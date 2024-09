A Cocconato (AT) un tuffo nel Medioevo con la Fiera e 55° Palio degli Asini

Cocconato d’Asti, primo comune piemontese ad essere stato insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club e riconosciuto come uno dei “Borghi più belli d’Italia”, si immerge nelle atmosfere medievali per i prossimi due fine settimana.

Come ogni anno, il “Settembre Cocconatese” trasforma questo incantevole paese in un palcoscenico di eccellenze, dove cultura, enogastronomia e folklore si intrecciano in un calendario fitto di appuntamenti imperdibili: un mese di celebrazioni che fa risplendere Cocconato, rendendolo la capitale dell’ospitalità piemontese e del buon vivere.

Il sindaco, Monica Marello, presenta così l’intensa agenda delle prossime settimane: “Questo è il momento più bello di tutto l’anno per Cocconato. Un periodo in cui tutta la popolazione viene coinvolta e Comune e associazioni locali collaborano attivamente per dare lustro al borgo. Il Palio è certamente il momento clou, che tocca tutta la nostra popolazione, frazioni comprese. Ma non sono da meno gli altri appuntamenti, curati dalla ProLoco e dall’Associazione Palio. Sono orgogliosa di promuovere queste iniziative, che hanno avuto un miglioramento di qualità sempre più grande, con una grande attenzione ai dettagli. Fiera Medoevale e Palio rappresentano per noi un grande investimento che ci ripaga con atmosfere uniche e momenti bellissimi, calorosi, che uniscono la nostra comunità e offrono uno spettacolo indimenticabile ai tanti turisti che ogni anno ci raggiungono”.

FIERA MEDIEVALE – Tra sabato 14 (a partire dalle 18:00) e domenica 15 settembre (dalle 10:00 alle 18:00) si svolge la due giorni in cui i borghi del paese allestiscono bancarelle con scene di vita dell’epoca animate. Nelle taverne ricreate per l’occasione si possono gustare piatti tipici eseguiti secondo antiche ricette medievali, serviti con il vino locale.

Domenica 15 settembre si terrà alle 10:00, con partenza dal Municipio, la sfilata storica che condurrà verso la Chiesa Parrocchiale per la Messa solenne della benedizione dei due nuovi drappi del Palio 2024, dipinti e realizzati da Angela Bertiglia. In serata, si terrà l’investitura del Capitano del Palio, Giorgio Apostolo: il sindaco Monica Marello conferirà pieni poteri all’unico arbitro dei borghi cocconatesi che per un giorno intero sarà il Signore delle terre e delle genti di Cocconato.

PALIO DEGLI ASINI – 55esima edizione per lo storico Palio degli Asini di Cocconato, che si svolgerà il 22 settembre.

Sabato 21 settembre, aspettando il Palio: una sfilata storica di nobili dei borghi e del Capitano del Palio, dalle 19:00, accompagnerà il pubblico verso il Cortile del Collegio dove si svolgerà il Banchetto medievale. Intrattenimento a cura di Burgo Turris, con spettacolo di fuoco, Arkana e Fulet d’la Marga.

Domenica 22 è finalmente la volta del 55° Palio, manifestazione basata sui reali avvenimenti storici del borgo tra il 1200 e il 1400, con personaggi rigorosamente in costume d’epoca. Dopo la sfilata storica tra le vie del centro, che inizia alle 14:00, a partire dalle 16:00, prende il via la corsa degli asini in piazza Melchiorre e piazza Cavour.

I borghi che si contenderanno i drappi sono Airali, Brina, Colline Magre, Moransengo, San Carlo, Torre e Tuffo.

Info e prenotazioni per assistere alla corsa: ufficioturisticococconato@gmail.com 0141600076.

