Al salone SIMEI 2024 le chiusure in vetro di VINOLOK®

La sostenibilità si fa innovativa, elegante, funzionale ed affidabile

12 – 15 novembre – Fiera Milano – Hall 2 / C01

Vinolok® si prepara alla 30° edizione del SIMEI, il Salone delle Macchine per l’Enologia ed Imbottigliamento in calendario a Fiera Milano dal 12 al 15 novembre.

Riflettori puntati dunque sulle innovative chiusure in vetro che, al design sofisticato ed elegante, uniscono un’eccellente funzionalità ed affidabilità. La peculiarità di queste chiusure in vetro, totalmente sostenibili, consiste nel preservare l’integrità di vini e bevande, distinguendosi anche come chiusura perfetta per i vini da invecchiamento, e di conseguenza sempre più richiesti dalle cantine.

Nei giorni di SIMEI allo stand Vinolok (Hall 2 – C01), a dimostrazione delle caratteristiche estremamente performanti di queste chiusure, verranno organizzati momenti di degustazione one-to-one con vini d’annata invecchiati in bottiglia (15-20 anni).

Numerose le testimonianze dirette di produttori ed enologi che evidenziano cosa li ha portati a scegliere Vinolok :

“Una chiusura incontaminata da influenze esterne, per mantenere ogni sorso vibrante e autentico come il giorno in cui è nato.”

“Permette di ridurre l’eccesso di solfiti durante l’imbottigliamento, allineandosi perfettamente alle tendenze dei consumatori verso informazioni più sane, trasparenti e complete.”

“Un tappo che emana lusso, aggiungendo valore percepito ad ogni bottiglia.”

“É la nostra garanzia di freschezza e qualità, offrendo la certezza che il nostro vino invecchierà con grazia e raggiungerà il suo pieno potenziale.”

Un impegno verso l’eccellenza: è questa la direzione seguita dall’azienda ed è alla base delle relazioni instaurate con i propri clienti. Entrambi, infatti, condividono il desiderio di fornire la migliore esperienza possibile al consumatore, quella in cui il vero carattere del vino viene preservato dal momento in cui viene sigillato a quello in cui viene degustato. Vinolok® non solo garantisce una eccellente presentazione dei propri vini, ma anche una meticolosa protezione. Il valore intrinseco di questo prodotto sta infatti anche nelle sue proprietà enologiche. Il vetro è chimicamente inerte, ossia non interagisce con il vino, impedendo così qualsiasi cambiamento indesiderato nel quadro gustativo, sensoriale e nella struttura. La neutralità è un fattore fondamentale per i vini, dove anche il minimo cambiamento ambientale può influire sul processo di invecchiamento e sull’esperienza complessiva.

Custode del gusto, dell’aroma e dell’integrità, Vinolok® si propone quindi come un chiaro riferimento nell’innovazione, offrendo alle aziende l’opportunità non solo di proteggere i loro prodotti, ma grazie al packaging premium, di rafforzare il loro messaggio di qualità e distinzione, rispondendo soprattutto ai criteri di sostenibilità.

Vinolok®

Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità. In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Giganti, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto. La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

Redazione Centrale TdG