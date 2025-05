Festa a Vico 2025: E’ tempo di….rallentare, assaporare e fare del bene

Dal 9 all’11 giugno, Vico Equense celebra la cucina come esperienza di emozione e solidarietà: oltre 300 chef, eventi diffusi e un’intera comunità che si trasforma in ristorante a cielo aperto.

Dal 9 all’11 giugno, la Costiera Sorrentina si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza per la XXII edizione di Festa a Vico, la kermesse ideata dallo chef Gennaro Esposito che, da oltre vent’anni, unisce grandi nomi della cucina a un pubblico sempre più ampio, in nome della condivisione, del gusto e della solidarietà.

Un evento che si svolge nell’incantevole cornice di Vico Equense e la Marina di Seiano, tra cene di gala, degustazioni, momenti di riflessione, balli, musica, e naturalmente… cucina. Più di 300ì chef italiani e internazionali, 50.000 presenze attese, oltre 100 eccellenze enogastronomiche e un intero paese che si fa ristorante a cielo aperto.

Il tema di quest’anno? “È tempo di”. Un invito a rallentare, ad assaporare, a condividere. A vivere la bellezza autentica della Costiera, fatta di materie prime straordinarie, convivialità ritrovata, storie da ascoltare, profumi che parlano di mare e di terra, e piatti che raccontano la memoria e il futuro della cucina italiana. “È tempo di emozione e condivisione” – dice lo chef Esposito – “una festa nata tra amici che oggi racconta l’evoluzione della cucina italiana e celebra il valore dei nostri territori”.

Tra le novità di quest’anno il Premio “Sostanza”, in collaborazione con Forbes, dedicato ad artigiani e piccoli produttori di tutta Italia. Bites of Italy, la cena di lunedì 9 giugno sarà organizzata anche quest’anno in collaborazione con La Cucina Italiana per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità, con un menù realizzato da chef di tutto il mondo che ne racconteranno la loro visione.

Come ogni anno, l’intero incasso sarà devoluto a sostegno di importanti realtà benefiche:

Fondazione Umberto Veronesi ETS – www.festavico.com/umberto-veronesi/

ALTS ITALIA ETS ODV – Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno – www.festavico.com/alts/

San Patrignano – Società Cooperative Sociale – www.festavico.com/san-patrignano/

Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono – www.festavico.com/fondazione-santobono/

Fondazione Luna Blu – www.festavico.com/luna-blu/

Modalità di partecipazione e donazione:

– Per la Repubblica del Cibo è possibile acquistare i coupon per gli assaggi in anticipo tramite bonifico direttamente all’associazione prescelta, oppure in loco sul sito www.festavico.com

– Per Il Cammino di Seiano, è possibile acquistare gli ingressi in anticipo tramite bonifico direttamente all’associazione prescelta, oppure in loco sul sito www.festavico.com

– I posti per La Cena delle Stelle saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito www.festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario.

– I posti per Quell’abbinamento a Vico saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito www.festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario San Patrignano.

– I posti per Una Promessa è una Promessa saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito www.festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario San Patrignano.

– I posti per le 3 masterclass saranno acquistabili esclusivamente in anticipo sul sito www.festavico.com, tramite bonifico diretto all’ente beneficiario Fondazione Luna Blu.

Tutti i dettagli saranno disponibili su festavico.com e sui siti delle associazioni coinvolte.

PROGRAMMA

Lunedì 9 giugno

ore 10:00

Presso il cinema teatro Aequa, Corso Filangieri, 101 – 80069 Vico Equense

Benvenuto dello chef Gennaro Esposito

Presentazione dei progetti delle Onlus di Festavico Vico 2025

“ Vico Talks”: “ Uno scatto d’orgoglio: la cucina italiana patrimonio dell’umanita alla vigilia del verdetto dell’Unesco”: Maddalena Fossati Dondero , direttrice di La Cucina Italiana, e promotrice della candidatura, ne discute con Pierluigi Petrillo , direttore della cattedra UNESCO dell’Universita Unitelma Sapienza e professore di Cultural Heritage alla Luiss Guido Carli, per anni presidente dell’organo degli esperti mondiali UNESCO.

Uno scatto d’orgoglio: la cucina italiana patrimonio dell’umanita alla vigilia del verdetto dell’Unesco”: , direttrice di La Cucina Italiana, e promotrice della candidatura, ne discute con , direttore della cattedra UNESCO dell’Universita Unitelma Sapienza e professore di Cultural Heritage alla Luiss Guido Carli, per anni presidente dell’organo degli esperti mondiali UNESCO. Premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio “Sostanza”, un riconoscimento nato per celebrare l’impegno, la passione e l’autenticita degli artigiani e dei piccoli produttori che custodiscono l’essenza del Made in Italy. Il premio, realizzato in collaborazione con Forbes, mira a valorizzare quelle realta che, con il loro lavoro quotidiano, danno sostanza e identita alla filiera agroalimentare italiana.

ore 16:00

Presso Grand Hotel Moon Valley, Corso Caulino, 5, 80066 Seiano

“I vini botritizzati”, Masterclass e degustazione guidata da Gianni Fabrizio, curatore della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

Un viaggio nel mondo dei vini nati dalla “muffa nobile” (Botrytis cinerea), che in condizioni ambientali favorevoli – tra umidità e ventilazione – trasforma l’uva, concentrandone zuccheri, acidità e aromi. Il risultato sono vini dolci, ricchi, profondi, che esprimono tutta la magia dell’attesa e della trasformazione.

