fiumicino. In un periodo in cui il settore della ristorazione ha affrontato molte sfide, eventi come questo sono fondamentali per sostenere le imprese ed attrarre visitatori.”

“Siamo particolarmente orgogliosi del format innovativo ed itinerante di questa manifestazione – continua Biselli – e grazie all’accoppiamento tra ristoratori ed aziende vinicole, garantiamo un’esperienza dinamica e varia per i partecipanti, che potranno scoprire nuove combinazioni di sapori ed apprezzare l’arte e la musica lungo il percorso.”

Ben 54 saranno le realtà coinvolte nella manifestazione: 27 attività ristorative (tra ristoranti, bistrot, osterie, pizzerie, bar e pasticcerie), 26 aziende vinicole e 1 birraria. Lungo la via, dalle 18:00 alle 24:00, gli appositi gazebo allestiti per l’occasione, proporranno quindi agli avventori piccoli assaggi dei propri piatti più iconici, oltre ai vini delle aziende abbinate, provenienti da tutto il Lazio, in un ideale “pairing”. Tali abbinamenti cibo-vino continueranno anche all’interno dei ristoranti aderenti, per entrambi i giorni.

“Abbiamo pensato di organizzare un evento che promuovesse non solo i nostri ristoranti, ma tutte le attività di ristorazione della via, dalla torre fino al molo, senza escludere nessuno”. Spiegano i promotori dell’evento e proprietari dei ristoranti Follis e Cielo – “Via della Torre Clementina rappresenta un unicum, non solo per Fiumicino, e questa è l’occasione giusta per valorizzarla e farla conoscere ancor di più. Ringraziamo Fabio Carnevali e Stefano Albano per averci aiutato ad organizzare l’evento al meglio”.

ABBINAMENTI RISTORANTI-AZIENDE VINICOLE

A partire dalla torre, a inizio via, fino alla fine del molo, si susseguiranno i seguenti abbinamenti tra attività di ristorazione e aziende vinicole provenienti da ogni parte del Lazio:

Fish Take Away – Dino Limiti

Le Mokò – Cantina Gaffino

Bastianelli dal 1929 – Castel De Paolis

Salotto Valadier – La Luna del Casale

Un Posto al Sole – Cantine Volpetti

La Ferramenta Bistrot – Parvus Ager

Ge.pa.gi. – Cantina Tre D

Osteria dell’Orologio – Tellenae

Pasticceria Patrizi – Cantine Silvestri

L’Incannucciata – Cantina Sant’Andrea

Mare Bistrot – Marco Carpineti

La Marina – Casale del Giglio

Youth Café – Tenuta Le Quinte

Pescheria Scarci – Vin Viandante

Follis – Cantine De Sanctis

Cielo – Famiglia Cotarella

Clementina – Donne del Vico

Golden Italy – Tenuta Santa Lucia

Al Chiosco – Birrificio Agricolo Mostoitaliano

Fronte del Porto – Medevì Il Mestiere del Vino

Da Giorgio – Marco Mergé

Ristorante Café Tarumbò – Valle Marina

Mec Fish – Casa della Divina Provvidenza

Damiano Sushi Y Tacos – La Rasenna

Tiber 41 – Solis Terrae

Casa Gusto Molo 302 – Casata Mergé

Al Molo – Cincinnato

MUSICA DAL VIVO

Per accompagnare al meglio le degustazioni, non poteva mancare della buona musica di intrattenimento. A comporre la colonna sonora dell’evento in 4 differenti spazi lungo il percorso ci saranno delle formazioni musicali, per lo più duo e trio, per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, immersiva e suggestiva.

Questo il programma predisposto dal direttore artistico Alessandro Brogli.

Sabato 15 giugno (dalle 18 a mezzanotte)

ACOUSTIC MOOD TRIO POP (Soul, R’N’B) – Piazza Grassi

LA BANDA DELL’UKU (Folk rock, Pop) – Spazio Cielo

LESS IS MORE TRIO (Soul, Pop, Jazz) – Spazio Tiber

ROCK INC. DUO ACOUSTIC VERSION (Acoustick rock) – Spazio Molo

Domenica 16 giugno (dalle 18 a mezzanotte)

ACOUSTIC MOOD TRIO POP (Soul, R’N’B) – Piazza Grassi

SARAHJANE OLOG TRIO (Pop, Soul, R’N’B) – Spazio Cielo

AKIRA (Folk, Pop, Soul) – Spazio Tiber

ES DEUX (Pop, Gothic Folk) – Spazio Molo

PREMIO ARTISTICO “LA VIA DEL GUSTO”

La Via del Gusto è anche il nome di un premio d’arte, che vedrà all’opera 32 pittori e scultori, coordinati dal direttore artistico Otello Romani.

Nel percorso lungo tutta la via, infatti, con libero accesso per tutti i due giorni, saranno allestiti 27 gazebo, concepiti come piccole gallerie d’arte, dove sarà possibile ammirare le creazioni degli artisti in gara. Le loro opere saranno visionate e valutate da una competente giuria così composta: Prof. Stefano Alessandrini (presidente giuria), M° Lucio Trojano, M° Lanfranco Finocchioli, M° Giuseppe Mancuso, M° Carlo Solazzi. Ai primi tre classificati andranno altrettanti premi in denaro, rispettivamente 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo.

Redazione Centrale TdG