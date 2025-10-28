Turismo del Gusto
La Pista del Lingotto per Artissima 2025

by

Il menù di Alessandro Scardina per i giorni di Artissima

Foto Barbara Corsico

Sospesa tra cielo, architettura e natura, La Pista Restaurant è un luogo unico: incastonato nel più grande giardino pensile d’Europa, con oltre 40.000 piante e più di 300 specie e varietà botaniche, regala una vista spettacolare che abbraccia la bolla di Renzo Piano, le colline torinesi e l’intero arco alpino. Durante la settimana dell’arte contemporanea a Torino, il giardino che ospita la galleria d’arte de La Pista 500 si arricchisce dalla nuova installazione Vitruvian Figure (Juventus) di Paul Pfeiffer, vincitore della seconda edizione del Premio Pista 500 promosso dalla Pinacoteca Agnelli.

Alessandro Scardina

In occasione di Artissima, La Pista Restaurant – eccezionalmente aperta sia a pranzo sia a cena giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1 –  è il posto perfetto per chi desidera una pausa gourmet tra una fiera e una mostra.

Lo chef Alessandro Scardina (classe 1991), tra i giovani cuochi più interessanti del panorama torinese, propone per l’occasione un menù contemporaneo che celebra l’autunno piemontese con eleganza e creatività: piatti della tradizione rivisitati con equilibrio e personalità, perfetti per un pranzo veloce o una cena raffinata.

MENU LA PISTA RESTAURANT PER ART WEEK

Antipasti
• Manzo Tonnato
• Insalata di misticanza con castagne e pere
• Tartare di bovino

Primi
• Plin al sugo d’arrosto
• Fusillone Benedetto Cavalieri, pesto di rucola, senape, nocciole e pecorino romano
• Orzotto con ragù di funghi

Secondi

• Filetto alla Rossini

• Moscardini in guazzetto
• Millefoglie di patate, topinambur arrosto, Fonduta di parmigiano Reggiano 30 mesi

Dolci
• Monviso
• Caramello e nocciola
• Tarte au citron

La Pista Restaurant

Redazione Centrale TdG

