Dall’8 al 17 marzo 2026 a Milano arriva la Ireland Week 2026

Cinque anni di Ireland Week: la cultura irlandese conquista Milano con musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento

È una delle settimane più divertenti e attese del calendario milanese e torna nel 2026, da domenica 8 marzo sino al 17 marzo, giorno di San Patrizio. Patrocinato dal Comune di Milano e giunta alla quinta edizione, Ireland Week si conferma una piattaforma coinvolgente per raccontare la cultura dell’isola di Irlanda attraverso iniziative sempre nuove e sorprendenti. Nel primo lustro abbiamo costruito un format capace di parlare d’Irlanda a tutto tondo, dove approfondire le numerose sfaccettature, tra cultura, musica, artigianato, film, danza, sport e tanto altro.

L’edizione 2026 presenta un programma inedito, ricco e coinvolgente, che saprà dar vita a un racconto originale dell’isola, portando nel capoluogo milanese un’allegra invasione di musicisti, artigiani, artisti, ballerini, maestri del gusto, operatori dell’industria turistica dalle diverse contee irlandesi. Senza dimenticare lo sport, con gli atleti del calcio gaelico e gli appassionati di golf.

Per una settimana Milano si tinge di verde, luoghi storici e simbolici della città diventeranno un angolo di Irlanda: piazze, strade, ma anche, tra gli altri, cinema, botteghe storiche e – immancabili – pub, che tutto l’anno danno la suggestione di vivere qualche ora irlandese senza prendere un aereo.

EXPERIENCE IRELAND: UN VIAGGIO VIRTUALE IN IRLANDA ATTRAVERSO UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE

Parole chiave: immersività e interattività. Domenica 8 marzo torna Experience Ireland a Cascina Cuccagna, una giornata esperienziale che porta l’Irlanda a Milano attraverso oltre 30 attività tra workshop, degustazioni, incontri, esperienze “mani in pasta” incentrate sul gusto (pane, cioccolato e altre delizie), laboratori di artigianato, lezioni di danza e momenti interattivi per visitare l’Irlanda attraverso tecnologie virtuali.

Ci sarà anche modo di cimentarsi con gli sport gaelici e il golf, che in Irlanda conta campi tra i più belli del mondo. Il tutto è reso possibile, grazie agli oltre 20 rappresentanti dell’industria turistica irlandese e che quest’anno, per la prima volta, vede presenti anche aziende del tessile e della tradizionale maglieria irlandese, grazie alla collaborazione con Enterprise Ireland (l’agenzia governativa irlandese per lo sviluppo delle imprese). A completare il viaggio virtuale, una mostra fotografica dedicata ai paesaggi e alle icone irlandesi.

In programma anche interessanti Travel Talks, 5 incontri di approfondimento su diversi temi: il turismo gastronomico, gli sport irlandesi, i luoghi irlandesi protagonisti di famosi film e serie TV e il legame tra Guinness e Irlanda, la bevanda diventata vera e propria icona culturale dell’Isola di Smeraldo.

La partecipazione è totalmente gratuita, fino ad esaurimento posti. Orari dalle 11.30 alle 19.00.

NOVITÀ IN MOVIMENTO: IN BARCA CON MUSICA IRLANDESE SUI NAVIGLI E IL BIKE FOOD TOUR

E parlando di spazi e location iconiche di Milano, l’edizione 2026 sarà caratterizzata da una bellissima novità: dal 10 al 17 marzo, l’amatissimo Battello Navigli “Rigoletto”, che permette di godere della bellezza dei Navigli da una prospettiva speciale, si tingerà letteralmente di verde e ogni sera dalle 18.30 alle 21.00 sarà ancora più vivace, grazie alla musica irlandese suonata dal vivo da ben cinque band: 10 marzo, I Santi Bevitori; 11–14 marzo, Ar An Talamh; 15 marzo, Andrea Rock & Lorena Vezzaro; 16 marzo, Keltaholics Trio; 17 marzo, Duilleoga Duo.

Un’altra esperienza inedita, che rimetterà al centro dell’attenzione il cicloturismo sarà il Bike Food Tour, che si terrà il giorno 12 marzo, in collaborazione con lo storico marchio milanese di biciclette Rossignoli. Un nutrito gruppo di bici “verdi” partirà dall’iconico negozio Rossignoli in corso Garibaldi per una pedalata amatoriale le cui tappe saranno scandite da momenti di degustazione di specialità irlandesi: il primo stop sarà all’Hard Rock Cafè di Via Dante e il secondo all’Old Fox Pub, in piazza Sant’Agostino, proseguendo poi verso la Darsena, prima di tornare nuovamente da Rossignoli per un’ultima dolce degustazione.

