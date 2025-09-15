In viaggio con LoST EU

Riprendono gli appuntamenti di LoST-EU, dopo il grande successo mediatico riscontrato in occasione del Festival Collisioni ad Alba dal 4 al 13 luglio, che nell’ultima edizione ha registrato oltre 40.000 spettatori, con ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Thirty Seconds To Mars, Irama, Kid Yugi e Sfera Ebbasta.

La partecipazione al Festival Collisioni è stata per il progetto LoST-EU una grande occasione di divulgazione e promozione, sia nel corner promozionale dell’area hospitality dell’evento, dove sono state raccontate le storie e le qualità uniche del suo paniere di formaggi DOP agli ospiti della manifestazione, sia nell’area Festival, sui maxischermi del palco di Collisioni e sui totem promozionali dell’evento. Un modo molto efficace per diffondere anche al grande pubblico la filosofia del progetto e la conoscenza delle eccellenze casearie che promuove. Sono state realizzate anche diverse attività social attraverso post, video e pillole che sono state pubblicate sulle pagine del progetto e hanno toccato in particolare il tema della sostenibilità, che è al centro del progetto LoST-EU e che accomuna tutte le otto DOP di eccellenza del paniere: il Murazzano, il Roccaverano, l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice e il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e in ultimo ma non certo per importanza il Provolone del Monaco dalla Campania.

Ma gli appuntamenti di LoST-EU non sono finiti! Il progetto, infatti, si sta preparando ad organizzare un fitto calendario di eventi che lo attendono nei mesi di settembre e ottobre in Italia, e poi all’estero tra novembre 2025 e febbraio 2026.

Settembre vedrà protagonista LoST-EU prima a Napoli, al Bufala Fest, nella giornata del 5 settembre, per il suo secondo Weekend del Gusto, e successivamente a Cheese 2025, in programma dal 19 al 22 settembre a Bra. In questa occasione LoST sarà presente nelle giornate del 21 e 22 settembre per un terzo Weekend del Gusto dove potranno essere degustate le otto DOP del paniere presso Casa ONAF.

Nell’ambito della manifestazione Cheese, poi, sarà anche organizzato anche un convegno dedicato alla divulgazione e al racconto del progetto, domenica 21 settembre, con momenti di approfondimento focalizzati soprattutto sulle tematiche della sostenibilità: dagli studi condotti sul packaging sostenibile, alle riflessioni nate dai risultati raccolti durante le ultime due annualità di progetto. Sarà quindi un momento importante per analizzare i risultati ottenuti e riflettere sulle criticità e sulle potenzialità del progetto di promozione che ha al centro le piccole filiere lattiero-casearie italiane DOP.

A seguire, naturalmente, saranno organizzate le degustazioni delle otto eccellenze DOP di LoST-EU.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI…

Ma il viaggio è appena iniziato. Nel mese di Ottobre LoST-EU sarà nuovamente ospite dell’evento Caseus, in Veneto, mentre si sta già preparando per i nuovi eventi in Germania a novembre, e in Svezia a gennaio-febbraio 2026, per la sua ultima tappa all’estero.

LoST-EU èun progetto di Associazione Alte Terre Dop

In collaborazione con Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP, Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP, Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP, Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP, Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP, Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP, Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP.

Redazione Centrale TdG