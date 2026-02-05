Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato inaugura il calendario eventi 2026

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato presenta il calendario delle attività promozionali previste per i primi mesi del 2026, un programma che affianca la partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale a iniziative sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle denominazioni tutelate e consolidare il legame tra produzione vitivinicola, comunità locali e aree di origine.

“Il calendario 2026 è il risultato di un lavoro di programmazione che guarda alla promozione in modo strutturato e coerente” dichiara Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. “La presenza in manifestazioni di rilievo nazionale come il Salone del Vino di Torino, così come l’organizzazione di eventi sul territorio, risponde alla volontà di creare occasioni concrete di incontro e confronto. Sono momenti fondamentali per far conoscere le denominazioni, il lavoro dei produttori e la varietà espressiva del Monferrato, rafforzando al tempo stesso il legame con le comunità locali e con le eccellenze gastronomiche che completano il racconto dei nostri vini”.

Il primo appuntamento in programma è il Salone del Vino di Torino, in calendario dal 28 febbraio al 2 marzo 2026. In questo contesto il Consorzio sarà presente con un banco istituzionale di degustazione e con una masterclass di approfondimento, strumenti pensati per raccontare in modo organico l’identità delle denominazioni e il loro posizionamento all’interno del panorama vitivinicolo piemontese.

Seguirà, domenica 8 marzo 2026, l’evento “Cavatore tra tartufo nero pregiato e Piemonte doc Albarossa”, in programma a Cavatore (AL), realizzato dal Comune di Cavatore in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Regione Piemonte, Golosaria, Alexala e l’Associazione Tartufai del Monferrato.

L’iniziativa si svolgerà presso la “Casa Felicità” e il Salone Comunale “Casa Scuti” e sarà interamente dedicata alla valorizzazione dell’Albarossa, vitigno della Piemonte DOC nato dall’incrocio tra Barbera e Nebbiolo, capace di esprimere nel Monferrato vini di struttura, intensità e buona capacità evolutiva.

Il programma della giornata prenderà avvio alle ore 10.00 presso la Sala Convegni con la tavola rotonda dal titolo “Tartufo Nero Pregiato del Monferrato e Piemonte DOC Albarossa: un matrimonio d’amore”, momento di confronto dedicato al dialogo tra viticoltura, territorio ed eccellenze gastronomiche locali.

Alle ore 11.00 seguirà la masterclass “Conosciamo il Piemonte DOC Albarossa”, guidata da Paolo Massobrio, giornalista e fondatore di Golosaria, pensata per approfondire caratteristiche, identità e potenzialità espressive della denominazione.

Dalle ore 10.00 e per tutta la durata della manifestazione, presso la “Casa Felicità”, sarà inoltre attivo un banco di assaggio istituzionale, gestito da sommelier, che offrirà al pubblico la possibilità di degustare una selezione di etichette di Piemonte DOC Albarossa prodotte dalle cantine associate al Consorzio.

Con il calendario eventi 2026, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato conferma il proprio ruolo di tutela e valorizzazione della denominazione, promuovendo una conoscenza strutturata e condivisa del territorio attraverso attività di promozione e informazione.

IL CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI MONFERRATO

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 430 aziende associate e 12 denominazione tutelate.

