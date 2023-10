Gardica Gourmet Festival – 2° Edizione

Dal 2 al 4 novembre torna Gardica Gourmet Festival, la manifestazione enogastronomica che promuove il territorio gardesano e in particolare la Valtènesi, ideata dal Grand Hotel Fasano & Villa Principe con la collaborazione di les Collectionneurs, community di albergatori e ristoratori di cui il prestigioso 5 stelle lusso di Gardone Riviera (BS) fa parte dal 2019 e da quest’anno vanta il primato di due ‘Tables Remarquables’: Ristorante Il Fagiano e Ristorante Il Pescatore.

La seconda edizione del Gardica Gourmet Festival vuole essere un momento di scoperta e valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del Garda grazie alla partecipazione del Consorzio Valtènesi, che fornirà le etichette dei propri vignaioli in tutti i momenti del festival, e al supporto di importanti partner del calibro di Lago di Garda-Lombardia, ma anche del Consorzio Olio DOP Garda, Strada dei vini e dei sapori del Garda e Coldiretti Brescia, che metteranno a disposizione una selezione di prodotti eno-gastronomici. Quest’anno, ad animare le tre serate con specialità gourmet che metteranno in risalto prodotti e ingredienti del Garda, saranno dieci chef les Collectionneurs che arriveranno da tutta Italia, a cui si aggiungeranno una chef delle Dolomiti e due maestri gelatieri di fama nazionale.

Riflettori accesi anche su prestigiose cantine, nello specifico Pratello, poco distante da Padenghe sul Garda e con una storia che si tramanda dal 1867, e Conti Thun, nel cuore della Valtènesi e con una forte tradizione agricola. Non solo apriranno le porte delle loro cantine per far conoscere la loro realtà vitivinicola, ma saranno anche teatro (esclusivo) delle prime due serate eno-gastronomiche. Ad accompagnare le degustazioni delle più pregiate etichette selezionate dal Consorzio Valtènesi, i piatti di sei chef les Collectionneurs che, per la prima volta, si ritroveranno insieme ai fornelli per dare vita a due menu, in cui sapori e sentori faranno capolino nelle eccellenze del territorio.

Gardica Gourmet Festival prende il via giovedì 2 novembre con la prima cena nella Cantina Pratello. Ad animare la cucina ci saranno tre giovani talentuosi chef: Pasquale Tozzi del Ristorante Il Pescatore e del Ristorante Magnolia del Grand Hotel Fasano & Villa Principe (Gardone Riviera, BS), Davide Marzullo del Ristorante 1* Michelin Trattoria Contemporanea (Lomazzo, CO) e Fernando Tommaso Forino di Osteria Arborina all’interno di Arborina Relais (La Morra, CN). Saranno affiancati da Marinetta Cabri, pastry chef della Cantina Pratello.

A loro, il compito di realizzare sei piatti in cui saranno protagonisti alcuni ingredienti rappresentativi del territorio e delle sue tradizioni culinarie; alla Cantina Pratello e al Consorzio Valtènesi quello di trovare il giusto abbinamento. E, per rendere ancora più esclusiva la degustazione, al momento del dessert verrà servito un cocktail realizzato dal bar manager Rama Redzepi del Grand Hotel Fasano (Gardone Riviera, BS).

Per la serata successiva, venerdì 3 novembre, l’appuntamento è alla cantina Conti Thun con altri tre chef della community les Collectionneurs: Maurizio Bufi del Ristorante Il Fagiano del Grand Hotel Fasano & Villa Principe (Gardone Riviera, BS), Fabio Ingallinera del ristorante 1 Stella Michelin Nazionale (Relais Il Nazionale a Vernante, CN) e Cesare Grandi del ristorante La Limonaia (Torino), ai quali si affianca Domenico Fornarelli, Head Chef Conti Thun. Per questa serata è stato scelto un tema preciso, “Il vegetale” e gli chef porteranno in tavola sei specialità realizzate ad hoc con i prodotti del Garda. Il wine pairing sarà firmato Conti Thun e Consorzio Valtènesi, e chiuderà la degustazione un esclusivo cocktail di Rama Redzepi.

Gran finale sabato 4 novembre con la serata ‘L’albergo da Gustare’, che si terrà negli eleganti ambienti del Grand Hotel Fasano & Villa Principe. Una cena unica nel suo genere, con sei chef della community italiana di les Collectionneurs, una chef ospite e due maestri gelatieri. Gli chef di casa Maurizio Bufi e Pasquale Tozzi ospiteranno nelle proprie cucine i colleghi Alberto Bertani del ristorante QB Duepuntozero (Salò), Andrea Besana di Andree (La Spezia), Salvatore Aprea del Ristorante Da Tonino (Capri), Matteo Carnaghi del Villadorata Country Restaurant (a Noto). Ad affiancare gli chef les Collectionneurs, la collega Tina Marcelli del Ristorante Artifex (Feuerstein Nature Family Resort), che arriverà dalla Val di Fleres (Dolomiti) per apportare il suo contributo alla promozione del territorio Valtènesi.

La nota fresca e golosa della serata è affidata a due campioni del mondo della gelateria, Sergio Dondoli e Sergio Colalucci, che arriveranno rispettivamente da San Gimignano (SI) e Nettuno (RM) per far conoscere le loro specialità. Il menu si costruirà intorno a una portata simbolo di ciascuna delle filosofie degli chef, da gustare esplorando l’hotel alla scoperta delle dodici postazioni gourmet.

Imperdibile la tappa al cocktail bar per gustare le creazioni del bar manager Rama Redzepi.

Il territorio

Il Gardica Gourmet Festival prenderà vita nel territorio della Valtènesi, quel lembo di terra che si estende tra i comuni di Desenzano e Salò, sulla sponda bresciana del Garda, nel cuore dell’anfiteatro morenico. Un’area contraddistinta da un microclima unico, per l’influenza del Lago di Garda, il più grande bacino lacustre italiano. Per le sue condizioni climatiche sub-mediterranee, questa terra si configura come ideale per la produzione di olio e vino, in particolare per quanto concerne il rosé. La declinazione tricolore di questo vino è nata a Moniga del Garda, nel 1896, dopo il quale sono nate molte cantine che hanno fatto del loro punto di forza proprio questo vino.

A proposito di LES COLLECTIONNEURS

Les Collectionneurs, presieduta da Alain Ducasse, riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio. La curiosità, l’essere esigenti e la generosità sono i valori condivisi su cui si fonda la community. Nel 2023, 540 indirizzi di ristoratori e albergatori in Europa, tra cui 97 in Italia, sono stati selezionati da les Collectionneurs. Per proporre, condividere indirizzi e per prenotare la prossima ‘destinazione’, la community s’incontra su lescollectionneurs.com.

