Enoteca Regionale dell’Albugnano: un’estate alla scoperta del territorio

Appena inaugurata, la quindicesima Enoteca Regionale del Piemonte sta sviluppando un calendario di attività per far scoprire il territorio e le sue specialità enogastronomiche, a cominciare dall’Albugnano Doc. Il 13 giugno prende il via la prima lezione di “A scuola del vino” e venerdì 17 giugno il “Picnic in Enoteca”

Sarà un’estate all’insegna dei sapori e della scoperta quella promossa dall’Enoteca Regionale dell’Albugnano (Via Roma 9 ad Albugnano in provincia di Asti), inaugurata lo scorso maggio nell’ex scuola elementare dell’omonimo borgo piemontese, definito il “Balcone del Monferrato”.

Nata con l’obiettivo di valorizzare i vini di qualità del territorio di riferimento, compreso tra la Collina Torinese e il Nord Astigiano, ma anche i prodotti agroalimentari, biologici e tipici locali, oltre che il vasto patrimonio rurale, culturale e artistico di questa incantevole area del Piemonte, l’Enoteca Regionale dell’Albugnano ha in calendario diverse iniziative aperte a un pubblico variegato di esperti, wine e food lovers, turisti ed esploratori ma anche semplici curiosi.

Si comincia lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 20.45,con la prima lezione di “A Scuola del vino”, un corso di sei appuntamenti per offrire strumenti introduttivi di avvicinamento al mondo del vino, sotto la guida dell’insegnante e sommelier Ezio Cravero. Questa prima tappa del percorso porterà i partecipanti dalla vite al vino, in un viaggio attraverso la vigna per arrivare al momento in cui il vino scende nella bottiglia. Non solo teoria ma anche gustosa pratica con tre spumanti in degustazione.



“A scuola del vino”proseguirà con due appuntamenti a settimana per concludersi il 28 luglio e accompagnerà gli “studenti” dai vini dell’astigiano a quelli della Penisola fino ad alcune proposte internazionali, attraverso degustazioni, analisi olfattive e visive e abbinamenti con prodotti gastronomici.

Per partecipare al percorso “A Scuola del vino” è necessario contattareAndrea Binello Tel. 339-839448 e Mauro Roggero – Tel. 331-3829380).Il calendario completo de “A Scuola del vino” è disponibile sulla pagina FB dell’Enoteca (@enotecaregionalealbugnano).

Venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 18.30, l’Enoteca Regionale dell’Albugnano organizza presso il proprio “giardino segreto” immerso nel verde un goloso “pic-nic in enoteca” per assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Ingredienti della serata saranno una copertina e un cestino per pic-nic, piattini gourmet proposti dagli agriturismi locali che metteranno sul piatto le tipicità locali, e, naturalmente, alcune delle migliori etichette vinicole della zona. Un vero e proprio battesimo per la neonata Enoteca, un primo importante appuntamento per stare insieme all’insegna dello svago e dei sapori autentici e per conoscere, attraverso il meglio della gastronomia, un territorio ricco di eccellenze, di storia e di cultura. Per partecipare al pic-nic è necessario prenotarsi a https://esperienza.com/prodotto/picnicalbugnano/

Il programma di appuntamenti dell’Enoteca proseguirà nei mesi successivi con un approfondimento sui vini dell’Estate, in programma a metà luglio, nuovi pic-nic nel giardino segreto e tante altre iniziative che saranno svelate nel corso del tempo.

Enoteca Regionale dell’Albugnano

Via Roma, 9 – 14022 Albugnano (AT)

enotecalbugnano@gmail.com

Redazione Centrale TdG