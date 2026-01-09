Birrificio Metzger di Torino presenta il calendario eventi 2026

Dopo la riapertura dello storico birrificio di Via Catania, nel cuore di borgo Rossini, Birrificio Metzger presenta il calendario eventi 2026 rafforzando il proprio ruolo di spazio di incontro e condivisione aperto al pubblico. Fondato nella Torino di metà Ottocento e oggi protagonista di una nuova stagione, Metzger torna a dialogare con il territorio che lo circonda: un quartiere che si snoda tra architetture Liberty e memorie industriali e che diventa lo scenario ideale per intrecciare birra, storia urbana e cultura contemporanea.

Il calendario 2026 nasce con l’obiettivo di trasformare il birrificio in uno spazio da vivere, per i torinesi e chi desidera scoprire la città e la sua tradizione brassicola attraverso esperienze conviviali e culturali.

Walking tour urbani, esperienze guidate in birrificio, degustazioni e appuntamenti formativi costruiscono un racconto che parte dalle strade del quartiere Rossini, attraversa oltre un secolo di trasformazioni cittadine e arriva fino al bicchiere, dove la tradizione della birra Metzger incontra la contemporaneità.

Accanto agli eventi già in programma, nel corso dell’anno verranno attivati nuovi percorsi di scoperta dedicati alla birra artigianale, cene didattiche, momenti di approfondimento gastronomico e workshop guidati per diventare “beer sommelier per un giorno”, esplorando le diverse tecniche di spillatura e il loro impatto sull’esperienza di degustazione.

Un palinsesto in costante evoluzione che conferma la volontà di Metzger di essere parte attiva del tessuto urbano torinese, non solo come produttore storico, ma come luogo capace di raccontare Torino attraverso la birra.

I PRIMI APPUNTAMENTI DEL 2026

Walking Tour “Dall’Art Nouveau alla birra di Torino”

Sabato 10 gennaio e Sabato 7 febbraio 2026

Una passeggiata guidata nel borgo Rossini che attraversa oltre un secolo di trasformazioni urbane, dall’eleganza Liberty alla Torino di oggi. Il tour si conclude nel birrificio di Via Catania con visita e degustazione.

I Walking Tour si svolgeranno ogni secondo sabato del mese fino a giugno.

Metzger Experience

Domenica 25 gennaio e Domenica 22 febbraio 2026

Un’esperienza immersiva all’interno del birrificio: welcome beer, visita agli spazi produttivi, degustazione guidata e laboratorio sensoriale insieme ai birrai Metzger.

L’esperienza si ripeterà ogni quarta domenica del mese.

Il calendario completo, in continuo aggiornamento, è disponibile su www.metzger1848.com

