Festa Nazionale del Cuoco 2020 a Torino

Associazione Provinciale Cuochi della Mole

L’iniziativa della F.I.C., nata da un’idea del compianto Segretario Generale G. P. Cangi, si è diffusa e consolidata attraverso gli anni fino a diventare una vera e propria tradizione sul territorio Nazionale. La Federazione Italiana Cuochi ha ritenuto infatti doveroso dedicare una giornata ad una categoria professionale che per 365 giorni all’anno, senza limiti d’orario, svolge con spirito di sacrifico e passione un lavoro impegnativo, ma capace d’offrire ai clienti ogni giorno l’emozione di un piatto eseguito a regola d’arte. Tale impulso è stato raccolto con entusiasmo anche dalla WACS – Società Mondiale degli Chef – ed oggi, in molte nazioni, si festeggia nel mese di ottobre questa ricorrenza. La categoria dei cuochi, sebbene in forma simbolica e senza assentarsi dal lavoro, con entusiasmo, ogni anno, attende sul calendario il 13 ottobre 2020 – anniversario della nascita del Santo Patrono dei Cuochi San Francesco Caracciolo – per celebrare la propria festa. In questa occasione la F.I.C. mobilita tutte le proprie Associazioni per realizzare nelle piazze italiane manifestazioni, convegni e iniziative che celebrino adeguatamente questa ricorrenza del lavoro e della buona tavola, senza mai dimenticare, la solidarietà verso i meno fortunati, quella fatta in silenzio e senza sventolarne il vessillo.

A Torino L’Associazione Provinciale Cuochi nasce con l’obbiettivo di riunire Cuochi e Pasticceri professionisti in un gruppo affiatato, con tanta voglia di mettersi in gioco!

In occasione della Festa dunque ha pensato ad un evento unico che raccolga a raduno associati ed esperti del settore enogastronomico , della cultura, della formazione e del marketing aziendale per una giornata di confronto e riflessione su questa splendida professione.

Si partirà alle 10.00 con una Conferenza presso il Museo del Cinema all’interno della Mole Antonelliana.

Il tema introdotto dal Presidente della APCM Raffaele Trovato e moderato da Marco Fedele esperto di Comunicazione ed Eventi in ambito Food sarà sviluppato da relatori tra i quali il giornalista Gigi Padovani, lo chef stellato Giovanni Grasso ed il Delegato Accademia Italiana della Cucina Prof. Mauro Frascisco, Andrea Mazza Food Developement and Traing presso Lavazza Center Torino e sarà incentrato sulla figura del Cuoco partendo dalla sua storia fino ai giorni nostri e proiettato al futuro:

“COME SARA’ IL CUOCO 3.0 DI DOMANI ?”

Un momento di analisi sullo scenario della realtà operativa che non è solo legata alla ristorazione tradizionale ma che vede il professionista impegnato su più fronti e più spazi, dalle mense aziendali alle piattaforme petrolifere, passando per le cucine da campo in emergenza, alle consulenze ed alla Tv.

Un approfondimento su di un lungo percorso : dalla formazione iniziale all’esigenza dell’aggiornamento continuo senza perdere di vista l’ attenzione per l’ambiente , le esigenze nutrizionali e la salute : tutti aspetti che verranno analizzati durante l’incontro.

La Festa proseguirà in forma diffusa nel pomeriggio tra la Galleria San Federico , Piazza S. Carlo ed il punto FiorFood nel rispetto delle norme in tema di contenimento Covid-19.

La sala “libreria” FiorFood sarà invece il cuore della “Festa del Cuoco Digitale” trasformandosi in uno studio televisivo con trasmissioni in streaming, cooking show ,talk show e collegamenti con Associazioni di categoria e colleghi Chef: evento da seguire in diretta dalle 14.00 anche sulla pagina facebook APCM!

Naturalmente il pubblico potrà assistere dal vivo agli appuntamenti in agenda semplicemente registrandosi con un messaggio a : segreteria@cuochidellamole.it scegliendo il momento al quale si desidera partecipare e fino ad esaurimento posti.

La galleria San Federico sarà dedicata ai giovani e alle scuole alberghiere e di cucina , oltre che alla Delegazione APCM con postazioni dedicate nelle quali il pubblico potrà approfondire la conoscenza del settore.

In Piazza S.Carlo alle 17.00 la foto della “Festa del Cuoco APCM” con tutti gli Associati APCM in Alta Uniforme !!

Inoltre, nello spirito di impegno sociale che APCM persegue da sempre, durante tutta la settimana seguente saranno presenti nel Menu dei Ristoranti aderenti di Torino e Provincia due ricette dedicate alla tradizione Piemontese : gli Agnolotti al sugo di arrosto ed il famoso “Sanbajun” lo Zabaglione. Per ogni piatto consumato il ristoratore Socio devolverà una parte del ricavato alla Comunità di San Egidio.

Appuntamento a Martedì 13 Ottobre 2020: una data da ricordare!

