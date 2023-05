Letture da….. gustare, un ciclo di cinque incontri golosi per il Salone Off

Dal centro alle periferie, cinque spunti per festeggiare gli anniversari di Grandi della letteratura

L’invito alla lettura passa anche per la tavola. Il piacere di condividere un piatto speciale fa spesso da sfondo a trame di autori di ogni nazionalità, trasformandosi nel piacevolissimo “contorno” di vicende che hanno accompagnato le letture di intere generazioni.

Da questa riflessione hanno preso forma i cinque incontri gastronomici che Federica De Luca, giornalista già autrice della mappa dei Locali di lingua spagnola per il Salone Off del 2019, ha organizzato quest’anno in collaborazione con locali torinesi di diversa astrazione. Una bocciofila, tre Case di Quartiere in circoscrizioni periferiche della città, ed un locale centrale unico nel suo genere in Italia dove Manzoni, Calvino, Neruda e Colette celebreranno idealmente i rispettivi anniversari con ricette di cui erano ghiotti o che hanno avuto un ruolo nelle loro opere. Molte delle quali raccolte e ricomposte, fra aneddoti e citazioni, da Il Leone Verde Edizioni, partner di alcuni degli incontri, in originali ricettari letterari della collana “Leggere è un gusto!”

Apertura, martedì 16 maggio, alla storica Bocciofila Madonna del Pilone di Via Michelotti 102/A, con una serata in onore del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni che propone piatti popolari tratti dai Promessi Sposi. Informazioni e prenotazioni: Tel 011 8999205

Sempre al Manzoni, dal 18 al 22 maggio, a pranzo e a cena, BŌL house, ristorante di Via San Francesco da Paola 4b dove il pane è contenitore di ogni portata, dedica una bōl a base di cappone in ricordo dell’incontro fra Renzo e il Dottor Azzeccagarbugli.

Informazioni: https://bol.house – 3475566172

Venerdì 19, alle 20.30, la Casa del Quartiere San Salvario, in Via Morgari 14, ospita una cena ispirata alle ricette delle fiabe italiane e di altre raccolte di Italo Calvino. Sarà presente Lina Grossi , autrice di “Italo Calvino: Il sapore del racconto”, in occasione della ristampa del volume.

Informazioni: ristorante@casadelquartiere.it , 329 1039730.

Sabato 20 maggio il Bistrot di Karibu dei Bagni pubblici di via Agliè, dedica una serata alle “Odi Elementari” di Neruda, con letture in italiano e spagnolo e un menu che include anche gli spaghetti ai carciofi de “Il Postino” così da ricordare anche il 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi.

Informazioni: bagnipubblici@coopliberitutti.it – prenotazioni 351 6291091

Chiusura, martedì 23 maggio, alle 20, conil goloso omaggio a Colette della Locanda nel Parco di Via Panetti 1. Letture dell’attrice Maria Grazia Solano riporteranno alla Parigi di inizio ‘900 mentre in tavola si succederanno piatti che la scrittrice francese, nota gourmande e fra le donne più influenti del suo tempo, amava cucinare, raccolte da Graziella Martina nel volume “Il mio apprendistato in cucina”, edito da Il Leone Verde.

Ogni locale prevede un omaggio o un piccolo sconto per chi si presenterà con un biglietto del Salone del Libro. A disposizione degli avventori anche i volumi de Il Leone Verde a prezzi scontati

Per informazioni: Federica De Luca – fededelu@gmail.com

DETTAGLI E MENU DELLE SERATE

16/05/2023 – Ore 20

L’Osteria – Bocciofila Madonna del Pilone

Viale Michelotti 102/A- Torino

Manzoni…..in bocciofila

In collaborazione con il Leone Verde Edizioni

Lungo il Po come lungo l’Adda o il lago di Como, immaginando di ritrovarsi in osteria con Renzo Tramaglino o uno dei protagonisti de “I Promessi Sposi”, romanzo storico di Alessandro Manzoni di cui Domenico Carosso ha raccolto le ricette nel volume “I promessi sapori” edito da Il Leone Verde. Sul desco, polenta grigliata alla Renzo con gorgonzola; stracchino Don Rodrigo, tagliolini di Fra’ Galdino con burro d’alpeggio, timo e noci; polpette alla Lucia; dolce al cioccolato ed amaretti dell’Innominato. Menu con incluso il libro “I promessi Sapori”, ¼ di vino della casa, acqua.

