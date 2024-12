Vinolok partner del Packaging Design Workshop

Largo alla sostenibilità nel progetto promosso dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia per creare un’etichetta totalmente ink free per un prodotto beverage d’alta gamma

Vinolok, insieme a ESTAL e UPM Raflatac, è stata coinvolta da GentleBrand, azienda di servizi per il packaging di design, per figurare tra le aziende partner del Packaging Design Workshop, un progetto promosso dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte in collaborazione con la prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Venezia, una delle più antiche d’Italia. Scopo dell’iniziativa, nell’ottica di uno scambio reciproco di conoscenze e affinità, costruire un ponte tra il mondo accademico e quello professionale per agevolare l’inserimento degli studenti nel settore, arricchendoli di un’esperienza pratica diretta nell’ambito della comunicazione, del branding e del packaging per sviluppare le competenze richieste dal mercato.

La risposta degli studenti interessati ad iscriversi è stata immediata ed entusiasta, tanto che a fronte di un ingente flusso di richieste, solo 100 di loro sono stati ammessi al workshop. Le due giornate di lavoro sono state precedute da una di presentazione, durante la quale è stato analizzato il segmento di mercato, i competitors, evidenziando le differenti tipologie di personalità, e uno specifico case history con focus sulla strategia di brand di un gin artigianale. Partendo da questa base i ragazzi sono quindi stati chiamati ad elaborare un progetto per la creazione di un nome esclusivo e di un’etichetta totalmente ink free, pensata per un gin di alta gamma, utilizzando una o più tecniche a disposizione. Obiettivo, dare vita a una nuova edizione limitata che deve emergere sul mercato per il suo segno distintivo e creativo, nato dalla perfetta combinazione tra tecnica e innovazione.

Le aziende partner hanno fornito i materiali del kit a disposizione di ciascuno, composto da: tre bottiglie ESTAL in wild glass 100% riciclato, le esclusive e innovative chiusure in vetro di VINOLOK, che elevano la percezione di valore del packaging grazie a infinite declinazioni di design, e la carta adesiva speciale per il labeling di UPM Raflatac, leader nell’etichettatura sostenibile.

“Le modalità di collaborazione e interazione tra l’Accademia di Belle Arti di Venezia e sistema produttivo sono molteplici – spiegano il Prof. Mario Pasquotto, docente di Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva e la Prof.ssa Serena Micantonio, docente di Teoria e metodo dei mass media – sia perché l’Accademia intrattiene fin dalla sua fondazione un rapporto esclusivo col territorio, sia in quanto la diversità degli ambiti di studio e di ricerca moltiplica le opportunità di incontro tra imprese e mondo accademico. Questo workshop è stato pensato proprio con lo scopo principale di rappresentare un’opportunità per gli studenti di applicare le conoscenze acquisite durante il percorso di studi a situazioni reali, sviluppando competenze tecniche e trasversali. L’obiettivo è adottare una visione d’insieme che veda l’Accademia e le imprese coinvolte fattivamente in un processo innovativo, ambizioso e in costante evoluzione. Questa collaborazione è stata possibile grazie alla grande professionalità e sensibilità delle aziende che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto, certi che l’innovazione nasce dalla collaborazione. Auspichiamo, pertanto, una continuativa partecipazione per la crescita e consapevolezza del futuro dei nostri giovani.”

“Questo workshop rappresenta un’esperienza arricchente per tutti: studenti e brand del settore – commenta Gaia Gottardo, Country Manager Vinolok. Credo fortemente che iniziative come questa siano fondamentali per colmare il gap tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze e di confrontarsi con le sfide reali del mercato del packaging di alta gamma. L’entusiasmo e la creatività dei ragazzi sono stati contagiosi e hanno dimostrato quanto sia fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni.”

Un progetto questo che ha permesso agli studenti coinvolti di oltrepassare la pura teoria, interagendo con le aziende per concretizzare un lavoro totalmente personale generato da entusiasmo e visione creativa.

Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità. In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Giganti, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto. La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

Redazione Centrale TdG