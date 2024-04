Il Mercato Centrale compie dieci anni: la prima festa a Torino e il Festival Disquisito per un weekend di musica, cibo e cultura

Il 2024 è l’anno di Mercato Centrale che dieci anni fa ha dato il via alla sua avventura a Firenze e che oggi conta quattro sedi nelle principali città italiane (Firenze, Roma, Torino e Milano) oltre ad un secondo format “Ai Banchi del Mercato Centrale”.

Un unicum nel panorama gastronomico italiano, che racconta una storia di successo e passione, di persone e sinergie che hanno riportato al centro la figura degli artigiani del cibo introducendo un linguaggio nuovo che fa della semplicità il suo punto di forza.

Per il decennale in programma nuovi progetti ed iniziative a partire dal festival DISQUISITO a Torino il prossimo 19, 20 e 21 aprile oltre ad eventi diffusi tra Firenze, Milano, Torino e Roma. Con due novità: Melbourne e Bolzano – due nuove aperture, in autunno la prima fuori dall’Italia, e l’altra a primavera 2025.

Partirà da Torino la grande festa per i dieci anni di Mercato Centrale, che durante il 2024 vedrà coinvolte tutte le diverse realtà che compongono il format.

L’appuntamento per lo spegnimento delle candeline è per il 19 aprile 2024, con una grande festa gratuita e aperta al pubblico che invaderà Porta Palazzo e tutte le botteghe del Mercato Centrale Torino, che si trasformeranno per tutto il weekend in un hub artistico, musicale e culturale.

Venerdì 19 aprile: la grande festa (gratuita) di Mercato Centrale Torino

(CON UN SUPEROSPITE A SORPRESA)

Musica, fotografia d’autore, djset, esperienze didattiche, talk e appuntamenti divertenti: c’è davvero di tutto nella grande festa organizzata venerdì 19 aprile negli spazi del Mercato Centrale Torino. I festeggiamenti inizieranno – nella piazza esterna difronte all’ingresso – con i suoni sempre coinvolgenti di Bandakadabra, che animerà l’inizio della serata accompagnando i visitatori all’interno del Mercato.

Spazio poi, nel corso della serata, per performance itineranti, come quella del Mentalista Emanuele Spina, che girerà tra i tavoli leggendo nelle menti degli ospiti di Mercato, o quella della Cartomante Alice Mastroleo in arte Soloredie e della live painting degli street artist de Il Cerchio e le Gocce.

Al primo piano, dalle 18 alle 23, ci sarà la Bottega d’Autore del celebre fotografo Settimio Benedusi, con il suo progetto Ricordi Stampati – Fotografia Popolare, che realizzerà una serie di ritratti fotografici a chiunque vorrà partecipare. Le attività proseguono con le Blind Experience organizzate dagli esperti di Essentiàlia che accompagnerà i partecipanti in un percorso olfattivo volto alla creazione della propria essenza.

Musica, intrattenimento, dj set animeranno la serata: alle ore 21 in Spazio Fare il concerto “Incursioni musicali sulla cultura della sostenibilità” a cura del musicista Peppe Voltarelli e il professor Silvio Greco, esperto di sostenibilità ed economia circolare.

Si prosegue con un grande momento di spettacolo alle ore 22, quando Bandakadabra riprenderà a suonare e accompagnerà il pubblico all’esterno di Mercato Centrale Torino per l’appuntamento con un grande ospite musicale a sorpresa. Dalle ore 23, dentro il Mercato, conclude in bellezza la serata il DJ set di Riva Starr, celebre beatmaker della scena musicale elettronica internazionale.

DISQUISITO: IL PRIMO FESTIVAL DI MERCATO CENTRALE A TORINO

Il venerdì 19 aprile segna anche l’inizio di Disquisito, il primo festival di Mercato Centrale, nato per accendere la curiosità e far decantare nuovi punti di vista sul mondo del cibo.

Realizzato in collaborazione con Linkiesta Gastronomika e Il Post, a cura di Luca Sofri e Anna Prandoni, la tre giorni sarà divisa in tre sezioni, ognuna con un differente obiettivo e un modo diverso di raccontare l’enogastronomia italiana, per poter coinvolgere tutti con oltre 47 eventi tra talk, formazione ed esperienze dirette ed incisive.

Un evento che vuole fare il punto sul settore agroalimentare, passando da momenti di discussione e di dialogo tra esperti del settore e riflessioni con personaggi del mondo della cultura, fino ad arrivare all’opportunità per il pubblico di vivere il mondo del cibo e del vino in maniera più partecipe e divertente, con degustazioni al buio, laboratori e masterclass.

Tutto nello spirito de Linkiesta Gastronomika, che ha l’obiettivo di creare una narrazione e una cronaca nuova e diversa sul settore agroalimentare, e del Post, con la sua modalità “spiegata bene”. Tra i nomi che si alterneranno sul palco di Disquisito Martina Bonci, Roberta Ceretto, Elsa Fornero, Mateja Gravner, Marco Ambrosino, Marco Bianchi, Alberto Grandi, Silvio Greco, Neri Marcoré, Stefano Nazzi, Michele Serra, Walter Veltroni, È possibile scoprire il programma completo ed iscriversi agli eventi totalmente gratuiti sul sito https://diecianni.mercatocentrale.it

Ma le sorprese non finiscono qui, durante tutte le giornate del festival dal mattino sino a sera – al primo piano – sarà attiva la Bottega d’Autore del maestro Settimio Benedusi con il suo progetto Ricordi Stampati – Fotografia Popolare e nella serata di sabato 20 aprile Spazio Fare – al secondo – piano sarà animato da due momenti speciali: alle 21 esibizione musicale “Voleva fare l’artista – Peppe Voltarelli canta e racconta Domenico Modugno” e alle 22 sempre in Spazio Fare, Mercato Centrale ospiterà il celebre spettacolo “LIVES” a cura dell’esperto d’arte contemporanea Nicolas Ballario e del polistrumentista e membro degli Afterhours Rodrigo d’Erasmo per un’ esibizione di musica e parole che narrerà la vita straordinaria e le opere di uno degli artisti italiani più famosi e amati nella scena dell’arte contemporanea: Maurizio Cattelan.

Redazione Centrale TdG