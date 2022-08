Il Ristorante della 73a Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Informazioni, menù e modalità di prenotazione de Il Ristorante della Fiera, a cura del ristorante “La cucina piemontese” di Vigone, che la Fiera Nazionale del Peperone organizza con portate raffinate, preparate con prodotti di eccellenza del territorio, grazie all’importante sostegno della BTM – Banca Terriori del Monviso, di Pasta Berruto e di altri sponsor del settore alimentare.

Il 10 settembre è in programma il “Gran Galà per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo”, con cena organizzata insieme alla BTM e buona parte del ricavato che verrà destinato alla ricerca della nota Onlus.

Menù completi nel catalogo scaricabile in fieradelpeperone.it

In tutti i giorni il cartellone della Fiera propone numerosi eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età che prevedono la presenza di prestigiosi numerosi e prestigiosi ospiti.

La 73^ edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si svolgerà dal 2 all’11 settembre 2022 e dedicherà ampio spazio ai temi di green, sostenibilità, cura e promozione del territorio con 10 giorni ricchi di eventi gastronomici, culturali e artistici che propongono intrattenimenti ed esperienze coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

Carmagnola, città ricca di storia e di eventi legati alle tradizioni e alla cultura popolare, per la sua principale manifestazione si trasforma dedicando ade essa un’area espositiva di oltre 10.000 mq e 8 location, di cui 6 enogastronomiche, con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori di cui 100 alimentari.

Grazie all’importante sostegno della “BTM – Banca Territori del Monviso – Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura”, di Pasta Berruto e di altri sponsor, anche in questa edizione viene allestito Il Ristorante della Fiera, che proporrà dieci cene e due pranzi di qualità a cura del ristorante “La cucina piemontese” di Vigone nel Pala BTM allestito all’interno del Salone Fieristico Alimentare, in Viale Garibaldi 29.

Momenti conviviali con portate raffinate che vengono riproposti sulla scia del successo riscosso nelle ultime edizioni.

La cena del 4 settembre sarà intitolata “Peperone Day” e proporrà un menù in cui il peperone di Carmagnola sarà protagonista, quella del 7 settembre si intitolerà “La tradizione della pasta” e proporrà vari piatti a base di pasta, quella dell’8 settembre sarà intitolata “Profumo di Mare” e sarà a base di pesce. Il 10 settembre è in programma l’oramai tradizionale “Gran Galà per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo” con cena proposta grazie al sostegno della BTM che devolverà buona parte del ricavato alla ricerca della Fondazione.

Menù completi anche nel catalogo scaricabile in fieradelpeperone.it

