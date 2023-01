Col Vetoraz è pronta a debuttare in terra di Francia! 

Col Vetoraz debutta a VINEXPO 2023 bollicine ambasciatrici d’eccellenza in terra di Francia

Postazione H5.1 E 040

Parigi – Expo Porte de Versailles 13 – 15 Febbraio 2023

Per la prima volta infatti sarà presente dal 13 al 15 febbraio a VINEXPO, che quest’anno registra un ulteriore apertura al mondo con un +25% di espositori internazionali provenienti da 53 paesi.

L’azienda trevigiana, nello spazio del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, postazione H5.1 E 040, porterà le sue bollicine ambasciatrici d’eccellenza e di un messaggio chiave: l’inscindibile legame identitario con la terra di origine, il Valdobbiadene DOCG.

Nelle giornate di fiera si potranno degustare i seguenti spumanti; Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø 2021 – Valdobbiadene DOCG Brut 2022 – Valdobbiadene DOCG Extra Dry 2022 – Valdobbiadene DOCG Millesimato Dry , ognuno dei quali interprete del grado più elevato di eccellenza all’interno della Valdobbiadene DOCG, denominazione nella quale Col Vetoraz continua orgogliosamente a detenere un primato distintivo per l’eccellente livello qualitativo della sua produzione.

Inoltre il 13 febbraio alle 11.30 presso l’area Les Masterclasses Room 2 – Hall 5.2 il Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze 2021 sarà in mescita durante la masterclass guidata da Diego Tommasi direttore del Consorzio, dedicata alla denominazione e nello specifico, all’arte dell’aperitivo e dell’abbinamento tra Conegliano Valdobbiadene e food.

La partecipazione alla masterclass è possibile previa registrazione via mail a trade@sowine.com

Col Vetoraz é una realtà che fin dalla sua fondazione, nel 1993, ha scelto coerentemente una strada precisa: produrre esclusivamente Valdobbiadene DOCG e Superiore di Cartizze DOCG, unica espressione delle proprie radici. Ogni calice di Col Vetoraz infatti racconta una storia meravigliosa di forte identificazione territoriale, di rispetto estremo per la natura in ogni fase di lavorazione, con un obiettivo chiaro: raggiungere quell’equilibrio, armonia ed eleganza che sono la chiave per ottenere vini di elevata piacevolezza. Tutto questo per Col Vetoraz significa lavorare per l’eccellenza.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. E’ proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in poco più di 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

