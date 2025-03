Il Consorzio Tutela Lambrusco a Vinitaly con gli Speed Tasting

Le bollicine emiliane si presentano al Padiglione dell’Emilia-Romagna di Vinitaly con uno stand consortile dove saranno offerti cinque percorsi tematici di degustazione. Una novità ideata per approfondire le sfumature delle denominazioni del Lambrusco DOC e della Spergola in modo rapido e coinvolgente.

Il Consorzio Tutela Lambrusco si prepara a partecipare a Vinitaly 2025 nel padiglione 1 dell’Emilia-Romagna dove sarà presente da domenica 6 a mercoledì 9 aprile con uno stand consortile condiviso con il Consorzio Emilia-Romagna (Stand A2-C1). I protagonisti di questa edizione saranno a tutti gli effetti i vini: i visitatori troveranno sullo stand 80 etichette disponibili in mescita, un’ampia selezione in grado di dare una panoramica completa dell’universo Lambrusco e di un’altra uva – questa volta bianca – tipica del territorio: la Spergola. Per facilitare l’approccio attraverso specifiche chiavi di lettura, il Consorzio Tutela Lambrusco propone inoltre alcuni Speed Tasting, percorsi tematici a cui è possibile accedere su prenotazione e che consentiranno di esplorare la varietà e le peculiarità delle bollicine emiliane in modo rapido ed efficace, ottimizzando il tempo a disposizione in fiera.

Cinque le degustazioni proposte, ognuna di queste pensata su una durata di circa 15 minuti per permettere di provare una selezione di quattro vini tra le circa ottanta referenze disponibili. Con “Lambrusco: i metodi di produzione” i visitatori potranno scoprire i diversi metodi di produzione del Lambrusco, mentre con “Lambrusco: dall’aperitivo al dessert” avranno modo di valutare le potenzialità di abbinamento delle bollicine emiliane in tavola. “Lambrusco Spumante: viaggio tra le DOC” offrirà un approfondimento sugli spumanti ottenuti da vini Lambrusco mentre il percorso “I frizzanti colori del Lambrusco” mostrerà le sfumature cromatiche delle sei denominazioni di Lambrusco DOC prodotte nel territorio di Modena e Reggio Emilia focalizzandosi sulla tipologia produttiva più diffusa. Spazio anche per le uve bianche con l’ultima degustazione, “Spergola: la bollicina dorata delle colline reggiane”: occasione perfetta per esplorare le potenzialità di questa uva bianca autoctona dalla spiccata freschezza, che ben si presta alla spumantizzazione. Ogni vino sarà raccontato da esperti sommelier, che forniranno informazioni dettagliate per arricchire l’esperienza in fiera.

Per chi vorrà non mancherà la possibilità di ampliare gli assaggi scegliendo tra le oltre settanta etichette presenti sullo stand, a rappresentare le sei diverse denominazioni del Lambrusco tutelate dal Consorzio – Lambrusco di Sorbara DOC, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC, Modena DOC, Reggiano DOC e Colli di Scandiano e di Canossa DOC – oltre alla Spergola.

“Abbiamo deciso di proporre questi percorsi veloci per offrire a operatori, stampa e visitatori un’esperienza concisa ma esaustiva”, spiega Claudio Biondi, Presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. “L’obiettivo è fornire una visione di massima sui temi più rilevanti, rispettando i tempi stretti che caratterizzano le giornate in fiera, in modo che chi ci visita nello stand possa avere un assaggio concreto e approfondito dei nostri Lambrusco DOC senza rinunciare alla qualità dell’esperienza. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire i diversi volti di questo vino, che racchiude in ogni bottiglia la tradizione vitivinicola del nostro territorio”.

A complemento del palinsesto, è infine in programma una masterclass organizzata da Enoteca Regionale Emilia-Romagna interamente dedicata al Lambrusco, affidata alla conduzione di Pierluigi Gorgoni.

I dettagli sui percorsi tematici e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Consorzio Tutela Lambrusco: www.lambrusco.net .

Il Consorzio Tutela Lambrusco si occupa della tutela di sei DOC del Lambrusco: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Lambrusco di Sorbara DOC, Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC, Modena DOC, Reggiano DOC, Colli di Scandiano e di Canossa DOC. A queste si aggiungono altre due denominazioni che comprendono vini differenti, Reno DOC e Castelfranco Emilia IGT. Le aziende associate sono ubicate nelle due province di Modena e Reggio Emilia, dove quasi 10.000 ettari sono coltivati a Lambrusco. Ogni anno vengono prodotte circa 40 milioni di bottiglie di Lambrusco DOC e oltre 100 milioni di bottiglie di Emilia IGT Lambrusco, queste ultime tutelate dal Consorzio Tutela Vini Emilia. Nel loro complesso, i vini prendono per il 60% la strada dell’export.