Col Vetoraz torna a Parigi

WINE PARIS VINEXPO 2025

Parigi – Expo Porte de Versailles – 10 – 12 Febbraio 2025

Postazione H 6 – F056

Per il terzo anno consecutivo, dopo il debutto nel 2023, Col Vetoraz torna in terra di Francia e, dal 10 al 12 febbraio partecipa a Wine Paris Vinexpo 2025, con queste coordinate di postazione: H 6 – F056.

Per la prima volta in una fiera internazionale saranno in degustazione le ‘Coste’ le tre nuove referenze firmate Col Vetoraz. Si tratta di un’accurata selezione di uve operata dall’azienda, provenienti da quelle che qui si chiamano “coste”, ossia dai terreni collinari più o meno scoscesi, esposti a levante, ponente e mezzodì e che, proprio per la loro particolare situazione pedoclimatica si prestano perfettamente alla produzione di spumante Brut, Extra Dry e Dry di grande armonia.

Inoltre la gamma proposta a Wine Paris, offrirà la possibilità di fare un’esperienza degustativa completa, scoprendo i Valdobbiadene DOCG nelle loro diverse espressioni e sfumature, dal più secco con residuo zuccherino 0 fino al più amabile con 24 gr/lt. Ecco tutte le bollicine presentate:

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø

Valdobbiadene DOCG Brut Coste di Levante

Valdobbiadene DOCG Extra Dry Coste di Ponente

Valdobbiadene DOCG Millesimato Coste di Mezzodì

Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze

Il salone parigino, giunto alla sua quinta edizione, registra di anno in anno numeri in continua crescita e mantiene un livello indiscutibilmente internazionale. Il 2024 ha visto 137 paesi del mondo rappresentati, il 66% dei quali europei, per oltre 4000 espositori e oltre 41.000 visitatori. Tutto questo in una città che non ha rivali in termini di fascino e di attrattiva turistica e culturale.

Col Vetoraz persegue con intraprendenza il suo ruolo di ambasciatrice d’eccellenza rinnovando un messaggio chiave, che da sempre è fondamento della sua filosofia: quell’inscindibile legame identitario con la propria terra di origine, il Valdobbiadene DOCG; un territorio unico dal valore prezioso, che l’azienda trevigiana, attraverso le sue produzioni ha sempre dimostrato di rispettare e difendere profondamente.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 10 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni, la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Redazione Centrale TdG