Dal 13 al 16 aprile prende il via la seconda edizione di ‘vèrmut!’

Nel 1786 il distillatore ed erborista biellese Antonio Benedetto Carpano (Bioglio 1751, Torino 1815) inventò a Torino il vèrmut trasformando un medicinale in un aperitivo conviviale, subito apprezzato dai Savoia oltre che dalla nobiltà e dalla borghesia piemontesi.

La degustazione del vèrmut divenne nell’Ottocento un vero e proprio rito che poi diventò il simbolo del bel vivere italiano: l’aperitivo!

Il vèrmut da allora viene prodotto e gustato in tutto il mondo ed è uno dei principali ingredienti dei cocktail più famosi come il Milano-Torino, l’Americano, il Negroni (il più richiesto al mondo), il Martini Dry e il Manhattan. Il vèrmut da oltre un secolo viene proposto con i piat d’rinforss della tradizione piemontese (vitello tonnato, peperoni in bagna cauda, carne all’albese…) e da qualche anno è entrato come ingrediente gourmet nelle pasticcerie e nelle cucine.

#andarpervèrmut

Il vèrmut – in purezza, miscelato o cucinato – sarà il protagonista di quattro giorni di cultura sensoriale dedicati ai golosi di bellezza. vèrmut! è un evento diffuso su diversi territori nei quali i partecipanti possono percorrere un itinerario personalizzato tra ristoranti, agriturismi, locande, bistrot, cocktail bar, cantine e vigne alla ricerca di esperienze, racconti, emozioni, sensazioni, suggestioni, idee, sapori, aromi e profumi.

Sarà l’occasione per incontrare i Protagonisti e le Protagoniste del vèrmut: vignaioli, distillatori, chef, sommelier, barlady e bartender.

Tra questi Fulvio Piccinino, massimo esperto italiano di vermouth; Mariangela Susigan, chef stellata del Ristorante Gardenia di Caluso, Terry Monroe, barlady di Opera 33 di Milano, Marco Ponzano, curatore della Collezione Branca di Milano, Erika Gotta, Chef di La Bürsch di Campiglia Cervo, Lisa Hoti, Chef del Ristorante La Madia di Torino.

#terredavèrmut

La prima edizione di vèrmut! si è tenuta nel Biellese e nel Canavese tra l’8 e il 10 aprile 2022 ed è stata seguita da una giornata a Bioglio, paese natale di Carpano, sabato 15 ottobre 2022. La seconda edizione si svolgerà a Biella, Caluso, Torino, Agliè e in altre località piemontesi e si svilupperà tra giovedì 13 e domenica 16 aprile 2023 in quattro aree tematiche:

accademia vèrmut | masterclass, laboratori, eventi culturali;

vèrmut gourmet | abbinamenti, pranzi, merende, cene;

vèrmut&bìtter | degustazioni in purezza, miscelazioni classiche e contemporanee;

la strada del vèrmut | itinerari turistici e visite aziendali.

Il Festival propone 28 esperienze tra cui una masterclass nel Castello di Agliè, due itinerari nel centro storico di Torino, una miscelazione stellata a Caluso, pranzi e cene gourmet a Biella e sulle montagne biellesi.

“È un piacere per la nostra amministrazione partecipare a ‘Vèrmut’ concedendo il patrocinio. Numerosi sono i risvolti positivi insiti in questa manifestazione. Innanzitutto il coinvolgimento di altre realtà comunali, in primis Bioglio dove è nato Antonio Benedetto Carpano; quindi Salussola, con Giovanni Vialardi, cuoco di casa Savoia, che ha celebrato le ricette del Vèrmut, creando con loro un itinerario turistico, che dal Biellese unisce i comuni del Torinese, in una virtuale “Strada del Vèrmut”. Non meno importante la valorizzazione culturale e storica di questo elemento, che arricchisce il nostro territorio, ne amplifica le peculiarità turistiche. Abbiamo sempre più storytelling, emozioni, sensazioni, che portano alla riscoperta dei nostri bellissimi luoghi. E come riuscire ad amplificare tutto ciò se non con il gusto? Grazie a tutti per la partecipazione, ai territori che collaborano con la Città di Biella e all’Associazione Etnica che organizza la seconda edizione di questo Festival”. Così Barbara Greggio Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Biella

Il Festival è stato organizzato dall’Associazione Etnica di Biella in collaborazione con il Comune di Biella, il Comune di Bioglio, il Comune di Agliè, l’Atl di Biella, la Condotta di Biella di Slow Food, l’Oasi Zegna, il DocBi/Sapori Biellesi, il Consorzio Turistico Biella Accoglie, il Consorzio Turistico Alpi Biellesi, l’Istituto Eugenio Bona, l’Istituto Gae Aulenti, Feltyde.

Info e programma: www.atl.biella.it/en/dettaglio-news/-/d/vermut-2023

Redazione Centrale TdG