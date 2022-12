Il Magico ponte dell’Immacolata al Magico Paese di Natale

Spettacoli, degustazioni e il meraviglioso Presepe vivente di San Damiano

Natale si avvicina, e il Magico Paese di Natale è naturalmente pronto a festeggiarlo, partendo dalla settimana dove l’atmosfera natalizia entra nelle case di tutti quanti: la settimana dell’Immacolata Concezione.

In questo momento dove tradizionalmente le famiglie si riuniscono intorno all’albero di Natale per addobbarlo, il Magico Paese di Natale propone una serie di eventi speciali che riempiranno le giornate di apertura straordinaria del Mercatino di Asti e degli spettacoli di Govone, che saranno fruibili al pubblico continuativamente dall’8 all’11 dicembre. Ecco le tante novità previste per il ponte dell’Immacolata, che andranno ad aggiungersi alla normale programmazione del Magico Paese di Natale.

XMas Gala – Il Concerto più divertente dell’anno

I festeggiamenti partiranno l’8 dicembre, con un grande spettacolo ospitato nel bellissimo Teatro Alfieri di Asti. Uno spettacolo interamente dal vivo fatto di musica natalizia e risate, con sul palco alcuni super ospiti: dai comici di Zelig e Colorado (Max Pieriboni, Pistillo, Diego Casale) coordinati dall’irriverente capocomico Beppe Braida alle 50 voci del Christmas Gala Gospel Choir preparato dal Sunshine Gospel Choir ed eccezionalmente diretto dal Maestro Gianluca Sambataro.

Le voci soliste saranno affidate al talentuoso trio delle Mystical Ladies. In scena ci saranno tutti i personaggi delle festività: un Babbo Natale confusionario (Diego Casale), l’improbabile dietologo Dott. Sereno (Max Pieriboni), che ci darà consigli dopo le grandi abbuffate in famiglia e Pistillo, il folle personaggio amato da tutti i bambini. Beppe Braida, con la sua travolgente simpatia cercherà di coordinare una serata in cui tutto dovrebbe funzionare a meraviglia…. dovrebbe, perché gli imprevisti sono in agguato tra stacchi musicali e disturbatori professionisti! La regia è affidata all’ormai esperta Melina Pellicano (A Christmas Carol – Musical, Il Principe Ranocchio – Musical, Broadway Celebration e “STARS a Pop Rock Celebration, Christmas Show).

Il Presepe vivente a San Damiano d’Asti

Arriva uno degli appuntamenti più attesi della programmazione del Magico Paese di Natale, quello che coinvolge nel circuito natalizio anche la bellissima cittadina di San Damiano d’Asti, con la suggestiva tradizione del suo Presepe vivente. L’8, l’11 e il 18 dicembre l’incantevole presepe vivente verrà allestito nell’ambientazione unica delle cantine sotterranee del pittoresco centro storico con quasi cento figuranti volontari che porteranno in scena ogni giorno le figure più classiche del presepe: lo zampognaro, i re Magi, le guardie romane, le lavandaie, i falegnami, i calzolai, gli intagliatori, i fornai, gli artigiani, i mercanti, i fabbri e ovviamente la scena della Natività, tutto inserito nelle immancabili dimostrazioni quali il conio delle monete, l’intreccio dei vasi, e l’allevamento degli animali.

Il presepe vivente di San Damiano d’Asti è a ingresso gratuito, e per l’occasione, nei giorni di allestimento, verrà attivato un servizio di navetta gratuito che porterà i visitatori andata e ritorno da Asti a San Damiano, per vivere a pieno l’atmosfera del Magico Paese di Natale.

I festeggiamenti natalizi di San Damiano partiranno già il 7 dicembre, con l’accensione dell’albero e le luminarie natalizie e con il concerto di Natale a cura della scuola di musica La Doremi alle ore 21.

Nei giorni successivi poi, contemporaneamente al Presepe vivente, verranno anche allestiti nel centro storico i tradizionali mercatini di Natale. L’11 dicembre, alle 12.30, al Foro Boario è previsto il pranzo del Cappone, a cura della Pro Loco di San Damiano: una tradizione di questo periodo che dà il via alla Fiera Storica del Cappone, che prosegue anche il 12 dicembre. La Fiera del Cappone partirà alle ore 9 di domenica 11 con in contemporanea il mercatino dell’antiquariato, e al pomeriggio il Presepe Vivente.

Per l’8 dicembre, in occasione dell’inaugurazione del Presepe vivente, è previsto anche il tour guidato in autobus dell’Ecomuseo del Basso Monferrato Astigiano “La Macchina Magnifica”, che porterà i visitatori alla scoperta delle terre dei presepi di Oro Incenso Mirra. Si parte da Asti (piazza del Palio, ore 10 – rientro ore 17.30), con possibilità di pranzare presso i locali convenzionati con menu a 10, 15 e 20 euro. Informazioni: cell. 3287069085 (in orario pomeridiano). Biglietto: Euro 20,00 adulti / 15 euro possessori di Tessera Abbonamento Musei / Euro 10,00 bambini fino ai 14 anni. Biglietti online: easynite.it/altro/la-macchina-magnifica/

Degustazione di Blonde d’Aquitaine

Una carne naturalmente tenera sarà protagonista della giornata dell’8 dicembre al Magico Paese di Natale: è la Blonde d’Aquitaine, razza d’eccellenza allevata in Italia e promossa da Asprocarne Piemonte. Sarà proprio Asprocarne, nella giornata dell’8 dicembre, a far degustare alle tante famiglie presenti a Govone gli hamburger di questa carne eccezionale. In piazza Roma a Govone, ai piedi del Castello Reale, verranno infatti distribuiti cinquecento mini hamburger a tutti coloro che risponderanno a un semplice sondaggio. L’iniziativa è promossa grazie al progetto Blonde d’Aquitaine: European Beef Excellence, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del Regolamento 1144/2014. Per saperne di più, si può visitare il sito www.blonde-aquitaine.com .

