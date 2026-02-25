Doppio appuntamento con “mareMMMa” il 1 e 2 marzo

Dalla sinergia tra Maremma, Montecucco e Morellino di Scansano, torna ad Alberese la vetrina dell’eccellenza enologica della Maremma toscana con 582 etichette in degustazione

Grande attesa per l’edizione numero sette di “mareMMMa, la Natura del vino”, in programma il 1 e 2 marzo nel salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese. Nata dalla sinergia tra i tre Consorzi tutela vini della Maremma Toscana, del Montecucco e del Morellino di Scansano –, la manifestazione propone, con 113 aziende per un totale di 582 vini, la più grande selezione di etichette del territorio, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

In un mercato del vino oggi più che mai sfidante, segnato da incertezze geopolitiche e da dinamiche commerciali in evoluzione, le tre Denominazioni – principali rappresentanti della Maremma enoica impegnate nella promozione dei vini e del territorio della provincia di Grosseto – fanno nuovamente squadra per valorizzare un’areale che, dalla costa tirrenica al Monte Amiata fino a Scansano, continua comunque a mostrare dinamismo: il 2025 si è chiuso infatti con dati di imbottigliamento in crescita per tutte e tre le DOC, a conferma della loro capacità di interpretare i nuovi trend e continuare ad attrarre l’attenzione di operatori e consumatori internazionali, grazie a una proposta enologica sempre più riconoscibile e competitiva.

Novità di questa edizione, il format in due giornate – domenica 1 marzo per i wine lover e lunedì 2 marzo esclusivamente per gli operatori -, pensato per rispondere alla crescente richiesta di partecipazione riscontrata nel corso degli anni e per offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere da vicino i produttori di questo territorio ancora incontaminato e dal grande potenziale qualitativo.

Spiega Francesco Mazzei, Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana: “Questo evento continua a crescere e a raccontare, con sempre maggiore forza, l’identità autentica della nostra terra. Questa nuova edizione ad Alberese conferma numeri importanti per la nostra Denominazione: siamo a 383 vini, ciò testimonia vitalità, coesione e visione condivisa. Per la prima volta l’evento si svolgerà su due giornate, una scelta resa necessaria dalla grande richiesta di partecipazione da parte di operatori e pubblico, a conferma di quanto questa manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento per il settore. Vogliamo offrire non solo una degustazione, ma un vero viaggio nella Maremma del vino, dove qualità, sostenibilità e paesaggio dialogano in modo sempre più armonico. La sinergia tra i Consorzi resta la chiave del successo di questo progetto condiviso. MareMMMa rappresenta oggi l’espressione concreta di una zona enologica dinamica e in costante crescita, pronta a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale”.

“Il 2025 si è chiuso per la nostra Denominazione con un bilancio positivo e con segnali molto incoraggianti sul fronte dell’imbottigliamento, che ha registrato un +11,1%”, dice Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio Tutela Vini Montecucco. “Questi dati confermano la solidità e il dinamismo del territorio nonché la fiducia nella nostra Denominazione e ci incoraggiano a guardare al futuro con positività ed ottimismo. Iniziative come ‘mareMMMa, la Natura del vino’ – che si rivolge ai professionisti italiani e soprattutto di prossimità – restano per noi di fondamentale importanza, perché ci permettono di raccontarci e trasmettere il prestigio della nostra tradizione vitivinicola agli operatori locali, che sono e devono essere i primi ambasciatori della proposta enoica del territorio. Solo lavorando per accrescere la brand awareness e il posizionamento dei nostri vini prima di tutto in Italia possiamo proiettare correttamente la nostra Denominazione nel mondo”.

