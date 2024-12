La Costa Azzurra, grande terra di eventi, si presenta a Milano

Arte, cultura & spazi naturali

La nuova direttrice Sandrine Buffenoir e tutta l’équipe di Atout France Milano hanno accolto all’Hotel Westin Palace di Milano la direttrice dell’Ufficio del Turismo Claire Béhar e i partner della Costa Azzurra per presentare tutte le novità della prossima stagione.

Un incontro festoso e colorato, che ha visto la presentazione eccezionale in esclusiva di alcuni modelli della collezione capsule del nuovo marchio di prêt-à-porter by Côte d’Azur, creato in collaborazione con il designer italiano Alessandro Enriquez, presente all’ultima fashion week di Milano e dei deliziosi “Taqquini” del giovane designer Valerio Romano. Oltre alla collezione di prodotti iconici e autentici #CotedAzurFrance, e alla partecipazione di Fragonard, celebrata maison di Grasse con i nuovi profumi dedicati ai fiori e alla natura della Costa Azzurra: anteprima del fiore 2025, il fiore di limone.

L’Italia, un mercato-chiave

L’Italia è un mercato chiave per la destinazione Costa Azzurra, tutto l’anno, grazie alla sua vicinanza geografica e culturale. La clientela turistica italiana è una clientela molto fedele, anche fuori stagione: gli ultimi dati ufficiali confermano 900.000 pernottamenti all’anno, durata media di 5 notti, e quasi 20.000 residenti italiani permanenti e 20.000 in seconde case. Oltre a Mentone e Nizza, sempre molto gettonate, ad attrarre clientela italiana sono anche Cannes e Mandelieu, e l’ovest della regione. Una regione comoda da raggiungere, in auto, in treno e con tre nuovi collegamenti aerei: da Napoli e Venezia con Easy Jet, da Roma con Easy jet, Ita Airwasy e Wizz Air

L’Arte, la Cultura, la Natura e gli Eventi grande punto di forza della Costa Azzurra, tutto l’anno.

La luminosità unica ha ispirato artisti come Matisse, Picasso e Chagall, la cultura offre grandi musei , come La Malmaison a Cannes, centro d’arte contemporanea, che riapre il 31 gennaio dopo il restauro, il FAMM, museo al femminile, a Mougins, mentre è in ristrutturazione fino al 2028 il MAMAC di Nizza, dove sono da vedere anche il Museo Internazionale d’Arte Naïf e il Museo di Belle Arti.

Appuntamento per il Weekend nei Musei, il 25-26 gennaio, con animazioni esclusive in 38 musei.

Mostre da non perdere nel 2025:

Matisse Méditerranée(s) (7 maggio – 7 settembre 2025) al Museo Matisse di Nizza.

Joan Miró, Capolavori della collezione Nahmad (fino al 12 gennaio 2025) al Museo Picasso di Antibes.

Léger, il pittore del colore (14 dicembre 2024 – 2 marzo 2025) al Museo Fernand Léger di Biot.

Uno Sguardo Particolare, Capolavori di una collezione privata (28 giugno – 2 novembre 2025) al Museo Bonnard di Le Cannet.

Lusso, calma e voluttà (31 gennaio – 30 marzo 2025) a La Malmaison di Cannes

La regione offre anche una gastronomia raffinata, con 33 ristoranti stellati Michelin, spazi unici per lo shopping, i mercatini di Natale in tutta la Costa Azzurra, hotel prestigiosi che aprono/riaprono, come il recentissimo Maison Albar – Le Victoria, Le Couvent, e il Mama Shelter a Nizza, Le Mas Candille a Mougins o il mitico Palm Beach a Cannes.

In fatto di eventi e turismo MICE Cannes è stata eletta Migliore Destinazione al Mondo 2024 per Festival ed Eventi (World Travel Awards) e Nizza ospiterà la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC) dal 9 al 13 giugno 2025. Per l’occasione, il nuovo centro congressi Pavillon de la Méditerranée accoglierà fino a 2.100 persone.

Imperdibili le tradizionali Feste d’inverno in febbraio: il Carnevale di Nizza, quest’anno Re degli Oceani – la Festa del Limone® – Viaggio(i) tra le stelle a Mentone – la Festa della Mimosa – La Grande Passeggiata delle Regioni a Mandelieu-La Napoule

Per sport e natura la Costa Azzurra è una destinazione molto dinamica. Quest’anno ha ospitato l’arrivo del Tour de France, con l’ultima tappa a Nizza a luglio, invece che a Parigi, impegnata nei Giochi Olimpici, oltre a 6 partite di calcio delle Olimpiadi allo Stadio Allianz di Nizza. La città ospiterà il 18 aprile 2025 i Campionati Mondiali Gravel. E ora le Alpi francesi sono state scelte per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2030, con Alta Savoia, Savoia, Briançon e Nizza per gli sport sul ghiaccio.

