A Torino, dal 17 al 21 giugno, Buonissima Summer Edition

Dal 22 al 26 ottobre 2025 a Torino si tiene la quinta edizione del festival gastronomico Buonissima: programma ancor più ricco e nuove collaborazioni all’orizzonte. Nell’attesa, dal 17 al 21 giugno, debutta “Buonissima Summer Edition” attorno alla World’s 50 Best Restaurants.

Nell’autunno 2025, Torino sarà, per la quinta volta, Buonissima. Dal 22 al 26 ottobre torna nel capoluogo piemontese il festival gastronomico che porta in città i grandi cuochi del mondo e li fa incontrare con la migliore cucina piemontese.

Cinque giorni di cucina e spettacolo – il motto della manifestazione è “cibo, arte, bellezza” – animati da oltre novanta eventi distribuiti nelle diverse sezioni del cartellone:

Il “Premio Bob Noto”, nella cui giuria siede tra gli altri Ferran Adrià (consegnato in passato ad Andoni Luis Aduriz, Massimiliano e Raffaele Alajmo, René Redzepi e Mariella Organi);

Le “cene-spettacolo” con i grandi ospiti internazionali (in passato: Alain Ducasse, Massimo Bottura, Ana Roš, Albert Adrià, Diego Guerrero, Virgilio Martinez, Chiara Pavan & Francesco Brutto, i fratelli Cerea, Norbert Niederkofler, Nikolai Nørregard…);

“Metti Torino a cena”: i “quattro mani” nei maggiori ristoranti torinesi con ospiti nazionali e internazionali;

“Piolissima”, le cene nelle tipiche osterie torinesi con spettacoli d’arte varia;

“Degustando Buonissimo”: tanti piatti, tanti chef, tanto pubblico in grandi spazi espositivi;

“Bistromania”, la festa dei bistrot;

“CHEFilm”, la cena al cinema;

“Il pranzo della domenica”, dedicato alla cucina e ai vini piemontesi;

“Agnolotti&Friends”, la sfida della pasta ripiena;

I laboratori e le degustazioni a “Casa Buonissima”

E tanto altro.

L’edizione 2025 avrà due paesi ospiti per celebrare gli attori che hanno nel tempo rivoluzionato la gastronomia degli ultimi trent’anni: a breve verranno svelati ulteriori dettagli e le collaborazioni che permetteranno al palinsesto di arricchirsi con ulteriori eventi.

“Dopo cinque anni, possiamo dire che finalmente Buonissima è il festival che volevamo costruire nella nostra città: oggi il mondo gastronomico sa che Torino è il posto dove essere nell’ultima settimana di ottobre. E i torinesi che amano la cucina sanno che in quei giorni avranno innumerevoli occasioni di divertirsi, conoscere nuove cose e vivere la città.”

Ma non bisogna aspettare l’autunno per vivere le emozioni di Buonissima: dal 17 al 21 giugno arriva a Torino un’edizione speciale del festival: “Buonissima Summer Edition”, attorno alla cerimonia di premiazione della classifica internazionale The World’s 50 Best Restaurants prevista a Torino il 19 giugno.

Buonissima Summer Edition andrà in scena immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento organizzato dalla società inglese William Reed.

“L’arrivo di 50 Best a Torino, per la prima volta in Italia, è un’occasione unica: è una manifestazione che tutti gli appassionati di ristoranti, come noi, apprezzano moltissimo. – dicono ancora i fondatori della manifestazione – In quei giorni Torino sarà al centro dell’attenzione della gastronomia mondiale. Buonissima vuol dare l’opportunità a tutti i torinesi e ai turisti di godersi la Torino del gusto, con cene, eventi, spettacoli che coinvolgano i ristoranti torinesi e i cuochi locali, nazionali e internazionali. Questo accadrà prima e dopo la premiazione del 19 giugno, il giorno in cui tutti ci fermeremo per attendere, con trepidazione, quale sarà il miglior ristorante del mondo 2025, secondo la 50 Best”.

Il programma di Buonissima Summer Edition verrà comunicato nel mese di marzo, ma i momenti salienti saranno i seguenti:

La “Vertical Dinner”, una cena speciale con ospiti internazionali, ognuno dei quali occuperà un piano di uno spazio espositivo per una cena “in crescendo”;

“Degustando Buonissimo”;

“Piolissima Estate”;

“Bistromania”;

Eventi speciali nei ristoranti.

“Il 2025 è l’anno in cui Torino conquisterà la gastronomia mondiale dimostrando quanto buona e bella è la città. Da cinque anni Buonissima lavora per valorizzare i sapori e i ristoranti piemontesi e per farli incontrare con le eccellenze mondiali: siamo certi che il passaggio in città della 50 Best farà da acceleratore della crescita della “Torino del gusto”, ma, dal giorno successivo alla premiazione, bisognerà essere capaci di non dissipare il momento di visibilità internazionale e la ricaduta positiva sul territorio”, concludono gli organizzatori.

Buonissima è diretta da Matteo Baronetto, Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e organizzata da ToBe Events.

Buonissima Summer Edition non ha rapporti con l’organizzazione ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

Redazione Centrale TdG

Fotografie selezionate e fornite da Buonissima