A Diano Marina dal 6 all’8 maggio, va in scena la nona edizione di “Aromatica”, le eccellenze dei profumi e dei sapori della Riviera Ligure

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio il Golfo Dianese sarà, per tre intense giornate, un grande teatro di expo dei produttori, cooking show, cene, laboratori, presentazioni, street food, conferenze e molto altro: a Diano Marina ritorna “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso e da taglio, alimentari e ornamentali, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del commercio dell’olio di oliva), il Golfo Dianese (Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi, Diano San Pietro, Diano Arentino, Diano Castello) è un ampio territorio di produzione, che contribuisce alla vivacità e all’espansione dell’economia agricola ligure, che proprio nel settore delle aromatiche sta continuando a crescere (oltre 100 milioni di vasi all’anno).

Il super ospite di Aromatica 2022 sarà Ernst Knam, Chef Pâtissier e personaggio televisivo conosciuto come “Il Re del Cioccolato”. Sarà protagonista sabato pomeriggio di un imperdibile cooking show, dal titolo “L’ape in volo”, e presenzierà alla cena a 4 mani di sabato sera, durante la quale verrà servito il suo dolce.

Presenze altrettanto prestigiose saranno quelle di Paolo Griffa, classe 1991, Executive Chef del Petit Royal, ristorante del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur (AO), premiato nel 2021 da Forbes tra i 100 italiani Under 30 più influenti d’Italia; e di Andrea Pieroni, Professore Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata e già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra, CN).

Ma sono molti altri i nomi di rilievo quest’anno, tra questi Gian Michele Galliano, patron del nuovo Chalet Euthalia di San Giacomo di Roburent (CN), Paolo Passano, Dottore in Scienze Gastronomiche e Agrichef dell’Agri Ristorante La Bilaia di Lavagna (GE) e Roberto Panizza, “the King of Pesto”, presidente dell’associazione Palatifini, ambasciatore del pesto nel mondo, non a caso ideatore del Campionato Mondiale di pesto al mortaio, e patron del ristorante Il Genovese.

Expo dei produttori

Sarà piacevole passeggiare percorrendo l’elegante centro pedonale di Diano Marina alla ricerca di raffinati sapori aromatici, di olio extra vergine prelibato, di deliziose olive in salamoia, di vini ricercati e delle altre proposte dei contadini di Liguria, dove si svolge l’expo degli oltre 60 produttori che partecipano ad Aromatica. Non solo un mercato, ma piuttosto un punto di incontro tra consumatori attenti e produttori orgogliosi, tra divulgatori o professionisti della cucina e artigiani della campagna, tra chi dedica tempo e passione alla produzione della materia prima e chi poi la materia prima la lavora, o la racconta, o la consuma. È il luogo della consapevolezza, dove si prende conoscenza delle azioni, della fatica, delle emozioni, che sono dentro ogni prodotto.

Sarà presente anche una rappresentanza delle eccellenze di Diano d’Alba, Comune gemellato con Diano Marina. Affollata e qualificata anche l’area dello street food – dalle 10.00 alle 22.00 – in un clima di festa e convivialità con hamburger di fassona e specialità piemontesi, paella e tapas spagnole, specialità artigianali siciliane, polpetteria gourmet, lampredotto fiorentino, fritture di pesce, nonché Caviar on the Road, Birra Baladin e Mojito 500.

Orario:

Venerdì 6 maggio dalle ore 9.30 alle 22;

Sabato 7 maggio dalle ore 9 alle 22;

Domenica 8 maggio dalle ore 9 alle 19.

Cooking Show

Il cooking show è l’evento che mette in luce le personalità degli Chef al di fuori delle cucine. Il pubblico vuol conoscere chi decide i menu, gli ingredienti, i condimenti, vuol vedere chi determina gli impiattamenti e controlla ogni dettaglio. Vuol carpirne i movimenti, il sorriso e l’empatia, al di là del puro gesto tecnico. Aromatica mette in vetrina Chef rinomati e giovani promesse per dar loro la possibilità di esprimersi di fronte ad un pubblico interessato e competente.

Sono una quindicina i cooking show di Aromatica 2022, da venerdì a domenica un festival di presentazioni e di ricette, spiegate direttamente da chi le prepara, con piccoli assaggi al termine. Una sfilata di professionisti, che dettagliano e giustificano ogni passaggio, che coinvolgono il pubblico, sino alla presentazione del capolavoro.

Pesto Championship

A giugno a Genova ci sarà la finale mondiale del “Pesto Championship”, di cui Aromatica ha ospitato a settembre una delle tappe eliminatorie. Roberto Panizza, ideatore del Premio, preparerà alla finale il vincitore della tappa dianese, Mario Mazzilli, artigiano, ora in pensione, di San Bartolomeo al Mare. Con la partecipazione del mortaio gigante e dei sette ingredienti del pesto.

Le cene a 4 mani

Ad Aromatica, le cene a 4 mani sono un evento nell’evento, aggiungono la creatività moltiplicata alla straordinaria qualità e unicità dei prodotti e dei profumi della Riviera ligure, per una proposta che appaga i palati più raffinati. Quando la creatività di due artisti confluisce in un unico lavoro, la somma non è mai solo un’addizione, ma una moltiplicazione.

Venerdì 6 maggio, ore 20.00, al Ristorante Il Caminetto (0183 494 700): cena a 4 mani “Onore alle Erbe Aromatiche”, con l’agrichef Paolo Passano (La Bilaia, Lavagna).

Sabato 7 maggio, ore 20.00, Ristorante Golosamente (0183 495 351): cena a 4 mani “Viaggio gourmand con le stelle, tra monti e mare”, con lo chef stellato Paolo Griffa (Petit Royal del Grand Hotel & Golf di Courmayeur), dolce a cura di Ernst Knam (Pasticceria Ernst Knam Milano), presente in sala.

Domenica 8 maggio, ore 20.00, Ristorante Beach (0183 494 322): cena a 4 mani “Il basilico, il pesto, Genova, la Liguria”, con Roberto Panizza, patron de Il Genovese (Genova), con preparazione in sala del pesto al mortaio.

Menu e prezzi: https://aromaticadianese.it/cene-a-4-mani/ Posti limitati.

Prenotazione direttamente al ristorante.

Tutto il territorio del Golfo dianese partecipa a questo grande evento, aggiungendo appuntamenti a tema nel calendario delle manifestazioni di ogni località e visite guidate e gratuite nei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo al mare, Cervo – uno dei Borghi più belli d’Italia – e Diano Arentino, con una speciale passeggiata guidata alla ricerca delle erbe spontanee. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare i borghi e le aziende agricole del primo entroterra.

Premio Aromatica

Il Premio Aromatica viene attribuito ad una personalità del dianese che si è particolarmente distinta nel settore della cucina e dell’enogastronomia. Quest’anno è stato scelto il bartender Andrea Benvegna, che riceverà il Premio dalle mani del Sindaco Cristiano Za Garibaldi.

Degustazioni

Due le degustazioni che si svolgeranno domenica, la prima sul vino bianco ligure d’eccellenza, il Vermentino, la seconda sarà sul Rossese di Dolceacqua, in occasione del 50ennale della Doc.

Per il ricchissimo programma consultare il sito Internet: www.aromaticadianese.it

Paolo Alciati – Fonte Uff. Stampa