Distretto del Vino Umbro di Qualità vola a Londra

Il Distretto torna protagonista sui mercati internazionali dopo Vinitaly, rafforzando la presenza dell’Umbria del vino nei principali appuntamenti trade. A Londra, tra networking e incontri B2B, le aziende umbre incontrano buyer e operatori da tutto il mondo: un nuovo passo nella strategia di promozione integrata tra vino ed eccellenze agroalimentari regionali

È passato solo qualche giorno dalla chiusura di un Vinitaly che ha visto il Distretto del Vino Umbro di Qualità protagonista per la prima volta nelle iniziative dedicate all’Umbria del vino, dalla serata di anteprima alle attività presso il Padiglione Umbria, con un’Enoteca regionale particolarmente apprezzata e un talk che ha coinvolto numerosi altri distretti italiani del settore.

La squadra è ora pronta a ripartire per un nuovo importante appuntamento internazionale: il Real Italian Wine & Food Experience, in programma il 26 e 27 aprile presso l’ExCeL Exhibition Centre di Londra, uno dei centri fieristici più grandi e rilevanti d’Europa. L’evento, che prosegue l’esperienza del format Real Italian Wine & Food attivo da oltre 15 anni, si conferma una delle piattaforme trade più strategiche per la promozione del vino e del food italiano sui mercati internazionali.

L’edizione londinese si inserisce in un contesto di forte rilevanza internazionale, con la partecipazione di oltre 250 produttori agroalimentari e la presenza attesa di più di 1.500 operatori professionali tra buyers, importatori, distributori, agenti, ristoratori e sommelier. Una piattaforma che, grazie a un sistema di matchmaking digitale, consente la programmazione di numerosi incontri B2B, favorendo connessioni commerciali mirate e altamente profilate. L’edizione 2025 ha visto oltre 230 espositori arrivare da oltreoceano per incontrare più di 1650 buyers provenienti da tutto il Nord America – Stati Uniti, Canada e Messico – e da paesi dell’America Latina, come il Brasile.

Per l’Umbria saranno presenti le aziende Chiorri, Azienda Agricola Mevante, Castello di Montegiove, Terre de la Custodia e Guerrini, realtà che rappresentano il comparto regionale e il lavoro congiunto del sistema produttivo coordinato da Umbria Top Wines.

La partecipazione si inserisce in una più ampia strategia di promozione condivisa che vede la collaborazione tra il Distretto del Vino Umbro di Qualità e la Camera di Commercio dell’Umbria, in sinergia con il Distretto del Vino Umbro di Qualità, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del territorio sui mercati internazionali e valorizzare non solo il vino ma anche altre eccellenze agroalimentari regionali.

Accanto alle aziende vitivinicole saranno infatti presenti anche produttori di olio extravergine d’oliva, un birrificio artigianale e realtà del cioccolato, a testimonianza di un’offerta integrata del made in Umbria.

“Il mercato britannico mostra una crescente curiosità e una forte propensione ad approfondire la conoscenza dei vini umbri. – afferma Gioia Bacoccoli, coordinatrice del Distretto – Dopo anni in cui le attività promozionali collettive si erano interrotte, oggi, grazie al sostegno dei fondi del Distretto e alla collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, possiamo tornare a presidiare un mercato strategico. L’obiettivo è riattivare relazioni commerciali già avviate e consolidare nuove opportunità per le nostre aziende, in un Paese che continua a dimostrare grande attenzione per l’Umbria e i suoi prodotti”.

A precedere le due giornate fieristiche sarà una Blind Tasting in programma il 25 aprile dalle ore 16 alle 19. L’evento, pensato come momento di apertura e networking, offrirà ai visitatori la possibilità di degustare alla cieca i vini presenti e lasciare feedback strutturati che verranno successivamente raccolti e condivisi con gli espositori. Un’occasione informale ma altamente qualificata di confronto diretto tra produttori, buyer e operatori del settore.

Il Real Italian Wine & Food Experience si conferma così una piattaforma strategica per la promozione internazionale del vino italiano, capace di coniugare esposizione, relazione commerciale e innovazione digitale, rafforzando il ruolo dell’Umbria all’interno dei principali mercati mondiali del settore enogastronomico.

Distretto di Qualità del Vino Umbro

Progetto triennale di Umbria Top – la cooperativa delle cantine umbre – per l’armonizzazione e lo sviluppo della filiera vitivinicola regionale, grazie a un partenariato pubblico-privato che lavora in sinergia su quattro assi: investimenti produttivi – formazione – innovazione, tech e sostenibilità – promozione.

Redazione Centrale TdG