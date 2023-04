Bologna in Vino, quarta edizione

Tre giorni di degustazioni e assaggi per scoprire oltre 300 etichette provenienti da tutta Italia e non solo

Dopo tre edizioni di successo, dal 14 al 16 aprile torna nel capoluogo emiliano Bologna in Vino, la fiera nazionale organizzata da Arte del Vino. Novità 2023 il cambio di location: ad accogliere quest’anno i produttori che presenteranno in degustazione oltre trecento vini, sarà infatti Spazio DumBO (Distretto urbano multifunzionale di Bologna), il progetto di rigenerazione urbana che ha riqualificato l’ex scalo merci Ravone.

Situato nel centro della città, Spazio DumBO è un luogo dedicato alla cultura nella sua definizione più ampia, quindi il contesto perfetto per scoprire il patrimonio enologico italiano, così ricco di biodiversità e tradizioni.

Bologna in Vino sarà un vero e proprio viaggio da Nord a Sud attraverso lo Stivale che si snoderà tra piccole e grandi cantine per conoscere la produzione vitivinicola italiana raccontata dagli stessi produttori. Ma non finisce qui… ad arricchire la quarta edizione di Bologna in Vino alcune proposte di carattere internazionale: un piccolo gruppo di vigneron francesi presenterà una selezione di Champagne, Chablis e Pinot Noir; e per la prima volta, saranno presenti anche dei produttori portoghesi che offriranno in degustazione vini biologici, il celebre Porto e il Licor de Ginja. Una fantastica occasione per conoscere alcune eccellenze extra confine senza muoversi da casa.

Solo in fascia serale sarà possibile assaggiare alcuni vini che hanno fatto, e fanno ancora oggi, la storia del vino in Italia: Antinori e Masi per i grandi rossi, Donnafugata e Contini per i bianchi, Bellavista e Ferrari per le bollicine.

Bologna in Vino darà anche la possibilità di acquistare direttamente in loco dai produttori i vini più apprezzati e riceverli comodamente a casa grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento. Grazie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di spedizione sia in Italia, sia all’estero. Non mancheranno alcune gustose proposte di street food preparate al momento: pizza, nuggets e le intramontabili patatine fritte. E per un aperitivo sfizioso e saporito, una speciale bowl mediterranea con salumi, formaggi, grissini e olive, perfetta per rifocillarsi tra una degustazione e l’altra.

