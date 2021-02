Il Carnevale di Venezia e il Prosecco DOC, analogie tra mondi che si raccontano

La maschera per svelare la parte più profonda di sé, il nascosto che prende il sopravvento almeno un giorno l’anno per mettere a nudo la propria essenza. E, dall’altro lato, l’autenticità più genuina, la purezza garantita di un monumento del territorio e simbolo dell’Italia nel mondo. L’essenza del Carnevale di Venezia e quella del Prosecco DOC. Antitetiche? Solo in apparenza. E sul calendario, perché vendemmia e carnevale si danno 5-6 mesi di differenza da un anno all’altro. Ma è un calcolo invitante, a rifletterci bene. Anno dopo anno, l’attività fervente di fine estate e il riposo lungo l’autunno garantiscono il tempo necessario perché l’alchimia enologica metta in atto le sue magie. Semplici reazioni chimiche, certo. Ma nella gestualità rituale ed esperta del taglio delle uve, nel lavoro di fatica delle cassette impilate verso le cantine, nel profumo profondo e inebriante (davvero inebriante) delle segrete in penombra, dove botti in acciaio e autoclavi si profilano minacciose e misteriose, qualcosa sfugge alla rigidità delle formule chimiche.

Il Prosecco DOC è un prodotto da valorizzare, rispettare e proteggere. Dalla composizione del terreno su cui poggiano i rami ritorti delle viti, fino alle bottiglie siglate e certificate, la storia delle bollicine più iconiche d’Italia nel mondo è una vera storia d’amore. Per il territorio, per la qualità del bere bene, per gli artigiani che lavorano alla creazione del mito. Analogie tra mondi che raccontano in gesti e rituali la struttura vertebrata della cultura di un paese, raccolta attorno al concetto di atmosfera. Quella che si crea nella trepida attesa del Carnevale, guardando il lavoro certosino dei costumisti e degli artisti prendere forma o ammirando le bottiglie dentro cui i lieviti vivificano le uve post raccolta, facendo nascere per primo il Tranquillo, mentre il Frizzante e lo Spumante vengono lavorati con il metodo Martinotti e per qualche settimana extra riposano in autoclave per ottenere le tradizionali, strepitose, bollicine. Stesso metodo di spumantizzazione per bouquet aromatici completamente diversi, singolarmente identificativi – fresco e floreale per i frizzanti, fruttato e con sentori di rosa lo spumante – che esplodono di bollicine voluttuose giusto in tempo per le festività natalizie e di fine anno, contando i giorni sulle dita. Per poi innaffiare, quaranta giorni dopo Natale, la festa più liberatoria dell’anno: il Carnevale.

Dalle montagne di Udine, Gorizia e Belluno, cortina di roccia ai venti siberiani, si declina verso le colline morbide, ingioiellate di grappoli dorati che si trasformano in tre nettari in base alla lavorazione, da Trieste a Vicenza attraversando Pordenone e Treviso fino a Padova, e giù perpendicolari al mare. La mappa ingloba la curva gentile del golfo di Trieste e quella profonda, ampia, della Laguna di Venezia con la sua provincia. E proprio tra le calli della città dove la più antica festa in maschera al mondo è diventata magica istituzione, si compie il legame definitivo. Il Prosecco DOC alimenta il Carnevale, il Carnevale trova il suo complemento perfetto nel Prosecco DOC. Non solo per una geografia dove si è iscritta un’ampia parte della storia d’Italia in relazione alla Mitteleuropa, ma per l’obiettivo comune che si prefiggono: la fuga dal quotidiano, la sospensione del reale, la concessione di una libertà personale.

Un sorso di Prosecco DOC bello freddo, versato ad arte nel tulipano per assaporarne al meglio aromi e perlage, è un trattato di non belligeranza con i propri malumori e una tregua diplomatica dalla fatica della giornata, ma soprattutto funziona da àncora di salvezza per il prossimo futuro. E se ad ogni celebrazione le bollicine sono sempre presenti, non è un caso: sono il simbolo della festa, sempre. Nel caso del Carnevale di Venezia, poi, diventano il prezioso complemento per cominciare a perdersi in un’atmosfera unica che ha saputo riadattarsi alla situazione mondiale, ribaltando ancora una volta ogni paradigma. Il 1600° anniversario del Carnevale di Venezia non ha portato le persone a spasso, ma è entrato in casa loro attraverso gli streaming in digitale che hanno permesso a curiosi, appassionati e nostalgici di ripercorrere tutte le tradizioni che lo hanno reso sublime. Le dodici Marie e il Volo dell’Angelo, le maschere più famose diventate icone di una commedia dell’arte sempre più aggiornata (perché il teatro, e fare teatro di sé, sono la vera essenza del Carnevale di Venezia), costumi e travestimenti curatissimi che chiunque vorrebbe avere il privilegio di indossare, almeno una volta.

Venezia è il palcoscenico magnifico, il più prestigioso, dove questa nuova possibilità di esplorare altri lati di sé, trasgredire alla propria stessa norma codificata e quotidiana, modificare temporaneamente la propria matrice esistenziale, prende corpo. Le maschere confondono, eludono le differenze, annullano le classi sociali, allentano tensioni e freni inibitori come solo una generosa golata di Prosecco DOC freddo riesce a fare. È un invito delizioso a concentrarsi sul momento perfetto che stiamo vivendo dietro (e dentro) la maschera che da un lato protegge, dall’altro rivela. In tabarri avvolgenti che spazzano strade e tabù, ricchi costumi da dama del Settecento che avrebbe irretito persino Giacomo Casanova (tra i più celebri e rivoluzionari interpreti del Carnevale lungo tutta la sua storia), trucchi e parrucche d’autore per trasformarsi in qualcosa che non saremmo mai, si percorrono anche solo virtualmente calle e rii, evocando i tacchi che risuonano al ritmo di tappi che saltano come i freni inibitori.

Ad ogni annata di carnevale si cambia, si gioca, si sfida la sorte: come nella storia hanno fatto il l garzone travestito da signore, il signore mascherato da popolano, le dame che slacciavano le costrizioni dei corsetti per esplorare il proibito. Una trasgressione legale, concessa dall’alto, che liberava la città dal giogo della fatica nel periodo che separava le festività cristiane del Natale e della Pasqua a cadenze regolari. Nel corso del tempo anche le regole sono cambiate, ma non quella principale: al Carnevale di Venezia si può osare alzando asticelle personali di sfida all’unico concorrente che non si può mai eliminare, la propria anima segreta. Così come si osa, lentamente e inconsapevolmente, al primo assaggio di una nuova annata imparando a conoscerla per poi portarla con sé. Un bicchiere e una maschera per rivelare sé stessi.

Caterina Franceschini