38 infografiche che rappresentano i vitigni del Piemonte a cura di Laura Norese

Un piccolo vademecum di 41 pagine dal titolo #SimpaticiVitigni del Piemonte che illustra uve provenienti da ogni parte della regione.

In questo libro digitale (scaricabile gratuitamente) troverai una collezione grafica di uve a bacca bianca e a bacca nera.

Ogni grafica raccoglie visivamente diverse informazioni sul vitigno:

qualche nota ampelografica sulla bacca;

la zona di coltivazione;

la zona dove il vitigno si esprime al meglio;

il numero delle Docg, Doc e IGT in cui ne è previsto l’uso da disciplinare;

curiosità, sinonimi e caratteristiche peculiari dei vini fatti a partire dall’uva.

Le grafiche sono state create raccogliendo dati ed informazioni sul sito del Ministero delle Politiche Agricole (Catalogo Viti) e utilizzando come supporto la Guida ai vitigni d’Italia edita da Slow Food. Il linguaggio utilizzato è semplice e adatto a tutti, anche ai non esperti di vino ed ha l’intento divulgativo di far conoscere la grande biodiversità di vitigni che esiste in Piemonte.

Qualche esempio di infografica che troverai nell’ebook

