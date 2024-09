Sabato 7 settembre, dalle 9.30 alle 19 in Piazza San Giusto a Susa arriva la prima edizione del Genepy Day, una giornata intera per celebrare il “Liquore delle Alpi” con esposizione di prodotti, degustazioni e una mostra mercato florovivaistica. L’ingresso è gratuito.

Dopo tre edizioni di Agriflor, Susa (TO) è pronta ad accogliere il primo appuntamento con il Genepy Day, una giornata intera dedicata al delizioso Liquore delle Alpi, in programma sabato 7 settembre (orari dalle 9.30 alle 19) in Piazza San Giusto, nel centro della cittadina piemontese.

Cuore della manifestazione sarà la mostra mercato che animerà la Piazza, con la presenza di alcuni dei più interessanti produttori locali di Genepy e una piccola rappresentanza di florovivaisti piemontesi che arricchirà la giornata con i colori e i profumi delle proprie piante. Un insieme di eccellenze per brindare con la Natura e per scoprire uno dei tesori enogastronomici artigianali di quest’area del Piemonte come è appunto il Genepy.

Per questa prima edizione del Genepy Day, in Piazza San Giusto sarà schierata una piccola ma molto intrigante squadra di produttori del territorio a cui farà compagnia una altrettanto interessante compagine di vivaisti con le loro piante aromatiche e i cactus, piccoli frutti e piante verdi fiorite da interno ed esterno, erbacee perenni e Paulownie, ideali anche per la realizzazione di parquet in legno

Non solo mostra-mercato ma anche degustazioni guidate dai produttori, appuntamenti gastronomici e incontri di approfondimento per conoscere più nel dettaglio tutti i segreti e le potenzialità di uno dei liquori più amati del Piemonte.

Tra le sorprese della giornata anche la presentazione di un “gelato al genepy” e dicocktali a base genepy, che potranno essere degustati durante la manifestazione presso due locali della cittadina piemontese: la Pasticceria Pietrini 1958 e La Bottega del Gelaté

Organizzato da Orticola del Piemonte, già organizzatrice di Agriflor Susa, in collaborazione con il Comune di Susa, il Genepy Day vuole celebrare e preservare una parte importante della cultura alpina, evidenziando le tradizioni, le tecniche di produzione e il patrimonio culinario legato al Genepy. Un’occasione anche per attirare e promuovere un turismo sempre più sostenibile, incoraggiando i visitatori a esplorare il territorio, scoprire le sue attrazioni culturali, enogastronomiche e naturalistiche e sostenere le piccole imprese locali.

Redazione Centrale TdG