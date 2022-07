Due giorni – sabato 23 e domenica 24 luglio – all’insegna del gusto, dello spazio e dello spettacolo al Castello di Moncalieri (Giardino delle Rose Principessa Maria Letizia)

Il 2022 si conferma un anno di straordinaria importanza per il settore aerospaziale, con missioni che vedono e vedranno l’Italia in prima fila. Si è partiti infatti il 27 aprile, con il ritorno dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sulla Stazione spaziale internazionale, mentre a inizio settembre è previsto il lancio della missione Artemis 1 della Nasa e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), alla volta della Luna.

Sarà il secondo volo di collaudo della navicella Orion (senza equipaggio) e il primo lancio del razzo vettore Space Launch System che nell’ambito del programma Artemis verrà utilizzato per il Lunar Gateway, la stazione in orbita cislunare che dalla seconda metà degli anni ‘20 riporterà l’uomo sul suolo selenita aprendo la strada all’esplorazione umana dello spazio profondo, verso Marte e oltre.

Al centro della scena ancora una volta la nostra città, Torino, la piccola Houston italiana, dove sono attive realtà come THALES ALENIA SPACE e ALTEC, senza dimenticare che sulla stazione spaziale sono fornite l’acqua di SMAT, è volato il caffè ISSpresso di Lavazza, eccellenze del territorio come la piattellacanavesana – presidio Slow Food scelto per le particolari caratteristiche organolettiche e i contenuti nutrizionali che lo rendono un super food – entrato a far parte del menù di Samantha Cristoforetti, oppure il riso de gliAironi utilizzato da Davide Scabin per preparare il risotto al pesto agli astronauti della NASA.

(G)ASTRONOMIE – Il Festival degli scienziati di buona forchetta (o dei buongustai di scienza, che dir si voglia…) è l’occasione per parlare dei futuri scenari di queste missioni e della loro importanza per la vita sulla Terra, nella suggestiva cornice del Castello di Moncalieri, residenza sabauda patrimonio dell’Umanità UNESCO, tra un assaggio e l’altro in compagnia di autorevoli esperti e divulgatori scientifici.

IL FESTIVAL

Il format ricalca e amplifica quello della Cena Spaziale, la social dinner ideata e condotta dal giornalista, scrittore e g-astronauta Maurizio Maschio in cui gli ospiti sono invitati ad accomodarsi ai tavoli insieme agli altri commensali e ad assaporare in un clima conviviale uno speciale menù ispirato allo spazio, servito in abbinamento ai vini selezionati dal sommelier.

Con la bella stagione il format si espande e invade luoghi all’aperto trasformandosi in un vero festival, organizzato dal g-astronauta Maurizio Maschio e da Silvia Viglietti, con la collaborazione di Alba Zanini: due giornate dedicate al gusto e allo spazio, con incontri, spettacoli, mostre, attività per le famiglie e i più piccoli, osservazioni al telescopio, proiezioni di film, degustazioni di vini e prodotti locali.

LA SPACE & FOOD EXPERIENCE

Al loro ingresso nel giardino i visitatori che avranno acquistato il biglietto a 10 euro verranno dotati di calice con taschina e accolti dalla «Galassia dei produttori», una discovery tasting experience in cui scoprire e assaporare alcune eccellenze enogastronomiche del territorio.

Le degustazioni andranno ad accompagnare sia sabato 23 sia domenica 24 luglio il ricco palinsesto pomeridiano di incontri con importanti ospiti del mondo scientifico e aerospaziale (come da programma allegato), che si terranno sino alle ore 19,30 nell’area palco, sotto le arcate, e poi gli spettacoli in fascia serale, sino alle 24.

UN EXTRA VERMOUTH SPAZIALE

Dalle ore 19,30 di sabato 23 luglio il volo in orbita dei g-astronauti che avranno scelto la formula d’ingresso a 30 euro proseguirà con l’Extra Vermouth Spaziale. Il progetto, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, ha l’obiettivo di valorizzare un’eccellenza di Torino che trova le sue origini nel 1800 con «L’ora del Vermouth»: un momento preciso della giornata, durante il quale si degustava il Vermouth di Torino accompagnato dai «piat ‘d rinforss», i piattini di rinforzo costituiti da «ulive, acciughe insalate, peperoni in aceto, salsicciotto o prosciutto affettato, ed altre simili cose». Il giardino del Castello ospiterà una selezione di locali che aderiscono all’iniziativa durante l’anno e che proporranno ognuno una degustazione a tema. E,siccome anche la musica è scienza, dalle 21,30 i riflettori sono puntati sui Lhasa Society. Sul palco, oltre a chitarra e batteria, troveranno spazio macchine elettroniche e sintetizzatori, generatori di sonorità ambient, quasi oniriche, che accompagneranno il pubblico in una esperienza extra-terrena: un viaggio tra i corpi celesti e le galassie riproposte con la proiezione di alcune immagini del telescopio Hubble. A guidarli, la voce dei primi astronauti sulla Luna, Neil e Buzz. La serata si aprirà con il live set di d_bnds, accompagnato da Igor, in una rivisitazione dei brani IRA e Mahone. Al dj-set di Victor Bomì il compito di chiudere la serata.

