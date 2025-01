Un evento esclusivo organizzato dal Consorzio del Vermouth di Torino in collaborazione con AIS Piemonte

24 gennaio 2025 – h 10.30-18.30 – sede AIS via Modena 23 – Torino

Il Vermouth di Torino vede in continua crescita la sua notorietà e l’apprezzamento per la sua qualità. Il Consorzio che tutela e valorizza questa Indicazione Geografica Protetta, l’unica riconosciuta dall’Unione europea per un vermouth, organizza eventi in molte parti del mondo per fare sempre più riconoscere a livello internazionale l’eccellenza e l’unicità di questo vino aromatizzato.

Dopo un 2024 ricco di oltre cento eventi internazionali, i produttori vogliono far partire le attività del 2025 con la più grande degustazione mai organizzata per questa denominazione, proprio a Torino da dove tutto è iniziato tre secoli fa.

Ecco la ragione del titolo dell’evento: IL VERMOUTH DI TORINO… A TORINO. Si gioca in casa, nella città simbolo di questo storico aperitivo. L’appuntamento è per il 24 gennaio 2025, con inizio alle ore 10,30, nella elegante sede torinese dell’Associazione Italiana Sommelier, in via Modena 23.

Il primo evento in assoluto che aveva visto il Vermouth di Torino protagonista di una grande iniziativa di promozione nella sua città natale, era stato già organizzato dal Consorzio nel 2019, sempre in collaborazione con l’AIS. Questa nuova edizione è ancora più importante per il numero di produttori e di etichette che nel frattempo sono raddoppiati.

Offrirà quindi l’occasione di degustare una straordinaria selezione dei Vermouth di tutti i soci del Consorzio, che sono divenuti oggi ben 43 e rappresentano oltre il 90% della produzione di questa prestigiosa IGP. Ci saranno non solo i banchi d’assaggio dei singoli produttori, ma si potrà partecipare anche a workshop e talk show per tutta la giornata, scoprendo le ultime novità.

Questi agili momenti di presentazione racconteranno i mille aspetti che fanno del tradizionale Vermouth di Torino un must dell’ora attuale dell’aperitivo e uno straordinario prodotto che promuove Torino, il Piemonte e il Made in Italy nel mondo.

“E’ sempre l’ora del Vermouth di Torino!”

Il Vermouth di Torino

Il Vermouth di Torino è il più famoso vino aromatizzato italiano, già apprezzato alla corte reale dei Savoia. Il suo nome deriva dal termine tedesco wermut che definisce l’Artemisia absinthium (assenzio maggiore), base aromatica principale nella sua preparazione. Dal 1400 i liquoristi torinesi iniziarono a distinguersi per la perizia nell’arte della distillazione fino a ottenere, già nel Settecento, grande fama anche oltre i confini italiani. Nell’Ottocento e Novecento il Vermouth divenne famoso anche all’estero nelle sue due varianti bianco e rosso. Proprio dal capoluogo piemontese ha inizio lo sviluppo del Vermouth di Torino come lo conosciamo oggi, affascinante aperitivo conviviale. Nel corso degli anni si è assistito all’evoluzione delle tecniche di lavorazione: le nuove hanno affiancato le più antiche e la loro coesistenza continua ancora oggi a preservare e valorizzare la tradizionale produzione di questo prodotto.

E’ l’unico Vermouth a potersi fregiare dell’Indicazione Geografica concessa dall’Unione Europea.

Il Vermouth di Torino viene classificato in base al colore (Bianco, Ambrato, Rosso, Dry) e alla quantità di zucchero impiegata nella sua preparazione. Il disciplinare prevede anche la tipologia Vermouth di Torino Superiore che si riferisce a prodotti con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol., realizzati con almeno il 50% di vini piemontesi e aromatizzati con erbe – oltre all’assenzio – coltivate o raccolte in Piemonte.

Redazione Centrale TdG