FILM PER TUTTI SU GRANDE SCHERMO: LA RASSEGNA ALL’ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

Da mettere in agenda, dal 9 al 13 marzo, anche la rassegna all’Anteo Palazzo del Cinema con cinque film in lingua originale con sottotitoli: Dragon Trainer, l’attesissimo adattamento live-action che ha trasformato i paesaggi dell’Irlanda del Nord in Berk, l’isola fantastica della saga di animazione; A Big Bold Beautiful Journey, un’avventura onirica e sentimentale che vede il ritorno sullo schermo del carismatico attore irlandese Colin Farrell; Dance First, l’intimo biopic diretto da James Marsh che ripercorre l’enigma letterario di Samuel Beckett tra Dublino e Parigi; Four Mothers, la brillante commedia corale, adattamento dell’italiano Pranzo di Ferragosto, ambientata in una vivace Dublino contemporanea che reinterpreta con ironia il tema della famiglia; e infine Sunphlowers, un toccante dramma rurale che esplora la forza e la resilienza di una vedova nel cuore della campagna irlandese.

L’IRLANDA TORNA A ISPIRARE ANCHE A FA’ LA COSA GIUSTA!

Dal 13 al 15 marzo l’Irlanda sarà presente alla fiera del consumo etico e degli stili di vita sostenibili per raccontare un’Irlanda autentica, verde e sorprendente: un invito a scoprire un modo di viaggiare più lento, rispettoso e immerso nella natura.

Protagoniste saranno le esperienze di turismo outdoor, dai percorsi ideali per il trekking lungo scenari selvaggi e incontaminati, alle numerose ciclovie, per esplorare le icone d’Irlanda ed itinerari lontani dalle rotte più battute, dove il tempo rallenta e la natura diventa compagna di viaggio.

IRLANDA A TUTTO SPORT: GOLF E CALCIO GAELICO

Protagonisti della settimana anche due sport simbolo irlandesi, espressione della tradizione sportiva dell’isola: il golf e il calcio gaelico.

Si potrà assistere ad un match di calcio gaelico presso l’A.S Rugby Milano, a Segrate, sabato 14 marzo, dalle 13.30 alle 16.30.

Parte invece l’8 marzo il circuito Golf in Ireland in collaborazione con Acentro GolfVacanze che prevede 10 gare tra marzo e aprile presso il Golf Club Rovedine, aperto a tutti i giocatori appassionati. Per chi ancora non conosce il golf e vuole provare a mettersi in gioco, è previsto un Open Day al Golf Club Rovedine il giorno venerdì 13 marzo in due sessioni (mattina 10.30–12.30 e pomeriggio 14.30–16.30) con lezioni gratuite di introduzione al golf.

Le prime tre gare del circuito Golf In Ireland saranno domenica 8 & sabato 14 e 21 marzo.

DOVE ASSAGGIARE SPECIALITÀ IRLANDESI DURANTE L’IRELAND WEEK

Nel ricco programma della settimana, non poteva mancare l’opportunità di degustare piatti tipici. La Macelleria Pellegrini proporrà una selezione di tagli scelti di carne irlandese e, all’ora di pranzo, alcuni piatti tradizionali, come il celebre Irish Stew (stufato irlandese). Altre proposte irlandesi si potranno trovare anche al Pogue Mahone’s, all’Hard Rock cafè, all’ Old Fox Pub e allo Spirit of Ireland, la tre giorni irlandese che lo Spirit de Milan porta in scena ogni anno durante il week-end che precede San Patrizio.

HAPPY ST PATRICK’S DAY CON TANTA MUSICA!

Tantissimi gli appuntamenti serali in programma fino al 17 marzo, giorno di San Patrizio, giorno clou dei festeggiamenti del Santo Patrono d’Irlanda. Tra gli eventi da segnalare, Spirit of Ireland, tre giorni allo Spirit de Milan all’insegna di musica dal vivo, piatti tipici irlandesi e danza tradizionale a cura dell’associazione Gens d’Ys, con gran finale proprio nella serata di San Patrizio. Ricco anche il programma del Pogue Mahone’s, che per tutta la settimana propone concerti, appuntamenti speciali e momenti dedicati alla cultura irlandese. Tra gli highlight, sabato 14 marzo alle ore 18, “REJOICE – U2 Tribute”, live dedicato al 50° anniversario della band. Le celebrazioni coinvolgono inoltre diversi pub cittadini, tra cui l’Hard Rock Cafe, che partecipa ai festeggiamenti con un concerto live dei Lizberries, la tribute band dei Cranberries.