“’mareMMMa, la Natura del vino’ rappresenta un’importante occasione di confronto con i professionisti che ogni giorno lavorano con i nostri vini e ne valorizzano il racconto”, afferma Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente del Consorzio Morellino di Scansano. “Per noi è fondamentale confrontarci direttamente con ristoratori, distributori, enotecari, wine lover e sommelier, interlocutori chiave per la crescita della Denominazione. In questo appuntamento ormai imprescindibile per il territorio presenteremo ufficialmente al trade anche la nuova menzione Superiore del Morellino di Scansano, una novità significativa per il Consorzio. È uno strumento in più per raccontare l’evoluzione qualitativa del Morellino e per offrire ai professionisti un vino capace di ampliare l’offerta con maggiore struttura e complessità, mantenendo al tempo stesso quelle caratteristiche di freschezza ed equilibrio che lo contraddistinguono”.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 1 e 2 Marzo, con ingresso – libero ma previa registrazione online – secondo le seguenti modalità:

Domenica 1 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Pomeriggio dedicato agli appassionati

Link per la registrazione: https://mareMMMa-1-marzo-2026-pubblico.eventbrite.it

Lunedì 2 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Giornata riservata esclusivamente agli operatori di settore

Link per la registrazione: https://mareMMMa-2-marzo-2026-operatori.eventbrite.it

I Consorzi di Tutela

CONSORZIO TUTELA VINI DELLA DOC MAREMMA TOSCANA

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana nasce nel 2014 dopo il conferimento della stessa DOC con l’obiettivo di promuovere la qualità dei suoi vini e garantire il rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare, dedicandosi, inoltre, alla tutela del marchio e all’assistenza ai soci sulle normative che regolano il settore. Il Consorzio conta oggi 475 aziende associate, di cui 343 viticoltori, 131 aziende verticali e un imbottigliatore, per una produzione annua di 7,5 milioni di bottiglie. La DOC Maremma Toscana si conferma essere tra le più dinamiche, con una crescita dell’imbottigliato costante grazie soprattutto al traino del Vermentino. Il Consorzio opera nell’intera provincia di Grosseto, una vasta area nel sud della Toscana che si estende dalle pendici del Monte Amiata e raggiunge la costa maremmana e l’Argentario fino all’isola del Giglio. Ai vitigni autoctoni – Vermentino, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Sangiovese, Pugnitello, Trebbiano, Ansonica, Malvasia –, si sono affiancate varietà internazionali come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah, Viognier, Sauvignon, Chardonnay e Petit Verdot.

CONSORZIO TUTELA VINI MONTECUCCO

I vini del Montecucco, territorio che prende vita laddove le morbide forme della Maremma Toscana lasciano rapidamente il passo alle pendici del Monte Amiata, nascono dalle uve coltivate con passione nei 7 comuni della denominazione di origine controllata e garantita, la DOCG in vigore da settembre 2011: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano. La Denominazione, con le sue 68 aziende associate, punta a uno sviluppo che possa coniugare gli aspetti produttivi con quelli promozionali e turistici del territorio: la zona, altamente vocata alla produzione del Sangiovese, gode di condizioni climatiche estremamente favorevoli, vicino al Mar Tirreno – da cui dista solo pochi km in linea d’aria – e all’ormai spento vulcano Amiata, che con i suoi 1.738 metri di altezza domina tutto il territorio compreso tra la Maremma, la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Qui si sono succeduti Etruschi, Romani, Longobardi, monaci benedettini, dominio senese e la famiglia dei Medici: una stratificazione storica che ha lasciato tracce indelebili e testimonianze che ancora oggi sono visibili nei borghi, negli stupendi agriturismi e nelle dimore d’epoca, nella produzione di olio e, soprattutto, di vino.

CONSORZIO TUTELA MORELLINO DI SCANSANO

Il Consorzio Tutela Morellino di Scansano nasce nel 1992 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il Morellino di Scansano DOCG, garantendo il rispetto del disciplinare di produzione e offrendo supporto ai soci sulle principali tematiche di settore. Il riconoscimento della DOCG, ottenuto dalla vendemmia 2007, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento della denominazione. Il Consorzio conta oggi 205 soci e rappresenta una realtà strutturata del panorama vitivinicolo toscano. Il disciplinare prevede l’utilizzo di almeno l’85% di Sangiovese, con l’eventuale impiego di vitigni autoctoni e internazionali a bacca nera, dando origine a vini caratterizzati da uno stile autentico e coerente, facilmente riconoscibile e in linea con le attuali tendenze di consumo. La produzione media annua è di circa 9,5 milioni di bottiglie, collocando il Morellino di Scansano tra le DOCG toscane più presenti sul mercato nazionale, con una quota export in costante crescita.

