Il Valore della Vita con Cena Spaziale

Mercoledì 31 maggio il campo volo dell’Aeroclub Torino, in strada della Berlia 500 a Collegno, ospita un appuntamento sui generis, organizzato da Lions Clubs International per raccogliere fondi a favore del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Una serata di gala in una location d’eccezione, impreziosita dagli interventi di importanti personalità del mondo medico e aerospaziale.

Ad allietare il tutto un’esposizione di modellismo in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, la Cena Spaziale e la musica della Turin Metropolitan Orchestra.

Due eccellenze del territorio torinese, la Medicina e l’Aerospazio, s’incontrano nella cornice dell’Aeroclub Torino mercoledì 31 maggio per una serata che ha il duplice intento di fare del bene e accendere i riflettori su due mondi solo in apparenza lontani. Se c’è un legame tra la scienza medica e quella aerospaziale, infatti, questo passa senza dubbio dal capoluogo subalpino, oggi al centro della scena mondiale per quel che riguarda i più recenti programmi di esplorazione interplanetaria e i primati nel campo della cardiochirurgia.

Organizzata da Lions Clubs International con il patrocinio della Città di Collegno e della Regione Piemonte nell’anno in cui si celebra il centenario dell’Aeronautica Militare, la serata Il Valore della Vita vuole evidenziare in particolare il percorso storico che ha portato la cardiochirurgia degli anni ’50-’60 con i primi trapianti di cuore, all’evoluzione della tecnologia medica attraverso la chirurgia robotica da remoto e le trasmissioni di immagini diagnostiche a distanza, a cui hanno contribuito non poco le vicende di pionieri nel campo delle telecomunicazioni come i fratelli Achille e Giovanni Judica Cordiglia e i nuovi programmi spaziali di Thales Alenia Space e Altec.

Una chiave di lettura diversa, per comprendere meglio l’importante ritorno, sia in termini di conoscenze che di tecnologie scientifiche, che le missioni spaziali da sempre offrono per il miglioramento della vita sulla Terra. Al valore divulgativo si unirà quello benefico. La raccolta fondi, attraverso la quota di partecipazione alla serata (offerta minima 30 euro), andrà a sostegno dell’Ospedale infantile Regina Margherita con lo scopo di dare supporto alle famiglie dei piccoli pazienti cardiopatici di lunga degenza al reparto del dottor Carlo Pace Napoleone – seguite dall’Associazione degli Amici dei Bambini Cardiopatici onlus – e di contribuire alla realizzazione di una Biobanca Pediatrica a cura della professoressa Franca Fagioli della Divisione di Oncoematologia Pediatrica.

La serata sarà articolata in tre momenti e vedrà la partecipazione di istituzioni e importanti personalità del mondo scientifico, medico e aerospaziale.

Ad aprire il programma intorno alle 19 il cerimoniale dei Lions, alla presenza dei governatori distrettuali Carlo Ferraris e Michele Giannone, preambolo al cocktail di benvenuto a buffet servito nell’hangar centrale del campo volo. Lungo il percorso si potrà visitare la mostra itinerante di modelli aerospaziali Il sogno di Icaro dalla collezione privata di Annibale Renato Rega, coordinatore di operazioni logistiche e aerospaziali. Presentata con successo nei giorni scorsi al Centro Civico San Bernardino di Caravaggio, dove è visitabile sino al 18 maggio, la raccolta di cimeli è stata arricchita di contenuti per il centenario dell’arma Aeronautica, offrendo uno sguardo il più possibile attento sia al ruolo dell’industria italiana prebellica sia al ruolo che attualmente ricopre il nostro paese nelle missioni spaziali. Questo senza dimenticare figure chiave a livello mondiale e altri importanti anniversari, come il cosmonauta Jurij Gagarin e la cosmonauta russa Valentina Vladimirovna Tereškova, prima donna nello spazio sessant’anni fa. L’esposizione, che comprende anche documenti e libri protetti in apposite teche, vede per alcuni modelli la partecipazione di German Impache, il modellista che ha collaborato con George Lucas alla realizzazione di astronavi e droidi presenti nel film La minaccia fantasma e nei sequel della saga cinematografica Star wars.

