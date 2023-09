Dal 29 settembre al 2 ottobre, la Sagra dei sughitti a Montecassiano

Il Grand Tour delle Marche celebra la vendemmia con una Tappa golosa in uno dei borghi più belli d’Italia

Settembre è senza dubbio uno dei momenti migliori per visitare la Marche: i colori della natura, la dolcezza dei prodotti autunnali e il clima decisamente gradevole fanno da cornice perfetta alle tante manifestazioni dedicate all’uva e al vino. Grazie alla lungimiranza di Angelo Serri, direttore di Tipicità, che ha ideato Grand Tour delle Marche, per far rivivere queste tradizioni con percorsi nel gusto per scoprire vini locali, da provare insieme ai piatti della tradizione come i sughitti.

Infatti, dal 29 settembre al 1° ottobre , a Montecassiano (MC), si perpetua la golosa usanza della preparazione dei “Sughitti”, una leccornia a base di mais, noci e mosto d’uva che celebrano il frutto del lavoro dei campi e le tradizioni più autentiche.

La Sagra dei Sughitti è una manifestazione che da quarantotto edizioni esalta l’identità di Montecassiano, borgo tra più belli d’Italia adagiato tra le dolci colline che ondulano la campagna maceratese. Una preparazione tradizionale, quella dei “Sughitti”, che oggi si fregia anche della De.Co. (Denominazione comunale).

Nel fine settimana a cavallo tra settembre e ottobre, si comincia già il venerdì sera con l’apertura delle caratteristiche taverne che vedranno protagonisti stornelli tradizionali e musica. In programma anche una speciale cena “co lo lesso”, ossia con diverse proposte di carni locali cotte con la tipica preparazione a fuoco lento. Fino a domenica, nella piazza centrale, ci sarà la possibilità di ammirare un’installazione dedicata alla tipica vigna locale.

Mostre, mercatini ed eventi speciali animeranno il pomeriggio di sabato 30 settembre, allorché nelle apposite bancarelle inizierà la vendita dei “Sughitti”. Alle 17:00 sarà la volta dell’esclusivo “SughHit Parade”, condotto da Roberta Morise, un vero e proprio défilé di proposte tradizionali ed innovative dei “Sughitti” con la partecipazione del mastro gelataio Riccardo De Simone, del pizzaiolo Leonardo Rocchetti e della food editor Ilaria Cappellacci. Taverne, cantastorie e musica anche per la serata del sabato, con l’apertura di “a cantina di Egle” e, in Piazza Unità d’Italia, concerto con i “Folkappanca”.

Per tutta la giornata di domenica, il centro storico ospiterà la tradizionale “fiera d’autunno”: in bella mostra oggetti di artigianato e prodotti tipici del territorio. Per i più sportivi ci sarà la possibilità di partecipare alla “mezza maratona dei Sughitti”. Apertura delle taverne già a partire dalle 12:00, fino a sera, mentre nel pomeriggio animazione per bambini e “merenna co’ l’apittu” faranno da contorno alla partenza dei carri allegorici ed alle esibizioni dei gruppi folkloristici per le vie del paese. In programma anche la rievocazione della vendemmia!

Domenica pomeriggio, oltre ai “sughitti”, i più golosi potranno assaggiare frittelle di polenta, castagne, il tradizionale vino cotto ed anche il “gelato ai Sughitti”.

La Sagra dei Sughitti, promossa dalla locale Proloco e supportata dall'Amministrazione comunale di Montecassiano, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche.

