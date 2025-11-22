Coffee Reload – Una giornata dedicata alla cultura del caffè a Mercato Centrale Torino

Sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 17.30, Piazza della Repubblica celebra il caffè come simbolo assoluto della condivisione e del piacere di stare insieme. Una serie di attività e degustazioni per imparare a conoscere meglio e apprezzare questo prodotto così radicato nella nostra quotidianità.

Mercato Centrale Torino si prepara a ospitare un evento imperdibile. Sabato 29 novembre dalle 10 alle 17.30, avrà infatti luogo Coffee Reload, un evento dedicato al mondo del caffè, ideato e organizzato da Fabio Verona per conto dell’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana (ASA), con il prezioso patrocinio di Epat e Ascom Torino. Un’opportunità unica per esplorare un settore in continua evoluzione e promuovere un dialogo interattivo tra professionisti, aziende e appassionati di questa bevanda.

Il profumo avvolgente del caffè diventerà il protagonista indiscusso di un’esperienza unica, dove torrefazioni, esperti e appassionati si uniranno per condividere aromi, racconti e innovative idee. I visitatori intraprenderanno un vero e proprio viaggio sensoriale che partirà dal chicco e arriverà fino alla tazzina, attraversando le fasi dell’infusione che vanno dalla moka all’espresso, senza trascurare le ultime tendenze nel settore del bar.

Coffee Reload si caratterizza per un programma ricco e variegato: tra talk, degustazioni e masterclass per scoprire la cultura del caffè nelle sue molteplici sfaccettature.

Al piano terra, ci sarà un’immersione nella cultura del caffè con la presenza di IWCA – International Women’s Coffee Alliance, che presenterà le storie delle donne nel settore. Gli ospiti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di IPA Porcellane su “Come nasce una tazzina” e gustare drink esclusivi realizzati da Antiche distillerie Vincenzi in collaborazione con Affini con il primo gin alla cascara al mondo e drink NoLo, un’esperienza da non perdere presso Emporio Sabaudo.

Salendo al primo piano, l’arte si intreccerà con la cultura, grazie alla collaborazione con la libreria Luxemburg e le opere di Bruno Casetta. La moka sarà al centro di un’area dedicata, mentre Luciano Iamonte condurrà masterclass sulla tostatura. Non mancheranno interazioni con specialisti della Latte Art e approfondimenti sul caffè monoporzionato.

Al secondo piano, il Roaster Village offrirà degustazioni gratuite dei migliori specialty coffee, seguito dalla Finale Nazionale del Campionato di Macinatura, che promette di entusiasmare gli amanti del caffè.

Durante tutta la giornata, tavole rotonde esperienziali coinvolgeranno esperti e membri delle istituzioni, affrontando questioni cruciali e opportunità nel mondo del caffè, con momenti di degustazione guidati.

A partire dalle 10.30, si svolgerà l’incontro Le istituzioni si confrontano dedicato al mondo del caffè, con l’obiettivo di esplorare le strategie per promuovere il consumo di caffè di qualità. Sotto la moderazione della giornalista del Corriere della Sera Piera Genta, coordinatrice nazionale ASA, diversi esperti si confronteranno su valore, esperienza e innovazione nel settore, inclusi rappresentanti del Comune di Torino e industrie del caffè.

Alle 12, il focus si sposterà su Cucina & Caffè, approfondendo il ruolo del caffè nelle ricette gastronomiche e analizzando le opportunità e criticità legate al suo utilizzo nei ristoranti. Anche in questo caso, Piera Genta guiderà la discussione, mentre sarà offerta una degustazione di una ricetta a base di caffè, con posti limitati.

Alle 14, vari esperti si alterneranno sul tema della comunicazione professionale e il suo valore etico, moderati da Monica di Martino. Alle 15 si terrà l’incontro su Il Caffè in Pasticceria (oltre al tiramisù) con la moderazione della direttrice di Pasticceria Internazionale, Livia Chiriotti. Infine alle 16 si chiude con Gusto, olfatto e aromi. Un incontro con medici e professionisti su gusto, olfatto e interazioni tra caffè e dolci, condotto da Piera Genta.

Coffee Reload mette in connessione il settore professionale e il grande pubblico, stimolando conversazioni su temi fondamentali quali consumo consapevole, sostenibilità e nuovi modi di vivere l’esperienza del caffè. Un invito a riscoprire il piacere di un espresso ben preparato, sorretto da una sinfonia di aromi che stupiscono e ispirano.

L’ingresso sarà libero per il pubblico, che è invitato a ricaricarsi di gusto, emozioni e storie affascinanti legate al caffè. La giornata sarà ulteriormente animata da una diretta radiofonica di ToRadio, media partner insieme a ASA, Coffee Today, Mixer Planet, Bargiornale ed Eat Piemonte. Il momento culminante sarà la Finale Nazionale del Campionato di Macinatura, dove si sfideranno i migliori professionisti del settore.

Durante l’evento, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Immaginazione e Lavoro parteciperanno attivamente alle attività e alle masterclass, affiancati da esperti del settore. Le attrezzature professionali saranno fornite da aziende leader come Sanremo Coffee Machines, La Marzocco e Fiorenzato. Inoltre, grazie alla sinergia con il Mercato Centrale Torino, la quota di partecipazione degli espositori sarà interamente devoluta all’Associazione Rubens, a sostegno delle sue iniziative sociali (https://www.associazionerubens.it/).

Programma dell’evento: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Programma-Coffee-Reload.pdf

Il Mercato Centrale Torino

Ideale piazza delle bontà in cui cibo e cultura si incontrano, il Mercato Centrale Torino è uno spazio di 4.500 mq dislocati su tre piani dove scoprire le botteghe degli artigiani, fare la spesa e partecipare a una serie di eventi – tutti gratuiti – tra incontri, dibattiti e laboratori rivolti a grandi e piccini. Si trova in Piazza della Repubblica 25 ed è aperto tutti i giorni. |mercatocentrale.it/torino

Redazione Centrale TdG