“Siamo lieti di festeggiare questo anniversario speciale di Ireland week. Nato da una idea originale del Team di Turismo Irlandese e affermatosi in Italia e in altri paesi europei, questo evento rende l’Irlanda protagonista in occasione di San Patrizio, una ricorrenza cara agli irlandesi e simbolo di amicizia e condivisione culturale. Ogni edizione si arricchisce di storie, idee e della presenza sempre più significativa a Milano di realtà irlandesi che portano in città sapori, saperi, e la rinomata accoglienza irlandese. Ringraziamo gli operatori coinvolti, i partner che sostengono l’iniziativa e che si adoperano per rendere questa settimana sempre più interessante e coinvolgente per il pubblico, segno tangibile di una passione autentica per l’isola di Irlanda. Ringraziamo anche il supporto costante delle autorità irlandesi e il comune di Milano per il patrocinio che accompagna l’iniziativa e ne riconosce il valore culturale.”, commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia.

IRELAND WEEK NASCE A MILANO E CRESCE ANNO DOPO ANNO, COINVOLGENDO SEMPRE PIÙ CITTÀ

Nato a Milano, città delle week tematiche, il format sta crescendo anche in altre città italiane come Genova e Roma.

GENOVA: Nel capoluogo ligure avrà luogo uno spin-off dell’evento milanese, promosso da MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta al centro del mercato più antico della città: dal 14 al 17 marzo un palinsesto diffuso porterà atmosfere, tradizioni e linguaggi contemporanei della cultura irlandese attraverso musica, approfondimenti culturali e momenti di socialità. Giunto alla quinta edizione, l’evento intreccia serate di intrattenimento musicale dedicate al folk irlandese con The PoguestrA e Meneguinness, eventi esperienziali con una masterclass su whiskey e moonshine firmata Whisky Club Italia e un laboratorio sulla lavorazione della lana irlandese, proiezioni cinematografiche e una mostra fotografica diffusa negli spazi urbani, oltre ad attività in collaborazione con il Comitato Regionale Rugby.

“Grazie alla sinergia con Turismo Irlandese, Comune di Genova, ConfCommercio, CIV e con il supporto di Guinness, ‘San Patrizio al MOG’ realizza la volontà di costruire un progetto culturale condiviso, capace di unire istituzioni, partner internazionali e tessuto locale, configurandosi come appuntamento cittadino atteso e partecipato” spiega Barbara Sanna, responsabile Eventi, Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa di Timossi Group. “La collaborazione con Tourism Ireland, in particolare, ci permette di raccontare l’identità irlandese in modo autentico e contemporaneo, ampliando l’esperienza oltre gli spazi del Mercato e rafforzando il ruolo di MOG Mercato Orientale Genova come piazza aperta di incontro e scoperta per la città”.

https://moggenova.it/ireland-week

IRELAND WEEK: ROMA SI ACCENDE DI SPIRITO IRLANDESE

ROMA: L’Ambasciata d’Irlanda a Roma presenta un ricco programma di eventi che apre con una Céilí dance venerdì 13 marzo alle 18:00 presso l’Irish College (Via dei SS. Quattro 1), una serata di danze tradizionali aperta anche ai principianti. Sabato 14 marzo sarà possibile scoprire lo sport nazionale irlandese grazie all’open day dei Giochi Gaelici (GAA) in collaborazione con Rome Hibernia GAA club in Piazza di Siena (11:00–12:30) e partecipare all’iniziativa “Green the City” per la pulizia di Villa Borghese con ritrovo a Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, in collaborazione con Retake Roma e alla stessa Ambasciata (12:30–14:00). L’Ambasciata rinnoverà inoltre il suo progetto di greening sostenibile in collaborazione con il Comune di Roma, con ulteriori dettagli in arrivo.

Sabato 21 marzo, infine, un evento speciale a Villa Spada, con aggiornamenti disponibili sul sito dell’Ambasciata.

www.ireland.ie/en/italy/rome/news-and-events

Con un programma vario, interattivo e diffuso, anche nel 2026 la Ireland Week porterà a Milano – e nelle altre città coinvolte – un’Irlanda viva e sorprendente: fatta di incontri reali, suoni che restano, sapori che raccontano e momenti da vivere, non solo da guardare.

Tutte le informazioni e il programma di Ireland Week

www.irelandweek.it

Redazione Centrale TdG