LA GRANDE CENA SPAZIALE CON CINEMA SOTTO LE STELLE

Il momento clou di questa prima edizione di (G)ASTRONOMIE – Il Festival degli scienziati di buona forchetta, sarà domenica 24 luglio a partire dalle 19,30 con la Grande Cena Spaziale preparata dallo chef Fabio Montagna di Bacalhau Osteria. Un evento esclusivo, per una space full experience all’insegna dell’alta cucina in cui i commensali potranno assaporare un menù a tema spaziale creato ad hoc per l’occasione, in una location di grande fascino. Il tutto impreziosito da «pillole di spazio» con gli ospiti del mondo aerospaziale mentre sullo schermo scorrono video e filmati dedicati alle ultime missioni robotiche e con equipaggio umano sulla ISS e verso altri pianeti.

«Per la Cena Spaziale – racconta lo chef e patron di Bacalhau Osteria – ho pensato agli elementi che sono maggiormente ricorrenti se si pensa allo spazio, uno su tutti Marte, il pianeta rosso. L’ultimo dei pianeti di tipo terrestre è stato fonte di ispirazione nella realizzazione del menù; ho quindi creato delle ricette esclusive e inedite per la serata, un vero e proprio percorso su Marte, abbinando il nostro pregiato merluzzo dei mari del Nord – la razza più apprezzata al mondo – con materie prime di qualità e fresche, vista la stagione, che richiamassero gli elementi del pianeta come L’Olympus Mons, il più grande rilievo, e il ferro. Cosa vorrei? Che i commensali, durante la cena, vivessero l’emozione di trovarsi nello spazio semplicemente degustando i piatti coreografici e colorati appositamente preparati».

A seguire, ci si sposterà sotto le arcate del giardino del Castello, per la proiezione del film «Sopravvissuto –The Martian» di Ridley Scott, tratto dal romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir. Posti limitati su prenotazione scrivendo a info@svpress.it .

GLI ALTRI MOMENTI DEL FESTIVAL

Percorsi espositivi con contenuti multimediali sulle missioni spaziali e un tavolo a cura del Centro Modellistico Torinese, che per l’occasione esporrà una parte della collezione per illustrare i passi dell’evoluzione della conquista dello spazio: da Gagarin ai futuri viaggi verso Marte. Sarà esposto il modello che ha partecipato al concorso Internazionale al Museo Della Cosmonautica di Mosca, nell’anniversario dei 60 anni del volo di Yuri Gagarin, classificandosi terzo, ci saranno i modelli dei tre astronauti dell’Apollo 11 che all’interno di una capsula, collegata a un pallone sonda, hanno volato sino a 33.000 metri di quota, nell’anniversario dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna. Non mancheranno attività per bambini e ragazzi a cura di OAGe – Osservatorio Astronomico di Genova.

Grandi e piccoli potranno inoltre sperimentare attività con i robot della LEGO® svolgendo alcune missioni proposte dalla FIRST® LEGO® League Challenge sul campo a tema spazio Into Orbit. I laboratori della durata di 30 minuti si svolgeranno dalle 16 alle 20,30 e sarà possibile prenotare i turni di partecipazione direttamente allo stand. Associazione Artù APS si occupa di tecnologie, robotica nell’educazione come strumenti per la creazione di reti intergenerazionali capaci di affrontare unite le sfide del futuro.

Non per ultimo, spazio alla solidarietà con raccolta fondi a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus di Candiolo.

Durante le due giornate è possibile effettuare visite guidate al Castello Reale di Moncalieri.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione Kòres e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri.

Info ai numeri 333/796.33.33, 339/88.28.773 o scrivendo a infokores@gmail.com

Biglietti in vendita su Eventbrite cercando “(G)ASTRONOMIE”

Link: www.eventbrite.it/e/biglietti-gastronomie-380292353667?aff=ebdssbdestsearch

