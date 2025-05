Dal 17 al 21 giugno a Torino l’edizione speciale del festival Buonissima

Buonissima è l’evento enogastronomico più importante della città di Torino, nato da un’idea di Stefano Cavallito e Luca Iaccarino, giornalisti enogastronomici, e Matteo Baronetto, chef.



Una cinque giorni di full immersion tra cibo, arte e bellezza, in cui la città è invasa da eventi, da cene, da chef da tutto il mondo.

Giunta alla sua 5ᵃ edizione, Buonissima sentiva l’esigenza di allargare i propri confini, estendendo il proprio raggio d’azione oltre la consueta tappa invernale.

La grande novità di quest’anno è infatti Buonissima Summer Edition .

Oltre venti appuntamenti enogastronomici animeranno la città dal 17 al 21 giugno, a partire dall’evento inaugurale: la Vertical Dinner, cena firmata da chef nazionali che celebreranno la “trattoria italiana”, quella cucina sincera ed autentica che fa da contraltare al fine dining, celebrato proprio a Torino negli stessi giorni dalla manifestazione The World’s 50 Best Restaurants. A Buonissima ci sarà spazio anche per Degustando, la standing dinner ospitata in una location iconica di Torino, in cui 10 grandi chef interpreteranno in chiave street food altrettante cucine dal mondo. Il risultato? Un melting pot culturale unico.

Seguono le degustazioni nelle tipiche trattorie torinesi – le piole – e show culinari (allestiti in numerosi spazi espositivi, diffusi tra le vie del centro città) sino ad arrivare alla festa dei bistrot e all’after party finale.

Buonissima Summer Edition darà il benvenuto alla The World’s 50 Best Restaurants, uno degli eventi più importanti della gastronomia internazionale, che quest’anno ha scelto per la prima volta l’Italia e Torino per la premiazione dei cinquanta migliori ristoranti al mondo, che avverrà giovedì 19 giugno. Buonissima Summer Edition sarà anche il naturale preludio – l’antipasto, è il caso di dire – dell’ edizione invernale di Buonissima , uno degli eventi più importanti della scena gastronomica nazionale. Dal 22 al 26 ottobre si alterneranno più di 15 format gastronomici che coinvolgeranno oltre 100 chef nazionali e internazionali, in 70 location in giro per la città.

Nelle precedenti edizioni di Buonissima, tra gli altri, hanno partecipato: Ferran Adrià di El Bulli*** (Roses), Alain Ducasse di Le Louis XV*** (Monaco), Massimo Bottura di Osteria Francescana*** (Modena), Ana Roš Stojan di Hiša Franko*** (Caporetto), Paolo Casagrande di Lasarte*** (Barcellona), Enrico Crippa di Piazza Duomo*** (Alba), Norbert Niederkofler di Atelier Moessmer Norbert Niederkofler*** (Brunico), Mauro Uliassi di Uliassi*** (Senigallia), Nicolai Nørregaard di Kadeau Copenaghen** (Copenaghen), Himanshu Saini di Trèsind Studio** (Dubai), Diego Guerrero di DSTAgE** (Madrid), Andoni Luis Aduriz di Mugaritz**(Errenteria), Moreno Cedroni di La Madonnina del Pescatore** (Senigallia), Michelangelo Mammoliti di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti** (Serralunga d’Alba), Albert Adrià di Enigma* (Barcellona), Paco Méndez di COME by Paco Méndez* (Barcellona), Ciro Scamardella di Pipero* (Roma), Virgilio Martinez del Central (Lima), che due anni fa si è aggiudicato il primo posto come migliore ristorante al mondo secondo la The World’s 50 Best Restaurants.

Torino si conferma nuovamente protagonista per quanto riguarda gli eventi nazionali e internazionali, registrando presenze numericamente sempre crescenti e un pubblico sempre più interessato. Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico di Visit Piemonte, il 2024 è stato un anno record per la regione, che ha registrato 6.280.000 arrivi e 16.890.00 presenze, con un aumento rispettivamente del 3,6% e del 4,1% sull’anno precedente. Dati che confermano il momento di salute della città e il grande livello di competitività a livello internazionale a cui Torino tende da qui al prossimo futuro.

Buonissima è organizzato da To be Company, agenzia di eventi e comunicazione torinese nata nel 2009 con l’obiettivo di rivoluzionare il linguaggio degli eventi e di renderli un vero e proprio strumento di comunicazione tra le aziende e i clienti.

Redazione Centrale TdG