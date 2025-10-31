Domìni Veneti celebra la tradizione veneta della “suca baruca”

Turismo del Gusto
Nelle notti d’autunno, tra le luci delle zucche e i profumi della Valpolicella, rivive l’antica tradizione veneta della “suca baruca”, antesignana di Halloween. Una festa fatta di leggende, riti e convivialità che ancora oggi racconta il legame profondo con la terra. In questo spirito di tradizione e memoria si inseriscono due vini di Domìni Veneti: il Valpolicella DOC Superiore Collezione Pruviniano, elegante e vivace, e il Valpolicella Ripasso DOC Superiore La Casetta, ricco e avvolgente. Due anime della stessa terra, che celebrano l’autunno e le sue storie con il calore e l’autenticità della Valpolicella Classica.

Valpolicella Doc Superiore Collezione Pruviniano 

Valpolicella DOC Classico Superiore – Collezione Pruviniano nasce nel cuore della Valpolicella Classica, nella valle di Marano, un tempo conosciuta come Pruviniano. È un vino che esprime con eleganza la tipicità del territorio: profumi floreali di viola e note fruttate di ciliegia e ribes, arricchiti da una delicata speziatura di pepe e noce moscata. Al palato è fresco, equilibrato e persistente, con tannini fini e una piacevole vivacità. Perfetto con piatti della tradizione veronese, come lasagne al coniglio, tortelloni con Monte Veronese e salumi tipici.
COSTO: 10,50 euro

Valpolicella Ripasso Doc Superiore La Casetta

La Casetta – Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore è un vino dal carattere elegante e avvolgente, nato nel cuore della Valpolicella Classica. Grazie alla tecnica del “ripasso” sulle vinacce del Recioto, offre un profilo ricco e morbido, con profumi intensi di ciliegia matura, spezie e frutta secca. Al palato è caldo, corposo e armonioso, con un finale lungo e vellutato. Perfetto con carni rosse, brasati, selvaggina e formaggi stagionati, è un vino che unisce tradizione, struttura e piacevolezza in ogni sorso.
COSTO: 14,90 euro

