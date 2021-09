10 Chef al Villaggio Narrante di Fontanafredda

Sabato 2 ottobre, a partire dalle 12:30, Degustando torna nelle Langhe per un pranzo speciale. 10 Chef, di cui 6 stellati Michelin, prepareranno 10 piatti accompagnati da altrettante specialità del territorio, vini e drink. Il tutto nella straordinaria cornice del Villaggio Narrante di Fontanafredda.

L’autunno in Langa significa colori e scenari mozzafiato, vendemmia e prodotti enogastronomici d’eccellenza. È quella stagione in cui anche i “puristi” delle cene cedono volentieri al richiamo di un pranzo fuori porta, da trascorrere in compagnia gustando una delle tante cucine che questi luoghi, così internazionali eppure così intimi, hanno da offrire.

Degustando ha voluto riunire 10 di queste cucine in una delle Tenute più affascinanti del Piemonte, Fontanafredda, acquistata nel 1858 dal Re Vittorio Emanuele e donata da quest’ultimo alla sua seconda moglie, la “Bela Rosin”. Fu uno dei due figli della coppia, Emanuele Alberto, a trasformare la Tenuta in un’azienda vitivinicola prima e in una comunità di persone poi, un vero e proprio villaggio che oggi racconta sé stesso a partire dai suoi luoghi più rappresentativi come la cantina, il ristorante e l’hotel diffuso.

Sarà proprio qui che sabato 2 ottobre, a partire dalle ore 12:30, 10 Chef, tra cui 6 stellati Michelin, si riuniranno per condurre gli ospiti lungo un percorso gastronomico in 10 piatti, preparati direttamente dalle loro mani e raccontati dalla loro viva voce.

I protagonisti della serata saranno:

Ugo Alciati, Guido Ristorante con “Gelato al fiordilatte mantecato al momento”

con “Gelato al fiordilatte mantecato al momento” Andrea Larossa, Ristorante Larossa con “Pane e Cipolla”

con “Pane e Cipolla” Fabrizio Tesse, Carignano

Massimo Camia, Camia Ristorante con “Roll di trota del Pesio da noi affumicata, ricotta di pecora da Murazzano e melanzana alla plancia”

con “Roll di trota del Pesio da noi affumicata, ricotta di pecora da Murazzano e melanzana alla plancia” Francesco Marchese, FRE R é va con “Rapa – Farcia alle radici di stagione, maionese moderna all’alga Dulse, salsa alla nocciola tonda gentile”

con “Rapa – Farcia alle radici di stagione, maionese moderna all’alga Dulse, salsa alla nocciola tonda gentile” Gabriele Boffa, Relais Sant’Uffizio con “Agnolotti di patata, limone e acciuga”

con “Agnolotti di patata, limone e acciuga” Nicola Batavia, Birichin, con “The Egg”

con “The Egg” Samuele Bussini, Locanda in Cannubi, con “Bignè craquelin, spuma di bagna cauda, spuma di peperone”

con “Bignè craquelin, spuma di bagna cauda, spuma di peperone” Manuel Bouchard, Faula Casa di Langa, con “Capesante e Porcini”

con “Capesante e Porcini” Lorenzo Careggio, Eragoffi, con “Storione frollato e sedano rapa”

Nel Villaggio Narrante di Fontanafredda verranno allestite delle vere e proprie isole gourmet in cui gli Chef racconteranno e serviranno al pubblico i piatti studiati per la serata, mentre alcuni dei più conosciuti produttori di eccellenze del territorio faranno degustare i loro prodotti migliori.

Non saranno da meno i grandi vini e i cocktail che accompagneranno le proposte gastronomiche, selezionati tra le migliori etichette Fontanafredda i primi e realizzati da bartender professionisti i secondi.

Una giornata, insomma, che promette di declinare in forma di street food l’alta cucina, come da tradizione di Degustando, accompagnando gli ospiti in un percorso attraverso la grande enogastronomia italiana in tutte le sue sfaccettature.

Tra i vini proposti ci saranno bollicine come Fontanafredda Alta Langa DOCG Contessa Rosa – Rosè, bianchi come Fontanafredda Langhe DOCG Riesling Marin e ovviamente grandi rossi come il Fontanafredda Barolo DOCG Serralunga e tanti altri.

I cocktail saranno realizzati a partire dai grandi sodati e distillati proposti da Onestigroup, come GinRaw, ThreeCents, Abuelo, Bob’s Bitter, Damoiseau. Sarà presente in carta anche un cocktail analcolico preparato con Memento Green, l’innovativo distillato analcolico perfetto per creare drink originali ed esclusivi.

Tra i grandi produttori che parteciperanno alla serata troveremo:

Marco Avidano, Pasticceria Avidano

La Perla di Torino

Daf Èlite

Mauro Pallottino con le Ostriche di Royal

Gennari Parmigiano

Briccodolce

Ialty by Mara dei Boschi con Special Tea Coffee

INFO & PRENOTAZIONI

In omaggio per tutti gli ospiti un coupon sconto su tutti gli acquisti nella Bottega del Vino Fontanafredda

Il costo del pranzo, che comprende i 10 piatti degli Chef, 5 calici di vino, 1 cocktail e la degustazione dei prodotti gastronomici del territorio sarà di € 60,00.

Inoltre, aggiungendo € 20,00 al costo del biglietto, si potrà acquistare online un grande formato di Barolo Serralunga d’Alba 2016 Fontanafredda del valore di € 60,00.

In fase di acquisto sarà possibile anche prenotare la visita guidata alle cantine storiche di Fontanafredda aggiungendo € 15,00 al costo del biglietto, che comprende la degustazione di un calice di Barolo Serralunga d’Alba.

Per acquistare il biglietto: https://shop.tobevents.it/degustandofontanafredda/

Redazione Centrale TdG