Prosecco Doc e i capolavori senza tempo del design

Struttura, equilibrio, armonia ed eleganza. Qualità intrinseche del valore estetico di un oggetto che delineano l’innovativa e sofisticata campagna pubblicitaria del Consorzio del Prosecco Doc.

Un’unione tra la Denominazione più famosa al mondo e tre icone del design italiano.

Il Consorzio ha lanciato la campagna “Soggetto Design”, in collaborazione con ADI Design Museum, scegliendo oggetti simbolo dell’arredo italiano per narrare una storia di artigianalità e bellezza: radio Cubo di Brionvega, la lampada Atollo di Oluce e la poltrona Fjord firmata Moroso.

Una trama di simboli estetici che esprimono la magnifica molteplicità di discipline e tecniche dell’arte di vivere italiano che sorprende per la sua semplice essenza del bello ricreando soluzioni concrete per diffondere questa filosofia. Da qui nasce il payoff della campagna: “The Italian sparkling art of living” ovvero “L’arte di vivere italiano è rigorosamente DOC”.

Questo concetto è definito graficamente nella campagna “Soggetto Design” giocata sul concept ‘magazine cover’ che richiama idealmente la copertina di un magazine, nel quale i tre iconici pezzi di design campeggiano da co-protagonisti insieme al Prosecco DOC. L’immagine visiva ripercorre il dialogo che si concretizza tra le architetture storiche dei complessi museali e le forme moderne e i materiali innovativi delle tre opere di design immerse in uno spazio senza tempo, sospese tra passato e presente.

Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, riporta che “a differenza delle precedenti campagne dove abbiamo voluto concentrare l’attenzione sul territorio, come nel progetto ‘Dreamland’, o sul prodotto, come nella campagna di lancio ‘Osa il Rosa’, questa volta l’obiettivo principale consiste nell’incrementare il percepito della denominazione nell’immaginario del consumatore. Per questa ragione abbiamo posto al centro della comunicazione la genialità italiana che, nel caso di specie, viene testimoniata dai soggetti selezionati come dimostrazione e ‘supporting evidence’ della potenza creativa Made in Italy”.

Un tempo che definisce la storia, il talento e lo stile tipicamente italiano dell’Italian Genio, massima espressione della continua ricerca estetica e qualitativa che il Consorzio Prosecco DOC attua quotidianamente per raccontare l’unicità di questo prodotto e del suo meraviglioso territorio distribuito tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Il binomio vino e arte in Italia si esprime sempre di più in maniera interessante, con tanti linguaggi che il Consorzio è riuscito a carpire e fare suoi, dando profondità e unendo l’arte di fare il vino all’arte in senso stretto rendendolo un tutt’uno per raccontare il vivere all’italiana come stile di vita, fonte di ispirazione in tutto il mondo. Semplicità e bellezza, come paradigmi di un nuovo modo di concepire il lusso dell’italian lifestyle, senza artifici, ma facendosi portavoci di un modello ormai consolidato e ammirato.

Redazione Centrale TdG