La regione è su misura anche per gli amanti dello sci e della neve: è possibile sciare in Costa Azzurra con stazioni sciistiche a meno di 1 ora e 30 dalla costa: Isola 2000, Auron, Valberg.

Agenda completa degli eventi sul sito www.cotedazurfrance.fr

Le novità delle varie località

Antibes Juan-les-Pins è famosa per il Museo Picasso, per lo storico festival Jazz à Juan, per la bellezza naturale del Cap d’Antibes.

Quest’anno propone: Il 1° gennaio gran spettacolo di droni: per la prima volta 500 droni nella baia di Juan Les Pins – Dal 12 al 21 aprile: Fiera d’Arte di Antibes – Arte moderna, contemporanea e design, un evento leader in Europa con 90 espositori francesi e internazionali.

Un nuovo ristorante: L’Odyssée – Chez Mô, da 17 dicembre 2024, un viaggio tra i sapori e le ricchezze del Mediterraneo occidentale e dell’Adriatico

E l’hôtel Impérial Garoupe***** riaprirà dopo importanti lavori di ristrutturazione il 24 aprile (e forse un nuovo nome)

Biot, capitale del vetro, offre tesori d’arte – il Museo Fernand Léger- e arte di vivere.

Da non perdere : 4 – 6 aprile «Biot e i Templari»: centinaia di artisti e artigiani espongono e lavorano a Biot in uno scenario medievale ricreato nelle stradine del centro storico.

Cannes, capitale degli eventi, eletta migliore destinazione al mondo per festival ed eventi, è lo scenario del Festival Internazionale del Cinema, del MIDEM e del Festival dei Giochi.

Da segnalare Palm Beach per la ristorazione e la vita notturna, e il centro d’arte contemporanea La Malmaison che riaprirà il 31 gennaio.

Le Cannet, adagiata su 7 colli come Roma, unisce la tradizione, con le pittoresche stradine del Vieux-Cannet e della Rue Saint-Sauveur, e la modernità con il Museo Bonnard.

Da non perdere una grande mostra estiva al Musée Bonnard dal 28 giugno al 2 novembre 2025: “Un certain regard” – Sessanta capolavori da una collezione privata – Bonnard, Monet, Giacometti, Morandi, Renoir, Seurat, Picasso

In fatto di gastronomia, lo chef due stelle Bruno Oger di Villa Archange**.

Novità l’ apertura del Mob Hotel, un nuovo indirizzo sostenibile ed ecologico, con cucina mediterranea biologica, locale e stagionale, e l’apertura del ristorante La Maison Bellevue nel cuore del Vieux Cannet.

Mougins, tra arte e gastronomia , pittoresco villaggio arroccato a 300 metri, immerso nel verde e amato dagli artisti, soprattutto da Picasso, Mougins è famoso per la sua gastronomia e ospita l’evento Les Étoiles de Mougins festival gastronomico internazionale (ogni 2 anni – prossima edizione nel 2026).

Novità il Museo FAMM dedicato alle donne artiste e l’hotel Le Mas Candille riaperto, con due ristoranti e una spa Clarins.

Nizza e la sua metropoli è un giardino in riva al mare, con 51 comuni dal Mediterraneo al Parco Nazionale del Mercantour- Entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 2021, invita a scoprire il Circuito Unesco: targhe, totem e borchie sul perimetro classificato e visita virtuale immersiva: 70 vedute panoramiche a 360°, tour tramite l’app o visita guidata “Quando Nizza inventò la Riviera”.

In evidenza: Il Summit degli oceani dell’UNOC nel giugno 2025, insieme a eventi culturali sul mare e gli oceani in autunno e al Campionato mondiale di gravel nell’ottobre 2025.

Da segnalare l’estensione della Promenade du Paillon con La Coulée Verte, che si estenderà su 20 ettari grazie a 8 ettari aggiuntivi tra Place Garibaldi e Place Masséna. Data di completamento: dicembre 2025.

Valberg – sci e natura incontaminata a un’ora dal mare

A poco più di un’ora dalla costa, Valberg è una destinazione per le quattro stagioni che offre ampi spazi aperti, un’area sciistica per tutti i livelli, mentre il resto dell’anno è ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.

Novità: a giugno 2025 La Maison de l’Environnement et de l’Observation, incentrata sulla natura, la cultura e l’astronomia, comprenderà una sala espositiva, un planetario di 12 metri, la Casa del Parco Nazionale del Mercantour, un giardino didattico, una sala digitale e un cinema.

Vallauris Golfe-Juan, nel cuore della Costa Azzurra, famosa per le sue ceramiche, unisce l’abilità dei maestri ceramisti alla creatività di artisti come Picasso e Chagall, Matisse e Jean Marais.

Golfe-Juan, con le sue spiagge, è entrata nella storia il 1° marzo 1815, quando Napoleone I vi sbarcò in fuga dall’Elba. La prossima edizione della rievocazione dell’evento sarà il 1° fine settimana di marzo 2025.

Info

Redazione Centrale TdG