Informazioni e prenotazioni: Tel 011 8999205

**********

Dal 18/05/2023 al 22/05/2023 – Ore 12-15 e 19-23

BŌL house

Via San Francesco da Paola 4b – Torino

I promessi gustosi – Un romanzo servito in uno scrigno di pane

In collaborazione con Il Leone Verde Edizioni

Il ristorante BŌL house propone una BŌL(scrigno di pane artigianale) a base di cappone, che reinterpreta numerosi ingredienti citati ne “I promessi sposi”, romanzo storico di Alessandro Manzoni a cui si ispira il volume “ I promessi sapori” di Domenico Carosso che si può acquistare in questa occasione a prezzo ridotto. A chi si presenta con il biglietto del Salone, durante i giorni dell’evento, sarà praticato il 10% su tutto il menu.

Informazioni: https://bol.house – 3475566172

**********

Venerdì 19 maggio – Ore 20.30 Casa del Quartiere di San Salvario Via Morgari 14

A cena con Italo Calvino

Cena e incontro con Lina Grossi, autrice del libro “ Italo Calvino: Il sapore del racconto”

A cura di Qucina San Salvario, in collaborazione con Il Leone Verde Edizioni.

Il menù è ispirato ai luoghi e alle ricette delle fiabe italiane e di altre raccolte di Italo Calvino,: crespelle ai funghi, pennette gorgo e pere, chili con carne, verdure grigliate, mezze pere al cioccolato . Dolce offerto a chi si presenta con il biglietto del Salone del Libro. Nel corso della serata l’autrice introdurrà il volume, fresco di ristampa, che potrà essere acquistato a prezzo scontato. Informazioni: ristorante@casadelquartiere.it, 329 1039730.

**********

Sabato 20 maggio – ore 20.00

Bagni pubblici di via Agliè – il bistrot di Karibu

Via Agliè 9

Odi Elementari di Neruda. Un ospite insolito a cena.

Metti se una sera a cena nel menù trovi dediche culinarie al grande poeta Pablo Neruda. Un menù dedicato alle sue odi al cibo, ma anche, nel 70ennario di Troisi, a Il Postino e ai suoi spaghetti.

Durante la serata letture a tema in italiano e in spagnolo.

Per informazioni: bagnipubblici@coopliberitutti.it –prenotazioni al numero 351 6291091

MENU DELLA SERATA:

Ode al tomate – Gazpacho rosso con pomodorini confit, germogli ed erbette

– Gazpacho rosso con pomodorini confit, germogli ed erbette Spaghetti ai carciofi di Troisi – Pasta ai carciofi con pomodoro, aglio, basilico e prezzemolo Ode al caldillo de congrio – Merluzzo cotto in brodo con cipolla, peperone, sedano, carote, pomodoro, patate e prezzemolo

– Pasta ai carciofi con pomodoro, aglio, basilico e prezzemolo – Merluzzo cotto in brodo con cipolla, peperone, sedano, carote, pomodoro, patate e prezzemolo Infancia y Poesía – Leche Nevada: latte cotto con meringa e cannella

Un bicchiere di vino in omaggio sarà offerto a chi si presenta con il biglietto del Salone o con il pass

**********

Martedì 23 maggio 2023, Ore 20

Locanda nel Parco

Via Modesto Panetti 1

A tavola con la golosa Colette – Cena francese in onore della scrittrice

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori, Engim San Luca, Fondazione Mirafiori

In collaborazione con: Mirafood, Comunità del Cibo Slow Food, Il Leone Verde Edizioni Un appuntamento gastronomico e letterario nel verde del Parco Colonnetti,

Ad introdurre nell’atmosfera della Parigi di inizio secolo la voce suadente ed energica dell’attrice Maria Grazia Solano, ospite in apertura. A seguire la cena propone portate fedeli alle ricette raccontate, con gustosi dettagli, dalla penna di Colette, nota gourmande e fra le donne più influenti del suo tempo, raccolte da Graziella Martina nel volume “Il mio apprendistato in cucina”, edito da Il Leone Verde, disponibile per l’occasione a prezzo ridotto.

Menù

Zuppa di cipolla in crosta di formaggio

Stufato di manzo con cavolini di Bruxelles alla crema (alternativa vegetariana su richiesta) Galette di formaggio fresco

Torta di zucca e mandorle

Prenotazione obbligatoria.

Sconto del 20% a coloro che mostrano il biglietto del Salone del Libro. Sconto del 50 % sull’acquisto del volume, per chi prenota cena e volume.

Dettagli consultabili sulla pagina della Casa di Quartiere di Mirafiori sud.

Informazioni e prenotazioni: 345 6878874 locanda@cooperativamirafiori.com – www.casanelparco.it | fb casanelparco e IG casanelparco fb lalocanda.nelparco IG locandanelparco

Redazione Ceantrale TdG