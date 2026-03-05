Il Mercato Sabaudo torna al Mercato Centrale di Torino con una edizione speciale dedicata all’imprenditoria femminile nel vino e nel cibo

Il Mercato Sabaudo torna domenica 8 marzo 2026 al Mercato Centrale di Torino per una giornata speciale dedicata all’imprenditoria femminile nel vino e nel cibo. L’evento, organizzato da Emporio Sabaudo e Wineppy, celebra storie di eccellenza al femminile con un’articolata proposta di vendita diretta, talk e masterclass di assaggio.

L’ingresso al Mercato Sabaudo è gratuito e aperto al pubblico dalle 10:00 alle 19:00 allo Spazio FARE, dove 20 aziende di vino e cibo guidate da donne mettono in primo piano i prodotti tipici del Piemonte. Tra i vini in degustazione ci saranno interpretazioni di grandi territori viticoli regionali: da Pinerolesi e Langhe a Monferrato, Roero, Saluzzese e Alto Piemonte, e altre produttrici protagoniste della scena vitivinicola piemontese.

Accanto ai vini, lo spazio propone cibo e spirits di aziende al femminile: dalle proposte di Emporio Vegetale e Latteria Bera, fino ai cioccolati artigianali di Francesca Caon, agli amari, ai formaggi e al progetto 100% torinese e al femminile Plinto.

In mattinata, nello Spazio Cocktail Bar, dalle 10:30 alle 12:30 si svolgono tre tavole rotonde che riuniscono oltre 12 imprenditrici, manager e professioniste per riflettere su percorsi di leadership, innovazione e impegno sociale.

Gli appuntamenti affrontano temi cardine come Politica e impatto sociale, Professioni oggi e domani e Imprenditoria, offrendo spunti concreti per il futuro del lavoro e dello sviluppo economico regionale.

Il programma si completa con le Masterclass pomeridiana tenute nell’Aula Didattica del Mercato Centrale, tutte dedicate al vino al femminile con accesso a pagamento tramite prenotazione su Eventbrite.

Dalle 14:00 alle 15:00 va in scena “Erbaluce 3D! Tre donne, tre dimensioni diverse per un vitigno da (ri)scoprire”, dedicata a uno dei bianchi piemontesi più riconoscibili. La sommelier Roberta Poloniato, referente Nord Ovest del progetto “FISAR in rosa” e docente Eataly, guiderà la degustazione di Erbaluce di Caluso DOCG e altri bianchi dell’Alto Piemonte interpretati da Az. agr. Ilaria Salvetti, La Smeralda e L’erm.

Dalle 15:30 alle 16:30 si tiene “Le Sbarbatelle: le ragazze della ‘new generation’ del vino”, moderata da Paolo Poncino, delegato AIS Asti e ideatore del format. Quattro aziende –L’Autin, Alle tre colline, Beatrice Cortese Vini ed Poggio Ridente – raccontano il proprio percorso attraverso altrettanti vini provenienti da diversi territori viticoli regionali.

A chiudere la giornata, dalle 17:00 alle 18:00, lo show‑tasting “Drag&Wine vi porta sul balcone del Monferrato”, che unisce vino e intrattenimento: insieme alla produttrice Marina Roggero e alla Drag queen Isabel Cyclet, il pubblico esplora il Monferrato attraverso vini come il rosso “Fortenera”, l’Albugnano DOC “Bric Carvè” 2023 e la Freisa d’Asti DOC Superiore “Dionisiaco” 2023.

L’ingresso al Mercato Sabaudo è gratuito e prenotabile su Eventbrite; le Masterclass richiedono l’acquisto di un ticket specifico (pagamento di 5€ in loco).

L’evento rappresenta un’ottima occasione di networking, incontro tra produttori e operatori del settore e scoperta del territorio piemontese attraverso lo sguardo femminile e la valorizzazione delle imprese guidate da donne nel vino e nel cibo.

Partner di Mercato Sabaudo: Eat Piemonte, Morsi Magazine, TorinOggi, TorinoVIP.

Vino

1.L’Autin – Pinerolese; 2.Rosso Bacher – Langhe; 3.Cascina Melognis- Saluzzese; 4.Az.agr. Salvetti – Canavese + La Smeralda – Alto Piemonte; 5. Cantina Moscone – Langhe; 6. Marina az.agr. Roggero- Monferrato; 7. Poggio Ridente- Monferrato; 8.Beatrice Cortese wine – Langhe; 9.De Simone wines – Langhe 10.Alle tre Colline- Monferrato; 11.BriccoBracchi + La Servaja – Langhe; 12. Molinetto wines-Alto Monferrato; 13.Bricco Falchet – Monferrato; 14.Michele Taliano Winery – Roero.

Cibo

Amaro Del Bacca, Latteria Bera, Caon Chocolate, Formaggi Allaria, Emporio Vegetale, Plinto, Caffè dell’Elfo

Redazione Centrale TdG