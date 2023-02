Bagno di folla e grande successo per il carnevale nella citta salentina di Supersano

Ripartenza alla grande per il “Carnevale di Supersano. Dopo la pandemia da Covid-19, l’evento carnascialesco si è svolto nei giorni 19 e 21 febbraio, in un tripudio di stelle filanti, maschere e balli. Quindi: arte, spettacolo, bellezza, stupire, divertire, includendo tutti, grandi, piccini, in modo particolare i diversamente abili e le famiglie. A decretarne il successo, sono state le migliaia di spettatori che si sono riversati nella cittadina salentina per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nella provincia di Lecce.

Infatti, la 42° edizione è andata in archivio con un grande successo in termini di partecipazione e di entusiasmo del pubblico che si distingue nel panorama nazionale, per la bellezza degli abiti indossati dalle maschere, tutti realizzati in modo artigianale e sartoriale all’insegna del made in Italy. Anche quest’anno gli stilisti internazionali, sono arrivati come sempre in incognito per captare i colori dei costumi indossati dalle maschere che le sarte: “stiliste”, della piccola cittadina cuce li fa indossare nella sfilata. Supersano, è nota anche per la confezione artigianale dei vestiti da sposa. Il segreto del Carnevale di Supersano? La bellezza degli abiti, gli spettacoli, la coreografia, le musiche e anche il significato allegorico che ciascun gruppo mascherato “è obbligato” a curare durante la sfilata e all’arrivo davanti alla giuria, in piazza Magli.

I gruppi che hanno partecipato con i temi della loro esibizione: per la Categoria Junior, hanno sfilato i piccoli con le loro mamme, nei loro bellissimi abiti colorati e ricercatissimi dal tema: “I BAMBINI SONO COME L’ARCOBALENO, UNA GRANDE TEMPESTA DI COLORI”. II gruppo guidato da Telemaco Melcore e Marta Ornella Frascaro ha stupito per la bellezza dei costumi e le persone con diverse abilità per dare un messaggio chiaro: a Supersano si nasce con il Carnevale nel DNA. La Categoria Gruppi Senior, si è presentata con una ventata di Africa: “IL CERCHIO DELLA VITA UNA STORIA INFINITA”, guidato da Antonio Morello e Paola Bono. Inventiva, creatività, con tutti i personaggi della favola del RE LEONE, belli, maestosi e le giraffe che hanno camminato sui trampoli. Scenografici gli uccelli bianchi, fino al gruppo delle iene, aiutate a camminare su quattro zampe con simpatici bastoni, catturando l’attenzione di fotografi e videomaker. Sembravano solo allegri e spensierati ma il secondo GRUPPO SENIOR composto da ben 104 giovani ha lanciato un messaggio da brividi durante il suo spettacolo in piazza Magli.

Tutte le ragazze si sono presentate con il velo nero e, danzando al ritmo di una musica iraniana, hanno espresso solidarietà a tutte le donne iraniane che non possono ballare e vivere una vita normale come loro. Hanno ricordata MASHA AMINI la ragazza morta tre giorni dopo il suo arresto perché non indossava bene il velo l’hi jab. Ecco perché il gruppo che sembrava votato solo al puro divertimento si chiama così: “CANTARE E BALLARE È NORMALE PER NOI CHE LO POSSIAMO FARE”. Il gruppo guidato da Nicolas De Massimo e Matteo Capasa, hanno messo in scena i musical più celebri tra questi: Sister Act, nella quale si è esibita la cantante Cinzia Corrado, vincitrice del festival di Sanremo 1985 per Nuove Proposte, Greace, Mama mia e Mulin Rouge. Tutti con abiti curati nei minimi dettagli.

Il carnevale è terminato con il carro allegorico ispirato al Caro Bollette, dal titolo: “PER LORO EVOLUZIONE, PER NOI SPECULAZIONE”. realizzato da Fabio Vantaggiato e Marco Rizzo, indicati come giovani promesse del Carnevale di Supersano, i giovani hanno indossato abiti ispirati alla famiglia Adams. Il Carnevale è stato accessibile a tutti. Infatti, l’Amministrazione comunale su proposta dell’Associazione “I colori del vento APS” in collaborazione con “l’Associazione Portatori Sani di Sorrisi ODV ETS”, ha abbattuto le barriere architettoniche permettendo a tutti i cittadini, indistintamente, di partecipare alle sfilate e per poter assistere agli spettacoli cui hanno dato vita i gruppi mascherati, le persone diversamente abili hanno avuto a loro disposizione un’area riservata con volontari per aiutare a chi ne aveva bisogno.

Soddisfatto il sindaco Corrado Bruno, il quale durante la cerimonia di premiazione ha tra l’altro sottolineato come quella di Supersano «sia una festa di tutti e uno spettacolo meraviglioso. L’auspicio – ha affermato – è che un evento storicizzato come questo cresca e nei prossimi anni diventi ancora più grande, facendo rete anche con le città vicine». Lo stesso ha ringraziato le associazioni i gruppi, i vigili urbani, i carabinieri e i volontari, che hanno cooperato alla buona riuscita della manifestazione». Sul palco anche il consigliere delegato ai servizi sociali, Massimo Casto e il consigliere delegato al turismo, promozione del territorio, attività produttive commercio e artigianato, Sandro Negro. Il gruppo: “IL CERCHIO DELLA VITA”, ispirato alla storia del re Leone, si è aggiudicato il premio senior della quarantaduesima edizione del Carnevale di Supersano, premiati dal sindaco Corrado Bruno.

Testo di Jimmy Pessina – foto di Carmen Mancarella