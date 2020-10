Il Piemonte in un bicchiere di vino

L’evento “La Vendemmia Torino – Grapes in Town – Portici Divini – Torino Wine Week” non si interrompe anzi, dà continuità e amplia il proprio palinsesto di attività diffuse ed online, con le degustazioni, le cene, le visite in cantina, gli incontri con i produttori, i webinar, le masterclass e i talk, nel pieno rispetto delle nuove normative.

Il 23 ottobre, presso il Museo del Risorgimento, sarà realizzata una “vigna urbana”, un’installazione tesa ad avvicinare il pubblico alla conoscenza dei vitigni del territorio piemontese.

A seguito delle nuove disposizioni emanate dal Governo, la manifestazione si vede però costretta a posticipare alla fine della situazione emergenziale lo svolgimento del “Salone del Vino”, la due giorni di manifestazione dedicata agli amanti del vino e agli operatori, che era prevista il 24 e 25 ottobre presso il Museo del Risorgimento.

Annullate sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle ore 12 alle ore 18, le degustazioni gratuite “So Wine”, organizzate da Rinascente, partner che supporta l’evento.

Resta invariato il percorso culturale ed enogastronomico di approfondimento sul vino, con eventi diffusi e coinvolgenti, grazie alla collaborazione dei partner: Gambero Rosso, Go Wine, Fivi, Fisar, Maestri del Gusto e Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino.

Il programma culturale di Portici Divini si trasferirà online sulla pagina Facebook @PorticiDivini (visibile in un secondo momento anche sul sito di Vendemmia Torino e sul canale Youtube dedicato), proponendo gli appuntamenti già previsti, curati e moderati da Alessandro Felis:

SABATO 24 OTTOBRE 2020

Ore 15.30 – PARLAR DI VINO AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA. COME EVOLVE LA COMUNICAZIONE DEL VINO?

– Intervengono: Erika Mantovan (Guida “I vini d’Italia” dell’Espresso), Piera Genta (giornalista).

– Intervengono: Nicola Matinata, sommelier del Carignano del Grand Hotel Sitea (Torino) e Luca Gigliotti, sommelier de Les Petites Madeleines del Turin Palace Hotel (Torino).

– Interviene: Fabio Pederiva enologo di Maison du Vin

– Storie di territori e di uomini attraverso la degustazione di 3 vini “Torino DOC” con i relatori del talk.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

Ore 15.30 – IL VINO IN CUCINA: RICETTE TRADIZIONALI NATE DALLA NECESSITÀ DI CONSERVARE LE MATERIE PRIME

– Intervengono Claudio Cavallera, chef formatore e Stefano Sforza, chef di Opera (Torino).

– Intervengono: Diego Bava, responsabile sala di Giudice (Torino) e Gian Piero Seano, responsabile sala della Fassoneria (Torino).

– Storie di territori e di uomini attraverso la degustazione di 3 vini “Torino DOC” con i relatori del talk.

Confermata anche la quinta edizione di “Agriflor” che in occasione della Torino Wine Week andrà in scena domenica 25 ottobre presso Piazza Vittorio Veneto, dalle 09:00 alle 19:00.

La versione “ridotta” di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo conquistare appassionati del verde, esperti di piante e semplici curiosi, per l’occasione, accanto ai florovivaisti piemontesi porterà in piazza Vittorio, anche alcuni produttori della Val di Susa e del Monferrato, fra cui l’Associazione Tutela e Valorizzazione Baratuciat e vitigni minori. Un’occasione per degustare dell’ottimo vino immersi nei colori e nei profumi della natura in pieno centro città.

Per il programma completo: www.vendemmiatorino.it

