Back to the Wine a DumBO Space Bologna

Due giorni alla scoperta del vino artigianale, con banchi d’assaggio e possibilità di acquisto dai produttori

A due anni e mezzo dalla precedente edizione, torna Back to the Wine, la manifestazione dedicata agli artigiani del vino e alla loro esclusiva produzione.

L’appuntamento è per il 22 e il 23 maggio, in una cornice tutta nuova: Back to the Wine 2022, infatti, si trasferisce a Bologna nello Spazio Bianco di DumboSpace, lo spazio di rigenerazione urbana a poca distanza sia dal centro che dalla Stazione centrale.

Immutata, invece, la filosofia della rassegna: protagonisti assoluti sono i vini artigianali con ‘tiratura limitata’ (quasi sempre fra le 15mila e le 20mila bottiglie annue prodotte), e prodotti prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale, al non utilizzo di chimica di sintesi, al rispetto del territorio ed ad un metodo di lavoro che riduce al minimo l’interventismo in cantina, accompagnando un’uva necessariamente sana dalla vigna alla sua massima espressione in bottiglia.

Al timone di Back to the Wine c’è come sempre Andrea Marchetti, ideatore anche della manifestazione Vinessum, mentre l’organizzazione è in capo a Blu Nautilus.

A Bologna sono attesi circa 100 produttori con i loro banchi di assaggio, e durante i due giorni dell’evento sarà possibile non solo degustare, ma anche scoprire i loro valori, le loro tecniche, le loro storie, e acquistare direttamente da loro. Come in passato, ci saranno anche alcune proposte food, sempre con le stesse caratteristiche: artigianalità, piccole produzioni, qualità.

Back to the Wine si rivolge soprattutto agli operatori professionali (enoteche, wine bar, ristoranti, distribuzione, import-export), ma è aperto anche al pubblico privato, non solo per le degustazioni, ma anche per l’acquisto diretto.

“Riusciamo tornare dopo più di due anni – sottolinea Andrea Marchetti – e ne siamo davvero felici. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri produttori e il nostro pubblico, al quale vogliamo offrire un ambiente conviviale e spensierato: ne abbiamo tutti un gran bisogno. E, naturalmente, anche in questa edizione proseguiamo il lavoro di scouting per affiancare alle aziende consolidate e che ben conosciamo, nuove realtà promettenti”.

Info Back to the Wine

Domenica 22- lunedì 23 maggio 2022

DumBO Space – area Spazio Bianco, Bologna (via Casarini 19)

Orario: Domenica 22 maggio dalle ore 11 alle ore 19

Lunedì 23 maggio dalle ore 10 alle ore 18

Vendita solo on line collegandosi al sito https://www.backtothewine.com/info-e-biglietti

Redazione Centrale TdG