Per quanto riguarda l’aeronautica, alcune chicche sono l’Electra di Amelia Earhart, lo sparviero S 79 dei raid Roma-Dakar-Buenos Aires, il rompighiaccio Krassin, che salvò i superstiti della spedizione Nobile e lo zeppelin LZ 27, di circa un metro e mezzo di lunghezza.

Protagonista della parte centrale della serata sarà la musica della Turin Metropolitan Orchestra, giovane compagine nata da un’idea di alcuni studenti del Liceo Classico e Musicale “C. Cavour” di Torino, diretta da Flavio Mattea. Il programma, variegato, vedrà anche l’esecuzione di alcuni brani del cantautore Fabrizio De Andrè, presentati per la prima volta con un arrangiamento per orchestra da 40 elementi.

Al termine del concerto, intorno alle 21, si servirà ai tavoli conviviali la Cena Spaziale presentata dal giornalista, scrittore e g-astronauta Maurizio Maschio, con gli interventi di numerosi ospiti che porteranno il loro saluto. Il menù della cena placée servita in eleganti tavoli (dettagli in allegato), sarà accompagnato dai rinomati vini del Consorzio Brachetto d’Acqui docg, altra eccellenza del territorio piemontese, nelle versioni “tappo raso” e spumante.

Parteciperanno: il dr. Francesco Casciano, sindaco della Città di Collegno, i consiglieri della Regione Piemonte Andrea Tronzano e Monica Canalis, l’assessore del comune di Torino Gianna Pentenero, il Comandante della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito Gen. D. Stefano Mannino, il Presidente di Altec spa ing. Fabio Massimo Grimaldi, il Vice-President Marketing & Sales per le attività istituzionali di Thales Alenia Space Italia e Amministratore Delegato di Altec Ing. Vincenzo Giorgio, l’AD di Thales Alenia Space Italia Massimo Comparini, il Vicepresidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space ing. Walter Cugno, il Cardiochirurgo dr. Guglielmo Actis Dato, il Cardiochirurgo pediatrico dr. Carlo Pace Napoleone, la prof.ssa Franca Fagioli dirigente del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica, l’event director Massimiliano Judica Cordiglia, il Governatore dei Lions Club Distretto 108Ia1 dr. Carlo Ferraris e il Governatore eletto dr. Michele Giannone.

Special guest l’astronauta Maurizio Cheli.

I posti sono limitati a un massimo di 200 partecipanti. Info e prenotazioni entro il 25 maggio (fino a esaurimento posti) scrivendo a carmen.fiorella@libero.it oppure chiamando il 348/38.10.939.

Un particolare ringraziamento a Fagioli spa azienda leader mondiale di grandi movimentazioni, rappresentata dal dirigente Davide Santi che presenzierà alla serata.

Hanno collaborato all’evento il Consorzio Tutela Vini d’Acqui, Pellegrini catering, Curasept azienda leader nel settore dentale, Oscalito exclusive brands Torino di intimo made in Italy, Gino spa concessionaria ufficiale di brand automobilistici di alta gamma , Gruppo Orma srl officina autorizzata da diversi Marchi riconosciuti che effettua manutenzione e riparazione di macchine agricole, industriali ed ambientali, specializzata nella progettazione e manutenzione di impianti per il trattamento rifiuti.

Omaggi degli sponsor a tutti i partecipanti.

I Presidenti dei Lions Club del Distretto 108Ia1 Caselle Torinese Airport, Collegno Certosa Reale, Cirié D’Oria, Torino Augusta Taurinorum, Torino La Mole, Torino Sabauda, Torino Stupinigi, promuovono l’evento nel centenario dell’Aeronautica Militare, a 60 anni dal lancio della prima donna nello spazio, nel ventennale della nascita di Altec.

Redazione Centrale TdG