Con la partecipazione diretta di:

Château d’Yquem – Francia (Sauternes)

– Francia (Sauternes) Disznókő – Ungheria (Tokaji)

– Ungheria (Tokaji) Weingut Kracher – Austria (Burgenland)

– Austria (Burgenland) Castello della Sala – Italia (Umbria)

– Italia (Umbria) Egon Müller – Germania (Mosella)

– Germania (Mosella) Domaine Belargus – Francia (Loira)

ore 19:00

Presso Pizza a metro, Corso Giovanni Nicotera, 15, 80069 Vico Equense NA Bites of Italy: la cena organizzata in collaborazione con La Cucina Italiana per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità, con un menù realizzato da chef di tutto il mondo che ne racconteranno la loro visione.

Tra i protagonisti della serata Massimo Bottura (Osteria Francescana, Modena – 3 Stelle Michelin), il “padrone di casa” Gennaro Esposito (Torre del Saracino, Vico Equense – 2 Stelle Michelin), Alex Atala (D.O.M., San Paolo – 2 Stelle Michelin) e Manu Buffara (Manu, Curitiba). Poi Domenico Candela (George Restaurant, Napoli – 2 Stelle Michelin), Carlo Cracco (Cracco, Milano – 1 Stella Michelin), Pino e Angelo Cuttaia (La Madia, Licata – 2 Stelle Michelin), Quique Dacosta (Quique Dacosta Restaurante, Dénia – 3 Stelle Michelin), Salvatore Elefante (L’Olivo, Anacapri – 2 Stelle Michelin), Luca Fantin, Giancarlo Morelli ( Pomiroeu, Seregno ), Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai – 2 Stelle Michelin), Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio – 1 Stella Michelin), Maicol Izzo (Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia – 2 Stelle Michelin), Katsu Nakaji (Hatsune Sushi, Tokyo – 2 Stelle Michelin), Franco Pepe (Pepe in grani, Caiazzo), Ana Roš (Hiša Franko, Kobarid – 3 Stelle Michelin), Paolo Rota (Da Vittorio, Brusaporto – 3 Stelle Michelin), Massimo Spigaroli (Ristorante Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense – 1 Stella Michelin) Bruno Verjus (Table, Parigi – 2 Stelle Michelin).

Dulcis in fundo, i dessert dei Maestri Pasticcieri AMPI: Gabriele Vannucci (Firenze), Carmine Di Donna (Napoli), Cesare Murzilli (Milano), Carmen Vecchione (Avellino), Benito Odorino (Casal di Principe), Roberto Cantolacqua (Tolentino), Giovanni Pace (Arzachena), Imma Iovine (Milano), Armando Palmieri (Napoli), Antonino Maresca (Meta), Salvatore Gabbiano (Pompei), Salvatore de Riso (Minori), Michele Cannavacciuolo (Vico Equense).

Martedì 10 giugno

ore 10:30

Presso Grand Hotel Moon Valley, Corso Caulino, 5, 80066 Seiano

“Bordeaux vs Bordò” Masterclass e degustazione condotta da Danielle Callegari, writer-at-large per Wine Enthusiast

Un viaggio alla scoperta dei tagli bordolesi: assemblaggi di uve rosse come Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc – con possibili tocchi di Petit Verdot e Malbec – che danno vita a vini dalla straordinaria complessità, eleganza e longevità. Un confronto tra espressioni classiche e interpretazioni contemporanee, guidato da una delle voci più autorevoli del panorama enologico internazionale.

Con la partecipazione diretta di:

Château Cheval Blanc – Francia (Saint-Émilion)

– Francia (Saint-Émilion) Château Baron Pichon – Francia (Pauillac)

– Francia (Pauillac) Château Lascombes – Francia (Margaux)

– Francia (Margaux) Tenuta San Guido – Italia (Bolgheri)

– Italia (Bolgheri) Tenuta San Leonardo – Italia (Trentino)

– Italia (Trentino) Tenuta di Trinoro – Italia (Val d’Orcia)

ore 12:30

Presso il ristorante Torre del Saracino, Via Torretta, 9 80069 Vico Equense

Quell’abbinamento a Vico Un dialogo ad alto livello tra calice e cucina: alcuni tra i migliori sommelier del panorama italiano e internazionale propongono il loro abbinamento ideale per un piatto specifico, in un gioco di sintonie tra la creatività degli chef e la sensibilità dei sommelier.

