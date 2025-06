Gusta Sannio 2025: conto alla rovescia per il food & wine festival

Il prossimo 7 e 8 luglio a Frasso Telesino prende il via il festival dedicato alla cucina del Sannio. Nel programma una cena di gala aperta al pubblico e una serata interamente dedicata alle degustazioni con 21 chef e pizzaioli, 17 cantine e 3 birrifici presenti

È tutto pronto per la terza edizione di “Gusta Sannio”, il festival dedicato a cibo e vino che celebra la cucina d’autore e il territorio campano all’insegna di convivialità e solidarietà. Il programma di quest’anno è particolarmente ricco. Si comincia lunedì 7 luglio con la cena di gala e si prosegue martedì 8 luglio con l’attesissima Food Expo, una serata dedicata alle eccellenze del gusto e ai sapori del Sannio. A fare da cornice all’evento sarà anche quest’anno l’elegante Tenuta Pascarella di Frasso Telesino (BN), immersa nel verde del Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

Ideato dai fratelli Angelo e Giuseppe D’Amico, rispettivamente maître e chef di Locanda Radici, “Gusta Sannio” punta a diventare una manifestazione di riferimento nel panorama degli eventi gastronomici. L’obiettivo è quello di valorizzare l’identità dell’entroterra campano, dando voce a chef, artigiani del gusto, vignaioli e produttori che lavorano ogni giorno per custodire e innovare la tradizione.

Se la cena di gala di lunedì 7 luglio, aperta al pubblico con acquisto del biglietto di ingresso e con soli 100 posti disponibili, vedrà coinvolti sei maestri del gusto e quattro cantine, saranno 21 gli chef e pizzaioli impegnati ai fornelli per la serata di martedì 8 luglio dedicata alla Food Expo, cui si aggiungono 4 macellerie. A ciascuno di loro sarà riservata una postazione, dove potranno preparare piatti capaci di interpretare gli ingredienti e i prodotti tipici del territorio sannita. Una vera e propria festa tra degustazioni, musica dal vivo e abbinamenti a vino e birra, grazie alla partecipazione di una selezione di diciassette cantine locali e tre birrifici artigianali. I partecipanti potranno comporre il proprio percorso gastronomico abbinando 6 calici a 6 piatti gourmet e incontrando importanti protagonisti della cucina contemporanea. Durante la serata, l’atmosfera sarà arricchita dall’intrattenimento musicale, con un repertorio che spazierà dal funk alla tech house, selezionato dai DJ Vincenzo D’Amico ed Enrico Merrone.

“Siamo davvero orgogliosi di come Gusta Sannio stia crescendo anno dopo anno, coinvolgendo sempre più professionisti che credono nel valore della cucina come leva culturale e di promozione territoriale” commenta Angelo D’Amico, ideatore del festival e chef di Locanda Radici. “Questa edizione è il frutto di un grande lavoro di squadra, che unisce chef, pizzaioli, produttori, aziende e partner in una visione condivisa: fare rete per valorizzare il Sannio, raccontare l’identità di questo territorio e offrire esperienze autentiche. Ringrazio gli chef, le cantine, i birrifici artigianali e tutti gli sponsor che ci sostengono, permettendoci di costruire qualcosa che va oltre l’evento e che lascia un segno anche in termini di responsabilità sociale.”

Come già la precedente edizione, infatti, anche quest’anno “Gusta Sannio” rinnova il proprio impegno verso la comunità. Parte del ricavato sarà infatti devoluta in beneficenza a favore del progetto “DolceMente”, un laboratorio di pasticceria e inclusione sociale promosso dalla Cooperativa ICare, che offre formazione e opportunità lavorative a persone con fragilità. Un gesto concreto che ribadisce la volontà della manifestazione di essere anche strumento di solidarietà e coesione.

Gli chef che parteciperanno alla cena di gala sono Angelo D’Amico, Nino Di Costanzo, Peppe Guida, Pasqualino Rossi, Angelo Sabatelli, Francesco Sposito. Accompagneranno i piatti i vini di Fontanavecchia, Il Poggio, Ocone Vini e Terre Massesi, oltre all’olio Carofano.

Gli chef e i pizzaioli presenti alla Food Expo: Marco Amoriello, Giuseppe Aversa, Paolo Barrale, Raffaele Caporale, Angelo D’Amico, Giuseppe Daddio, Fabrizio De Simone, Aniello Di Caprio, Antonio Grasso, Berardino Lombardo, Daniele Luongo, Agostino Malapena, Gege Mangano, Dino Masella, Ottavio Nacar, Assunto Piramide, Gabriele Piscitelli, Pasqualino Rossi, Roberto e Salvatore Susta, Luciano Villani oltre alle macellerie Buonanno Macelleria, Macelleria Cillo, Macelleria Corbo, Macellerie Maddaloni.

Le Cantine e i birrifici presenti alla Food Expo: 36 Casali, Antica Masseria A Canc’llera, Birra Amore, Birrificio Karma, Birrificio K Birr, Cantina del Maresciallo, Cautiero, Fontanavecchia, Il Poggio, La Guardiense, Lauranti, Mustilli, Nifo Sarrapochiello, Ocone Vini, Rossovermiglio, Terre Caudium, Terre Massesi, Torre a Oriente, Torre del Pagus, Vinicola del Titerno.

Informazioni su orari, costi, modalità di ingresso e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.gustasannio.it, dove è già possibile acquistare i ticket in prevendita per entrambe le serate. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social del festival: Instagram (@gustasannio.festival) e Facebook (Gusta Sannio Food Festival).

L’evento è reso possibile dal sostegno dei Main Sponsor M.Car, Sef Consulting, Pio del Prete e Pasta Rummo.

Tra i sostenitori dell’edizione 2025 ci sono inoltre Pasta Festa, Calviati, Marel, Mozzarella d’Oro, Nardone Martino, Emmelle Noleggi, Goeldin Collection, Pasquale Fazzone Mastro Fornaro, Dario del Tufo e il social partner Sannio Divino.

Locanda Radici nasce nel cuore della campagna beneventana, nel territorio di Melizzano. L’intreccio che si ritrova nei piatti di Angelo D’Amico è fatto di memoria e contemporaneità. Nato a Vico Equense (Na) e cresciuto nella campagna beneventana, dopo esperienze di rilievo presso alcuni dei più apprezzati chef e ristoranti in Italia e all’estero Angelo tornò infatti alle sue radici, con una maturità e un sapere rinnovato. È proprio questo incontro tra le conoscenze acquisite lungo la sua carriera e gli ingredienti genuini del Sannio ad aver dato vita a Locanda Radici, una realtà che Angelo D’Amico ha creato con il supporto indispensabile del fratello minore Giuseppe, maître e sommelier in sala. I piatti di Locanda Radici racchiudono nella loro anima questo indissolubile legame tra il viaggio e il ritorno, con la ricerca dei prodotti legati alla storia agricola del territorio che vengono poi trasformati con la creatività acquisita nel percorso. Nascono così piatti capaci di restituire nel gusto il ricordo, donandogli vita e forza. Una cucina che richiama quella del passato, basata su aromi e sapori essenziali, dove ogni ingrediente si distingue in maniera marcata senza mescolarsi con gli altri.

Per maggiori informazioni su Locanda Radici: www.locandaradici.it

