Cantine Aperte a San Martino con MTV Umbria

Molteplici le attività e le esperienze proposte dal 3 all’11 novembre: le cantine di Movimento del Turismo del Vino Umbria sono pronte ad accogliere gli enoturisti e a coinvolgerli in questa festa autunnale

“Nasce il vino, scoppia la festa”, è questo il claim di Cantine Aperte a San Martino, appuntamento autunnale dedicato agli amanti del vino e della cultura enologica, in programma dal 3 all’11 novembre. Ancora una volta le cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria apriranno infatti le proprie porte, alla scoperta del vino novello e dell’olio nuovo insieme a tanti altri prodotti che offre il territorio in questa stagione.

L’edizione di quest’anno si intreccia con un messaggio di responsabilità, grazie alla concomitanza con il Wine in Moderation Day, che sarà celebrato l’8 novembre. Ǫuesta giornata, sostenuta da Unione Italiana Vini e Wine in Moderation insieme al Movimento Turismo del Vino, si propone di sensibilizzare i partecipanti sul consumo consapevole del vino, promuovendo il tema “Il vino migliore? Ǫuello che puoi ricordare”. “Attraverso questo evento – spiega il Presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria Giovanni Dubini – rinnoviamo il monito che tanto sta a cuore a MTV: godere del vino in maniera responsabile, esaltando il valore di ogni calice come espressione del territorio e dell’arte dei viticoltori”.

Numerose e coinvolgenti le attività proposte per questa edizione. Tra quelle in programma, la cantina Dionigi giovedì 7 e venerdì 8 ospita l’iniziativa “ArteMagnum”: durante queste giornate si potrà assistere alla decorazione pittorica di bottiglie doppia magnum in ceramica da parte di sei artisti internazionali. La manifestazione culmina con una cena sabato sera 9 novembre, dedicata all’assaggio di vino e olio nuovo, con castagne, falò e musica dal vivo. Se la cantina La Fonte sabato 9 e domenica 10 novembre sarà aperta per visite e degustazioni dalle 11 alle 21 con castagnata, bruschette con l’olio nuovo biologico e vin Brulè, la cantina Roccafiore, da lunedì 4 a venerdì 8 e lunedì 11 novembre, propone l’iniziativa “Blind Tasting”, degustazione delle nuove e vecchie annate alla cieca. Alla cantina Chiesa del Carmine, domenica 3 e domenica 11 novembre si festeggia l’arrivo di San Martino con il pranzo in cantina, mentre sabato 9 si mangia la classica pizza con il Pizza Night. All’azienda agricola Carini, sabato 9, punto vendita aperto fino a tardi (10-13/15-21) e festa di San Martino dalle 16 alle 21.

Il Movimento Turismo del Vino Umbria festeggia così dunque l’Estate di San Martino, proponendo un’esperienza che vada oltre la degustazione, trasformando ogni assaggio in un ricordo prezioso e ogni visita in un insegnamento di cultura e rispetto per la tradizione.

La lista completa delle proposte a cura delle cantine aderenti: www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/CA-a-San-Martino-elenco-cantine.pdf

Per ulteriori dettagli sui programmi delle singole cantine, si invita a consultare il sito ufficiale del Movimento Turismo del Vino Umbria.

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria (www.mtvumbria.it) è una delle derivazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, associazione no profit che racchiude oltre 1.000 delle migliori aziende vitivinicole e distillerie italiane. Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, ha l’obiettivo di accrescere il settore enoturistico regionale attraverso spirito di innovazione e qualità dell’accoglienza, secondo uno stile di vita che tende a porre l’ospite al centro dell’attenzione. Valorizza le realtà aziendali associate e le loro produzioni, si fa garante della salvaguardia dell’ambiente e si impegna nella sensibilizzazione al bere consapevole, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Accoglienza innovativa e di qualità, salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzazione verso il bere consapevolmente: la filosofia del Movimento, oggi presieduto da Giovanni Dubini, è compresa e condivisa dalle oltre 60 aziende socie, che agiscono di concerto alla promozione degli eventi e delle iniziative indette dall’Associazione nazionale.

Redazione Centrale TdG