Protagonisti dell’incontro:

Dom Carella (Carico, Milano) e Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai)

(Carico, Milano) e (Trèsind Studio, Dubai) Maurizio Cerio e Ernesto Iaccarino (Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi)

e (Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi) Gabriela Monteleone e Manu Buffara (Manu, Curitiba)

e (Manu, Curitiba) Agnese Morandi e Bruno Verjus (Table, Parigi)

e (Table, Parigi) Carlo Cracco e Christian Proserpio (Cracco Ristorante, Milano)

e (Cracco Ristorante, Milano) Mielnicki Lukasz e Ana Roš (Hiša Franko, Kobarid)

e (Hiša Franko, Kobarid) Michela e Emanuele Scarello (Agli Amici)

(Agli Amici) Francesco Ricco e Matteo Temperini (Il Campo del Drago, Montalcino)

ore 18:30

Vico Equense, per le strade del centro del paese

“La Repubblica del Cibo” Oltre 200 postazioni animeranno piazze, vie, negozi, portoni e vicoli di Vico Equense, offrendo un itinerario unico per assaporare il meglio della cucina tradizionale italiana. Novita di quest’anno: una sezione speciale all’interno del suggestivo chiostro della S.S. Trinita sara interamente dedicata alle osterie e trattorie storiche d’Italia – custodi di memoria, identita e sapori autentici – con la partecipazione di Trattoria del Cimino dal 1895 (Caprarola, VT), La Brinca (Ne, Genova), Trattoria da Burde (Firenze), Osteria della Villetta dal 1900 (Palazzolo sull’Oglio, BS), Trattoria Visconti (Ambivere, BG), Osteria del Mirasole (San Giovanni in Persiceto, BO), Trattoria Ai Due Platani (Parma), Trattoria Pennestri (Roma), Ristorante Battaglino (Bra, CN), Mimì alla Ferrovia (Napoli).

Mercoledì 11 giugno

ore 10:30

Presso Grand Hotel Moon Valley

“Quel goccio a Vico” Tasting Experience Il mondo della ristorazione fine dining sta vivendo una trasformazione profonda nel rapporto con i distillati. Un tempo confinati al ruolo di digestivo o a quello di base per cocktail da aperitivo, gli spirits stanno oggi conquistando un posto da protagonisti nell’esperienza gastronomica, diventando veri e propri alleati della cucina d’autore.

Una masterclass con degustazione dedicata a distillati rari e iconici, accompagnati da una selezione di cioccolati Amedei, in un percorso sensoriale di grande raffinatezza.

Con la partecipazione di:

Poli 1898 – Italia (Veneto)

Hampden Estate – Giamaica

Domaine Rounagle – Francia (Occitania)

Yamakazura – Giappone

The Macallan – Scozia

ore 13:00

Presso il ristorante Torre del Saracino, Via Torretta, 9 80069 Vico Equense

Una Promessa è una Promessa

Nella cornice unica della Torre del Saracino, il ristorante di Gennaro Esposito, alcuni tra i più promettenti giovani talenti della cucina italiana si incontrano per un evento che celebra passione, creatività e spirito di condivisione. I loro piatti si fondono con una selezione di grandi vini italiani, dando vita a un percorso sensoriale che racconta la visione e l’energia della nuova generazione della gastronomia d’eccellenza.

Tra i protagonisti di questa esperienza: Sabrina Macrì (BistRo, Milano), Francesca Barone (Fattoria delle Torri, Modica), Michela Quaglio (Between, Rivoli), Tina Marcelli (Johanns, Molini di Tures), Anisia Cafiero e Pasquale De Biase (Ausa, Isernia), Tommaso Fiorino (Osteria Arborina, La Morra), Andrea Astolfi (Convivial, Tuscania), Gianluca Durillo (La Rotta, Giulianova), Andrea Fugnanesi (Stua Noa, Livigno), Andrea Giacchini (Essentia, Castrocaro Terme), Manuel Castillo (La Ca’ di Sass, Rivergaro), Leonardo d’Ingeo (Fran, Torre Chianca) e Andrew Lunardi (Lamelae, Gallio).

ore 19:00

Marina di Seiano, Vico Equense

Il Cammino di Seiano Ore 19:00 Un percorso immersivo sulla splendida Marina di Seiano, dove oltre 75 chef stellati e artigiani d’eccellenza si incontrano per offrire degustazioni uniche, celebrando la tradizione e l’innovazione della cucina italiana.

Ore 22:30 – Dessert Storm Un’esplosione di dolcezza con 50 maestri pasticceri e chef che si sfidano a colpi di zucchero, cioccolato e creatività, per un finale goloso e indimenticabile.

Info: www.festavico.com

Redazione Centrale TdG